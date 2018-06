Sprachassistenten: Die coolsten Funktionen von Alexa, Siri & Co

Entertainen kann sie übrigens auch erstklassig: Sie beherrscht Klingonisch, öffnet für Sie virtuelle Glückskekse, singt "Bruder Jakob" (alleine) im mehrstimmigen Kanon und gibt auf Anfrage fiese Zungenbrecher wie "Kritische Kröten kauen keine krossen Kroketten" in bester Betonung wieder. Und während Siri auf den Befehl "Schlag mir etwas Verrücktes vor!" verstörend einen Wikipedia-Eintrag zum Thema Schlaganfall ausspuckt, antwortet Cortana: "Guck alle Filme mit 1,5-facher Geschwindigkeit an. Wenn jemand nachfragt, sage, dass Zeit Geld ist."

Die digitale Sekretärin Cortana ist auf jedem Windows 10-fähigen Gerät verfügbar – zum Beispiel auf PC, Laptop, Tablet oder Windows Phone. Für iOS- und Android-Smartphones wird gerade an einer passenden App gearbeitet, allerdings vorerst nur in englischer Sprache. Cortana ist im Vergleich zu Siri, Google Assistant und Alexa nicht ganz so umfangreich gestrickt. Die Smart Home-Integration beispielsweise steckt noch in den Kinderschuhen – in Deutschland fehlt sie bislang sogar komplett. Microsofts Sprachassistentin will in erster Linie dabei helfen, Windows 10 einfacher zu bedienen und komfortabler zu machen. Wer das Betriebssystem nutzt, sollte Cortana also auch einsetzen.

Die Sprachassistentin Alexa gibt's zum Beispiel mit Amazons Echo-Lautsprechern © PR

Alexa von Amazon hilft beim Kochen und kauft für Sie ein

Alexa versteckt sich – neben Amazons "Echo", "Echo Dot", "Echo Plus", "Echo Show" und dem neuen "Echo Spot" – mittlerweile auch in den smarten Lautsprechern vieler anderer Hersteller: zum Beispiel in der "Megablast" von Ultimate Ears, in der "One" von Sonos oder in der Soundbar "Sirium 4000" von Hama. Der Clou der integrierten Sprachassistentin: Alexas Fähigkeiten können über sogenannte "Skills" an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So gibt’s beispielsweise mit der Skill-Erweiterung "Fleckentferner" auf Abruf nützliche Tipps, um etwa Kaffee- oder Weinflecken zu entfernen. Oder Alexa wird mit dem Skill "Empfangsdame" kurzerhand zum Concierge befördert, der bei der Begrüßung Ihrer Gäste teils recht flapsige Sprüche auf Lager hat. Ganz neu mit dabei: interaktive Hörspiele wie etwa "Die drei ???", bei denen die Handlung durch eigene Entscheidungen beeinflusst wird.

Als außergewöhnlich praktisch zeigt sich Alexa in der Küche: Mit aktiviertem "Chefkoch"-Skill lässt sich schnell ein Rezept finden und dessen Zutaten vorlesen. Und was sonst keiner kann: Fehlt etwas, lässt es sich per Sprachbefehl auf die Einkaufsliste setzen oder direkt bestellen, denn Alexa ist natürlich eng mit dem Amazon-Shop verbunden.

>>> Die coolsten Technik-Gadgets für Männer

3 witzige Antworten von Alexa: