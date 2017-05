Die 20 stärksten Action-Filmstars verraten ihre Workout-Geheimnisse

Platz 8 der stärksten Action-Filmstars: Chris Evans

Im Film wird Evans per Superserum zum ansehnlichen Muskelprotz – inklusive Sixpack, XL-Arme und Superkräfte: Captain America

Die Muskelrüstung unter dem Kampfanzug und sein berüchtigtes Schutzschild wappnen Chris Evans (35) alias Captain America in den Marvel-Comic-Filmen auch für Schlachten gegen die übelsten Ganoven. In "The Return of the First Avenger" verdankt er seine Superkraft einem Superhelden-Serum, im echten Leben hat er seine Muckis im Schweiße seines Angesichts selbst herangezüchtet. Massenhaft Nüsse, Fisch, Fleisch und Blattgemüse und ein 3 Monate dauerndes zweistündiges 2er-Split-Krafttraining (zwei verschiedene Muskelpartien) pro Tag ließen Evans zu einem der stärksten und beeindruckendsten Actionstars in der Historie Hollywoods werden.