Wie du mit Split-Training schnell Muskeln aufbaust

Du quälst dich seit Monaten durch immer die gleichen Ganzkörper-Workouts, aber im Spiegel tut sich nichts mehr? Willkommen auf dem Plateau. Zum Glück musst du für Fortschritte im Training nicht unbedingt härter trainieren, sondern klüger.

Hier kommt Split-Training ins Spiel: Unter Bodybuildern ist diese Methode weitverbreitet, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch du bühnenreif aussehen wirst (obwohl es durchaus möglich ist). Dennoch kann Split-Training dir dabei helfen, deinem persönlichen Fitnessziel im Kraftbereich deutlich näherzukommen. Hier erfährst du, was hinter dem Konzept steckt, welche Punkte du bei der Umsetzung beachten musst und ob auch Einsteiger von den Effekten profitieren können.

Split-Training – was bedeutet das eigentlich? Eine gute Nachricht vorab: Splitting hat in diesem Fall nichts mit steuerlichen Dingen zu tun. Vielmehr geht es darum, wie du dein Krafttraining gestaltest – mit der sinnbildlichen Schere. Denn du teilst (englisch: splitten) dein Ganzkörper-Workout in mehrere Teile auf. Aber nicht in irgendwelche, sondern in Einheiten, die sich auf wenige, wenn nicht gar einzelne Muskelgruppen konzentrieren.

Pro Training geht es also für eine Region ordentlich zur Sache während die übrigen Pause haben, um dann am nächsten oder übernächsten Tag alles geben zu können. Denn Muskeln wachsen erst in der Ruhephase nach der Belastung. Wer aber so gerne trainiert, dass er nahezu täglich aktiv sein möchte oder endlich einen neuen, härteren, intensiveren Trainingsreiz setzen will, splittet, ohne die wichtige Regeneration zu behindern.

Welche Vorteile hat ein gesplittetes Training? Der wichtigste lautet: Du kannst einen immensen Reiz setzen, wenn du dich im Workout plötzlich nur noch auf einige wenige Muskelgruppen konzentrierst. Schließlich ist die Belastung größer, obwohl die Ruhephasen lang genug bleiben. Diese Kombi hilft laut einer aktuellen Studie der Universität Bologna (siehe Infobox) gerade fortgeschrittenen Kraftsportlern extrem, um den Muskelaufbau voranzutreiben.

Aber Split-Training kann noch mehr:

Zeitersparnis pro Einheit: Bei einem 2er-Split bist du in der Hälfte der üblichen Trainingszeit durch.

Bei einem 2er-Split bist du in der Hälfte der üblichen Trainingszeit durch. Stärkere Fokussierung: Du kannst Schwachstellen gezielt ansteuern und mit mehr Übungen pro Muskelgruppe arbeiten.

Du kannst Schwachstellen gezielt ansteuern und mit mehr Übungen pro Muskelgruppe arbeiten. Bessere Regeneration: Während du eine Muskelgruppe trainierst, erholen sich die anderen vollständig.

Während du eine Muskelgruppe trainierst, erholen sich die anderen vollständig. Flexibel einsetzbar: Split-Training funktioniert nicht nur fürs Hypertrophie-Training. Auch Maximalkraft und Kraftausdauer lassen sich damit gezielt verbessern. Du trainierst also häufiger, aber nicht mehr so lange.

Studie: Split-Training vs. Ganzkörpertraining – was sagt die Wissenschaft?Eine 2021 im Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichte Studie der Universität Bologna untersuchte 21 trainierte Männer (durchschnittlich 6,6 Jahre Trainingserfahrung) über 10 Wochen. Eine Gruppe trainierte nach einem Ganzkörperprogramm (Total Body), die andere nach einem Split-Routine-Programm, mit identischen Übungen und gleichem Gesamtvolumen, jeweils 4-mal pro Woche.



Die Ergebnisse:



● Muskelaufbau: Die Split-Gruppe zeigte eine signifikant größere Zunahme der Muskeldicke am Oberschenkel (Vastus lateralis), +10,0 % gegenüber nur +2,9 % in der Ganzkörper-Gruppe (p = 0,037).



● Maximalkraft: Die Ganzkörper-Gruppe erzielte größere Zuwächse bei der langsamen isokinetischen Kraft im Bankdrücken (+11,5 % vs. +2,3 %, p = 0,015). Bei 1RM-Tests in Kniebeuge und Bankdrücken gab es keine signifikanten Unterschiede.



● Fazit der Forschenden: Ein Split-Programm scheint besser geeignet, um Muskelwachstum zu stimulieren, während ein Ganzkörperprogramm Vorteile bei der reinen Kraftentwicklung bieten kann.

Shutterstock.com/Zarya Maxim Alexandrovich Bevor du gefrustet hinwirfst, überlege dir lieber, wie viel Zeit du pro Woche fürs (Split-)Training hast

Wer sollte zum Split-Training wechseln? Alle Kraftsportler mit mehr als 3 Monaten Trainingserfahrung haben freien Split-Eintritt. Denn je länger du die Eisen stemmst, desto größer muss der Reiz sein, damit deine Muskeln sich nicht langweilen.

Dabei kommst du aber leicht an deine Grenzen, was die essenzielle Regenerationszeit angeht. Eine Belastung von nicht ausreichend erholter Muskulatur ist weniger wirkungsvoll und führt dauerhaft praktiziert ins Übertraining. Darum ist es eine gute und extrem gewinnbringende Idee, nur ein paar Muskeln in die Mangel zu nehmen und die anderen in den verdienten Ruhezustand zu versetzen.

Was ist effektiver: ein Split- oder ein Ganzkörpertraining? Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Und zwar auf 3 Faktoren:

1. Dein Trainingslevel Bist du Kraftsport-Anfänger, solltest du zunächst mit Ganzkörpertraining dicke Muskel-Erfolge feiern. Das wird dir auch nicht schwerfallen: Gerade Einsteiger bauen am Anfang zügig sehr viel Muskelmasse und Kraft auf. Für Leute, die schon Jahre trainieren, wird es hingegen immer schwieriger und deswegen müssen sie intensivere Muskelreize in Form von ausgeklügelten Splits setzen.

2. Deine verfügbare Zeit Zum anderen hängt die Erfolgsgarantie natürlich auch von deinem Lifestyle ab: Wer sich nicht mindestens dreimal pro Woche Zeit fürs Training nehmen kann oder mag, bleibt besser bei der Full-Body-Variante, um so viel Effekt wie möglich aus jeder Einheit zu ziehen. Bei zwei oder drei Trainings die Woche ist genug Zeit zur Regeneration gegeben. Wer mehr trainieren will, sollte sich auf einzelne Muskelpartien im Wechsel fokussieren, damit der Rest pausieren und wachsen kann.

3. Dein Trainingsziel Obendrein spielt natürlich dein persönliches Ziel eine Rolle: Wer sein Level nur halten möchte, kann getrost bei der Ganzkörpereinheit bleiben. Denn im Vergleich zur einzelnen Einheit werden hier mehr muskelaufbauende Hormone freigesetzt als bei der ausgewählten Übungsauswahl. Möchtest du jedoch mehr Muskeln, mehr Kraft oder Kraftausdauer aufbauen, ist es absolut sinnvoll, mit Split-Training einen neuen Reiz zu setzen. Denn wie oben genannte Studie bestätigt: Gerade für die Hypertrophie scheint der Split-Ansatz dem Ganzkörpertraining überlegen zu sein.

Profi-Tipp: Idealerweise wechselst du in deiner langfristigen Trainingsplanung zwischen beiden Ansätzen. Muskeln wollen überrascht werden – Monotonie ist der Feind des Fortschritts.

Welche Split-Varianten gibt es? Von einem 2er- bis zu einem 5er- oder noch größerem Split ist alles möglich. Noch größer? Ja, das geht, indem du deine Muskelgruppen so aufteilst, dass du 2-mal am Tag trainierst. Aber dann befindest du dich auf sehr hohem Profisportler-Niveau.

Der 2er-Split – ideal zum Einstieg Für den Start ins Split-Training bietet sich eine Zweiteilung an. Die häufigsten Varianten:

Oberkörper / Unterkörper: Der Klassiker. Einfach, effektiv, leicht zu planen.

Der Klassiker. Einfach, effektiv, leicht zu planen. Agonisten / Antagonisten: Am einen Tag trainierst du die Muskelgruppen, am nächsten deren Gegenspieler (z. B. Brust und Trizeps vs. Rücken und Bizeps).

Am einen Tag trainierst du die Muskelgruppen, am nächsten deren Gegenspieler (z. B. Brust und Trizeps vs. Rücken und Bizeps). Oberkörper-lastige Variante: Da es obenrum mehr Muskelgruppen gibt, kannst du etwa Brust und Trizeps zu den Beinen packen und in der anderen Einheit Rücken, Schultern und Bizeps trainieren. Je nach Fitnesslevel kannst du jede Einheit 2- bis 3-mal pro Woche wiederholen.

Der 3er-Split: der Goldstandard Der 3er-Split ist die beliebteste Variante unter ambitionierten Kraftsportlern. Das bewährteste Schema: Push / Pull / Beine.

Push-Tag: Brust, Schultern, Trizeps (drückende Bewegungen)

Brust, Schultern, Trizeps (drückende Bewegungen) Pull-Tag: Rücken, Bizeps, hintere Schulter (ziehende Bewegungen)

Rücken, Bizeps, hintere Schulter (ziehende Bewegungen) Leg-Day: Oberschenkelvorder- und -rückseite, Waden, Gesäß Pro Woche sind bis zu 2 Durchgänge jeder Einheit denkbar. Zwischen den Einheiten legst du idealerweise einen Ruhetag ein – musst du aber nicht zwingend. Sobald du auf einen 4er-Split und mehr setzt, stehen pro Tag einzelne Muskelgruppen im Mittelpunkt des Trainingsgeschehens.

2er- oder 3er-Split? Welches Split-Training ist am sinnvollsten? Probier's selbst aus! Ob du mit einem 2er-, 3er- oder gar 5er-Split besser bedient bist, zeigt die persönliche Erfahrung und die Zeit. Denn: Neben deinem Fitnesslevel spielen etwa die Genetik und Ernährung eine entscheidende Rolle. Generell lässt sich sagen, dass der Trainingsplan zu deinem Leben passen muss. Lass dir also bitte nicht einreden, dass ein 2er-Split was für Weicheier sei. Die Intensität bestimmst du schließlich selbst.

Welche Muskelgruppen trainiere ich am besten zusammen? Die Aufteilung hängt von deiner gewählten Split-Variante ab. Hier ein Überblick als Orientierung:

Wichtig: Achte darauf, dass du nicht an aufeinanderfolgenden Tagen dieselben Muskeln belastest – auch nicht indirekt. Als Beispiel: Wenn du Montag Brust trainierst (Trizeps arbeitet mit), sollte der Arm-Tag nicht am Dienstag sein. Sonst riskierst du Überlastung statt Wachstum.

Tipp:Reduziere zunächst die Intensität der einzelnen Workouts. Nimmst du dir den 4er-Split vor, teile die großen Muskelgruppen auf vier Einheiten auf. Die kleineren, die deren Arbeit unterstützen, sollten dann ebenfalls zum Zug (oder Druck) kommen. Achte darauf, erst die großen zu fordern und dann die kleinen, damit dir die Kraft nicht schon im Vorfeld ausgeht. Also erst die Brust, dann der Trizeps. Und beim 5er-Split bekommt jede Muskelgruppe ihren eigenen Trainingstag. Wenn dir das bisher nicht reicht, besteht die Möglichkeit, morgens und abends loszulegen. Das ist aber schon extrem ambitioniert und nicht für längere Zeit sinnvoll und gesund. Zwischen den Einheiten sollten zudem mindestens 6 Stunden Pause liegen, damit du mit frischem Kopf startest und keine Verletzungen riskierst.

Shutterstock.com/SOK Studios Beim klassischen 3er-Split trennt man zwischen Push- und Pull-Übungen plus eine Beineinheit

Worauf muss ich beim Split-Training noch achten? Steig nicht sofort ein: Sammle mindestens 3 Monate Ganzkörper-Erfahrung, bevor du mit einem 2er-Split startest. Für den 3er-Split solltest du mindestens 10 Monate Trainingserfahrung mitbringen.

Sammle mindestens 3 Monate Ganzkörper-Erfahrung, bevor du mit einem 2er-Split startest. Für den 3er-Split solltest du mindestens 10 Monate Trainingserfahrung mitbringen. Technik vor Intensität: Saubere Ausführung ist die Grundvoraussetzung – erst recht bei schweren Gewichten und hohem Volumen.

Saubere Ausführung ist die Grundvoraussetzung – erst recht bei schweren Gewichten und hohem Volumen. Verstehe deine Muskeln: Mach dir klar, welche Muskeln bei welchen Übungen mitarbeiten. Sonst trainierst du den Trizeps an 3 Tagen hintereinander, ohne es zu merken – und wunderst dich über Schmerzen statt Wachstum.

Mach dir klar, welche Muskeln bei welchen Übungen mitarbeiten. Sonst trainierst du den Trizeps an 3 Tagen hintereinander, ohne es zu merken – und wunderst dich über Schmerzen statt Wachstum. Regeneration respektieren: Zwischen Einheiten, die dieselben Muskeln belasten, sollten mindestens 48 Stunden liegen. Bei Doppeleinheiten am Tag: mindestens 6 Stunden Pause. Das hilft wirklich bei Muskelkater.

Wie erstelle ich einen Split-Trainingsplan? Du möchtest dich nicht nur an den Gewichten austoben, sondern auch kreativ werden und dir deinen eigenen individuellen Plan erstellen? Super, hier kommen einige elementare Tipps:

Plane in einer Einheit niemals alle großen Muskelgruppen ein.

Wähle zunächst die Übungen aus, die zur geplanten Muskelgruppe passen.

4 bis 6 Moves für große und 2 bis 3 für kleine Muskelgruppen genügen.

Starte dein Training mit der Bewegung, die deine größte Schwachstelle ausgleicht, und ziehe koordinativ anspruchsvolle Übungen vor. Gleiches gilt für Übungen mit hohem Gewicht: Je mehr Gewicht du drauflegst, desto früher sollte die Übung absolviert werden.

Wie viele Sätze anstehen, hängt von deiner Erfahrung ab: Fortgeschrittene können schon ein hohes Volumen, genauer gesagt 20 bis 30 Sätze, an den Tag legen. Idealerweise wechselst du im Rahmen der Trainingsperiodisierung regelmäßig ab und führst eine Zeit lang nur 6 bis 10 Sätze aus – bei entsprechender Anpassung des Gewichts.

können schon ein hohes Volumen, genauer gesagt 20 bis 30 Sätze, an den Tag legen. Idealerweise wechselst du im Rahmen der Trainingsperiodisierung regelmäßig ab und führst eine Zeit lang nur 6 bis 10 Sätze aus – bei entsprechender Anpassung des Gewichts. Einsteiger beginnen ebenfalls mit geringerem Volumen und machen zwischen den Sätzen 2 Minuten Pause. Je erfahrener du bist, desto kürzer darf die Durchschnauf-Phase werden. Je kürzer sie ausfällt, desto mehr Wachstumshormone werden freigesetzt.

beginnen ebenfalls mit geringerem Volumen und machen zwischen den Sätzen 2 Minuten Pause. Je erfahrener du bist, desto kürzer darf die Durchschnauf-Phase werden. Je kürzer sie ausfällt, desto mehr Wachstumshormone werden freigesetzt. Denk daran, deinen Trainingsplan alle 4 bis 8 Wochen zu updaten, indem du die Belastung veränderst und/oder einige Übungen austauschst. Dadurch setzt du fortlaufend neue Reize.

FAQ: Häufige Fragen zum Split-Training Kann ich Split-Training auch im Home-Gym machen? Absolut. Solange du über genügend Equipment verfügst (Kurz- und Langhantel, Hantelbank, idealerweise eine Kabelzugstation), lässt sich jede Split-Variante auch zu Hause umsetzen. Bei begrenztem Equipment bietet sich ein 2er-Split an, da du weniger Übungsvariationen brauchst. Wie lange sollte eine einzelne Split-Einheit dauern? Zwischen 45 und 75 Minuten inklusive Aufwärmen. Wer länger als 90 Minuten trainiert, riskiert sinkende Trainingsqualität und steigende Cortisolwerte, die dem Muskelaufbau entgegenwirken. Sollte ich an trainingsfreien Tagen komplett pausieren? Leichtes Cardio, Mobility-Arbeit oder Stretching sind an Ruhetagen absolut erlaubt und sogar empfehlenswert. Sie fördern die Durchblutung und können die Regeneration beschleunigen. Schweres Training für die gleichen Muskelgruppen solltest du aber vermeiden.