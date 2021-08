Brusttraining für zu Hause Breite Brust in 8 Wochen — so klappt's im Home-Gym

Waren die Liegestütze auch deine erste Fitness-Übung überhaupt? Dann erinnerst du dich vielleicht noch daran, als du zum ersten Mal gespürt hast, wie genial sich die stark durchblutete Brustmuskulatur im Anschluss danach angefühlt hat. Nach intensiven Sätzen beim Bankdrücken genießt du das Gefühl sicher auch heute noch und so kann man Brust-Training eigentlich nur lieben.

Doch bist du auch mit den optischen Ergebnissen zufrieden? Falls nicht, sollten wir das dringend ändern. Für einen wirklich imposanten Frontpanzer brauchst du nämlich einen genau darauf abgestimmten und ausbalancierten Trainingsplan. Doch bevor du jetzt direkt deine Sporttasche schnappst und ins Fitnessstudio rennst, bleib einfach zu Hause und hol deine Kurzhanteln unterm Bett hervor! Für die Umsetzung unseres Spezial-Plans brauchst du nämlich nur die und eine Bank.

Unser Breite-Brust-Trainingsplan eignet sich damit ideal für dein Training im Home-Gym und sorgt für sichtbar starke Ergebnisse in nur 8 Wochen. Übrigens: Eine durchtrainierte Brust beeindruckt schließlich nicht nur mit ihrer Optik. Sie hilft dir auch, deinen Körper abzufangen, wenn du mal stürzt. Und die Muskeln unterstützen dich natürlich auch, danach ganz einfach wieder aufzustehen und selbstbewusst weiterzugehen.

Hier kannst du dir den Breite-Brust-Plan direkt runterladen:

Trainingsplan Breite-Brust im Home Gym in 8 Wochen

speziell für eine breite Brust

28 Übungen als Video und Bild

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein.

Wie trainiere ich mir in 8 Wochen eine breite Brust an?

Dein Fitnessziel erreichst du am besten mit professionell durchdachtem Vorgehen. Unser ausgeklügelter Trainingsplan liefert die ideale Anleitung, um in so kurzer Zeit sichtbar mehr Brustmuskulatur aufzubauen. Die Workouts eignen sich zudem für jedes Fitnesslevel. Für maximale Ergebnisse solltest du neben dem Training auch die Ernährung optimieren. Das klappt am effektivsten mit unserem bewährten Muskelaufbau-Ernährungsplan:

Wie funktioniert das Breite-Brust-Training?

In den 8 Trainingswochen erwarten dich unterschiedliche Brust- und Ganzkörper-Workouts, die aufeinander aufbauen. Vor jedem Workout solltest du dich natürlich gut aufwärmen, um Verletzungen vorzubeugen. Die geeigneten Warm-up-Programme liefern wir selbstverständlich direkt mit.

In den ersten Wochen erwarten dich 3 Trainingstage, anschließend 4, die du alle beliebig in deine persönliche Woche legen kannst. Wichtig: Auf jeden Fall solltest du Ruhetage einbauen – anfangs nach einem, später nach 2 aufeinanderfolgenden Workout-Tagen. Denn nur so gibst du deinem Körper genug Zeit zu regenerieren, um dadurch an Muskulatur zu gewinnen. Wie du die Regeneration fördern kannst und weitere Tipps für maximale Ergebnisse verraten wir natürlich ebenfalls im Trainingsplan. Zur Umsetzung brauchst du neben den Kurzhanteln und der Trainingsbank nur noch die nötige Motivation und Disziplin, das Ganze auch durchzuziehen. Es lohnt sich!

Brust raus – passiert bei dir schon bald ganz automatisch. Unser effektiver 8-Wochen-Trainingsplan lässt deine Brustmuskeln wachsen und auch andere Muskelgruppen nicht außer Acht – ganz einfach im Home Gym. Das Ergebnis: eine spürbar stabile Heldenbrust. Bereit? Dann hol dir den Plan und leg heute noch los!

