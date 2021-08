So funktionieren die Men’s-Health-Siegel

Welches sind die besten Produkte für Männer in den Bereichen Sport & Fitness, Food, Gesundheit und Style? Diese wichtige Frage beschäftigt uns als Redaktion seit nunmehr 25 Jahren und ist Bestandteil unserer täglichen journalistischen Arbeit

Das Prinzip

Men’s Health steht seit 25 Jahren für hochwertigen, nutzwertorientierten und unabhängigen Journalismus für Männer. Dazu zählt auch, dass wir regelmäßig die neuesten und wichtigsten Produkte für Männer heraussuchen, checken und vorstellen. Immer wieder führt Men’s Health deswegen Tests, Vergleiche und Umfragen durch, die Produkte und Dienstleistungen für Männer sowie die anfallenden Kosten untersuchen und bewerten. Dabei arbeitet die Men’s-Health-Redaktion und unser Partner Gruner + Jahr GmbH/BRANDS mit renommierten Prüfinstituten und Sachverständigen zusammen.

Die Vorgehensweise

Gemeinsam mit dem beauftragten Institut entwickelt die Men’s-Health-Redaktion eigene Testkriterien und Methodik, und achtet dabei genau auf Sachkunde, Objektivität und Neutralität der Tests. Oft bestehen die Tests aus qualitativen und quantitativen Teilen, die über ein Punktesystem mit einer bestimmten Gewichtung schließlich in das Endergebnis einfließen. Transparenz ist uns dabei besonders wichtig: Genauere Angaben dazu finden Leser:innen und getestete Unternehmen in den Berichten und Methodik-Angaben zum jeweiligen Test.

Men's Health Beispiel: So sieht das Men’s-Health-Siegel aus

Die Siegel

Nach Veröffentlichung der Tests in der gedruckten Ausgabe und/oder auf MensHealth.de bietet Men’s Health gemeinsam mit unserem Partner Gruner + Jahr /BRANDS den ausgezeichneten Unternehmen den Erwerb eines Men’s-Health-Siegels an. Die Vermarktung ist von der Redaktion streng getrennt.



Die Preise der Siegel schwanken je nach Studie, Nutzung und Nutzungsdauer. Die Einnahmen aus diesem Siegelgeschäft tragen vor allem dazu bei, die aufwändigen Studien und Tests, an dem eigene Teams oft monatelang arbeiten, zu finanzieren.

Weitere Informationen zu den Konditionen und Preisen der Men’s-Health-Siegel erhalten Sie bei Isabella Kamauf (kamauf.isabella@guj.de) und Sebastian Meyer (meyer.sebastian@guj.de)

