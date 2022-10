Ernährungsplan von "The Rock" Fit wie "Black Adam": So sah das Muskel-Frühstück von Dwayne Johnson aus

Dwayne Johnson hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er für sein Superhelden-Debüt in der Comic-Verfilmung "Black Adam" (Kinostart weltweit: 21.10.2022) so hart wie nie trainiert hat. Als Superheld war der Ex-Wrestler bisher noch nie auf der Leinwand zu sehen, deshalb sind nicht nur eingefleischte DC-Fans gespannt auf die Comic-Verfilmung. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich die Produktion des Actionfilms rund zwei Jahre hingezogen – eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Doch nun ist es endlich soweit und "Black Adam" ist nicht nur in den USA gestartet, sondern auch in Deutschland.

Bereits während der letzten Woche der Dreharbeiten im Juli 2021 zeigte Johnson seinen Fans auf Instagram, mit welchem Frühstück er sich auf die finalen Szenen (ohne Shirt) vorbereitet. Pancakes und Bacon kamen da natürlich nicht auf den Teller, denn sein Frühstück für Champions war vor allem eines: perfekt ausgerichtet auf sein Trainingsziel.

Du willst auch endlich in Topform kommen, um beim Armdrücken mit The Rock mithalten zu können? Dann hol dir unseren Trainingsplan:

36 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan XL-Arme im Home-Gym in 8 Wochen Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

6 verschiedene Workouts für optimale Arm-Zuwächse

60 Übungen als Bild und Video

Du siehst: XXL-Arme sind möglich. Erst recht mit unserem clever konzipierten Trainingsplan. Durch die gezielten Oberkörper-Workouts bringst du Bizeps und Trizeps zum Wachsen. Aber auch deinen restlichen Körper forderst du heraus. Denn was bringt es dir, wenn du deine Streichholz-Ärmchen loswirst, aber immer noch Storchenschenkel hast?

"The Rocks" Superhelden-Frühstück im Check

Unter seinem Insta-Post schrieb er: "Sieht nicht nach viel aus, aber es geht um die Resultate". Ehrlich gesagt, sieht es auch nicht wahnsinnig appetitlich aus, was sich da in seiner Schüssel tummelt. Für "The Rock" spielt die Optik allerdings keine Rolle: "Ich schaufel es einfach rein, es ist mir egal, wie es aussieht."

Das sind die Zutaten für sein Eiweiß-Frühstück:

Flank Steak





brauner Reis





Eier / Eiklar





Blaubeeren

Flank Steak: Das sogenannte Flank Steak (deutsch: Bauchlappen) ist bei uns weniger bekannt, in den USA ist es hingegen eines der beliebtesten Cuts vom Rind. Das Flank Steak ist relativ dünn, schön mager aber trotzdem sehr geschmacksintensiv. Es liefert jede Menge hochwertiges Protein, welches deinem Körper für optimalen Muskelaufbau immer zur Verfügung stehen sollte.

Brauner Reis: Dazu gibt es braunen Reis, die gesündeste Reissorte überhaupt. Im Gegensatz zu weißem Reis wird der Naturreis nicht geschält und poliert, wodurch er wesentlich mehr Mineralstoffe und Spurenelemente, wie pflanzliches Eisen und Kalium, enthält. Den Reis aß "The Rock" aber vorrangig aufgrund des hohen Kohlenhydratgehalts. Carbs sind Energielieferant Nummer eins und halten zudem lange satt.

Eiklar: Eier sind das Muskelfutter schlechthin und haben die höchste biologische Wertigkeit von allen Lebensmitteln. Die biologische Wertigkeit gibt an, wie effektiv dein Körper Protein aus einem Nahrungsmittel in körpereigenes Protein umwandeln kann. Um Kalorien und Fett zu sparen, kannst du auf das Eigelb verzichten und lediglich das Eiweiß (Eiklar) essen. Eiklar in Flaschen ist praktisch, gut dosierbar und so landet das Eigelb nicht im Müll.

Blaubeeren: Die fructose- und kalorienarmen Beeren sind nicht nur ein optischer Farbklecks auf dem braunen Reis-Ei-Mix, sie punkten vor allem mit ihren Inhaltsstoffen: Sekundäre Pflanzenstoffe schützen nämlich unsere Körperzellen vor freien Radikalen (schädigende Sauerstoffverbindungen). Plus: Die enthaltenen Ballaststoffe halten deinen Darm fit. Noch mehr gesunde Ballaststofflieferanten findest du hier.

Das Ganze spült er nicht mit Kaffee runter, sondern mit einer Art "Reis-Smoothie": Gekochter, brauner Reis mit Wasser püriert, für noch mehr Carbs. Wasser nahm er vor den finalen Dreharbeiten übrigens nur noch sehr wenig zu sich und auch seinen Salzkonsum hat er stark eingeschränkt. Der Grund: um Wassereinlagerung zu verhindern und die Muskulatur optisch noch mehr hervorzuheben.

Sein Ziel hat er definitiv erreicht, wie du ab sofort im Kino sehen kannst. Einen Sneak Peak gibt es im Trailer. Dir ist "The Rocks" Kombi zu abgefahren? Dann hol dir unser Cookbook mit leckeren Muskelaufbau-Rezepten für Normalsterbliche.