Weibliche Unlust: Darum haben Frauen keine Lust auf Sex mehr

3) Alkohol ist im Spiel

Wir alle wissen, dass unser bestes Stück unter zu großem Alkoholkonsum leidet. Denselben Effekt hat Wein auf die weibliche Libido. "Alkohol wirkt einerseits enthemmend, doch wenn sie mehr als einen Drink zu sich nimmt, kann ebenso ihre Lust auf Sex zurückgehen – und ihre Libido generell", sagt Dr. Wider. Außerdem wirkt Alkohol mitunter wie ein Beruhigungsmittel und entfaltet recht schnell seine einschläfernde Wirkung auf den Körper, und damit auch auf ihr Lustempfinden.

4) Zu viel Stress

In einer Beziehung viel zusammen zu unternehmen, ist schön – das Ganze kann aber auch in die falsche Richtung losgehen. Viel gemeinsame Zeit bedeutet nämlich auch ein hohes Konfliktpotenzial. Genau anders herum kann aber auch zu wenig Zweisamkeit fatal sein.

Sie ist oft unterwegs und hat einen vollgestopften Terminkalender? Kein Wunder, wenn der Sex auf der To-Do-Liste plötzlich ganz nach unten rutscht. "Zeit zu zweit einzuplanen, ist für viele Paare eine wahre Herausforderung", sagt Wider. Heißt konkret: Sprich mit deiner Liebsten darüber, wenn sie zu den Frauen gehört, die nur schlecht 'nein' sagen können, wenn Familie, Freunde und der Arbeitgeber an ihr zerren. Schließlich sollten die Liebe und guter Sex auch in ihrem Interesse sein.

5) Sie leidet unter mangelndem Selbstvertrauen

Machst du deinem Schatz genug Komplimente? Wenn nicht, dann solltest du ihr schleunigst mal wieder sagen, wie süß ihr Lächeln oder wie heiß ihr Knackarsch ist. Schließlich kann ein schlechtes Selbstwertgefühl ihre Lust in den Ruin treiben. "Die Selbstwahrnehmung spielt eine entscheidende Rolle für die sexuelle Lust und Fähigkeit einer Frau", so Wider. "Wenn sie ihrem Körper gegenüber negativ eingestellt ist, kann sich das eins zu eins auf ihr Liebesleben übertragen." Wenn deine Süße merkt, wie du ihren Körper begehrst, fühlt sie sich zwangsläufig wohler in ihrer Haut und ist wieder bereit dich ranzulassen.

Viele Frauen haben Angst, den Vorstellungen vom Partner nicht zu entsprechen. Zeige ihr, dass du sie attraktiv findest und gib ihr ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen. Folge: Sie bekommt mehr Selbstvertrauen, was wiederum ihre Sexlust steigert.