Was ist eigentlich ein "Gadget"? Im Grunde ist mit dem Wort "Gadget" ein – meist handliches und mobiles – technisches Gerät gemeint, das eine gewisse Funktionalität und Raffinesse mit sich bringt, die vom Nutzer als neu, besonders praktisch oder spaßig angesehen wird. Der Spaßfaktor hat bei einem echten Gadget ohnehin einen besonders hohen Stellenwert: Die Technik oder Funktionalität des Geräts muss in irgendeiner Weise Freude bereiten und begeistern.

Warum lieben Männer Technik-Gadgets und -Spielzeug? Vom Drang, immer das neueste Smartphone, Tablet oder eine der trendigen Smartwatches zu besitzen, mal abgesehen: Männer lieben einfach Technik-Spielereien, die funktionell und spaßig zugleich sind und in die sie sich mit vollem Enthusiasmus hineinfuchsen können. Je komplexer und innovativer das Gadget, umso größer meist das Verlangen, es besitzen zu müssen. Für Männer ist es Freude und Spiel zugleich, neuartige Technik auszuprobieren und sich damit das Leben ein Stück weit einfacher, praktischer oder spaßiger zu gestalten.

Smart Ring: Ultrahuman Ring Pro

Ultrahuman Der Ultrahuman Ring Pro lässt bei der Ausstattung nichts missen



Smarte Ringe sind der neueste Trend auf dem Wearable-Markt. Sie sind äußerst kompakt, brauchen über Tage hinweg keine Aufladung und können die wichtigsten Fitnessdaten direkt am Finger aufzeichnen. Der Ultrahuman Ring Pro ist mit nur 3,3 Gramm (kleinste Größe) angenehm leicht und musste in unserem Test bis zu 15 Tage lang nicht an die Steckdose. Zum Vergleich: Der Ultrahuman Ring Air schafft nur bis zu sechs Tage. Zu den Stärken des Pro-Modells zählen die sehr genaue Schlaf- und Atemanalyse sowie die automatische Überwachung der Körpertemperatur. Herzfrequenz und Blutsauerstoff können ebenfalls gemessen werden. Über das letzte Update namens "Emerald" wurde die App deutlich übersichtlicher gestaltet und die automatische Trainingserkennung wie auch die Herzfrequenzmessung weiter verbessert. Die erfassten Daten werden nun schön übersichtlich in der Begleit-App ausgewertet. Was uns ebenfalls sehr gefällt: Eine Abo-Pflicht, wie etwa beim Oura Ring, gibt es bei Ultrahuman erfreulicherweise nicht. Zusätzliche Kosten fallen nur an, wenn ein Zyklus-Tracking oder die Erkennung von Vorhofflimmern gewünscht sind. Der Ring Pro ist in zehn verschiedenen Größen und vier Farbvarianten erhältlich.

Saug- und Wischroboter: Narwal Flow 2

Narwal Der Narwal Flow 2 wischt und saugt wie ein Champion



Für Putzmuffel ist der Saug- und Wischroboter Narwal Flow 2 eine äußerst smarte All-in-One-Lösung für zu Hause, die das Staubsaugen und Nasswischen in nur einem Arbeitsgang erledigen kann. Durch eine flache und durchgehend gespülte Wischwalze reinigt der Robo deutlich effektiver als die vielen anderen Geräte am Markt, die noch auf rotierende Mopps oder Wischplatten setzen. Großer Vorteil: Nach der Nassreinigung wird die Walze mit 100 Grad heißem Wasser gewaschen und mit 60 Grad warmer Luft getrocknet, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu verhindern. Gesaugt wird mit bis zu 31.000 Pascal Leistung, die sich über KI-Schmutzerkennung auch anpassen kann. Dank einseitig aufgehängter Rollerbürste können sich aufgesaugte Haare nicht verwickeln. Im Test überzeugte der Narwal Flow 2 mit einer sehr präzisen Navigation über LiDAR und KI-Kamera, gute Objekterkennung und sauberen Ergebnissen – insbesondere beim Nasswischen.

Gimbal-Kamera: DJI Osmo Pocket 4P

DJI Die Gimbal-Kamera DJI Osmo Pocket 4P bietet durch ihr Doppelobjektiv deutlich mehr Spielraum für Kreativität



Wer sich für YouTube, Instagram oder einfach nur privat richtig gute Filmaufnahmen wünscht, bekommt mit der DJI Osmo Pocket 4P das passende Werkzeug geliefert. Die Gimbal-Kamera hat erstmals in der Reihe ein Doppelobjektiv verbaut, um mehr gestalterischen Spielraum zu bieten. Herzstück ist der überarbeitete 1-Zoll-CMOS-Sensor mit einem beeindruckenden Dynamikumfang von 17 Blendenstufen. Zur Weitwinkelkamera gesellt sich das neue 60-mm-Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom – und bis zu 12x digital. In Kombination mit der 3-Achsen-Stabilisierung, aktivem Tracking, 8x Ultra-HD-Zeitlupe und D-Log-2-Profil sind 4K-Aufnahmen auf Kinoniveau drin – und das weiterhin im Hosentaschenformat! Neben einer Standard-Ausführung bietet DJI die Osmo Pocket 4P auch in einer Vlog Combo mit Mini-Tripod, Ansteck-Mikrofon und weiterem nützlichen Vlogger-Zubehör an.

Smarte Waage: Withings BodyScan 2

Whings Bei der smarten Waage Withings BodyScan 2 lässt sich der Körper ausgiebig analysieren



Körperwaagen, die einfach nur das Gewicht messen, fühlen sich in der heuten Zeit fast schon an wie aus der Antike. Was mittlerweile technologisch alles möglich ist, auch mit Unterstützung von KI, zeigt Withings aktuelles Flaggschiff-Modell BodyScan 2. Die smarte Waage misst über 60 Biomarker und kann Fett-, Muskel- und Knochenmasse in sechs Körperzonen analysieren. Eine Besonderheit ist der sogenannte Longevity-Scan: Er dauert 90 Sekunden und ist vereinfacht gesagt wie ein kleiner Gesundheits-Check für Zuhause – inklusive 6-Kanal-EKG, Gefäß- und Herzalterbestimmung, Nervenreaktionswert und Stoffwechselgesundheit. Das macht die BodyScann 2 zu einem richtig guten Sidekick für alle, die ihre Gesundheit oder auch ihren Trainingserfolg langfristig im Blick und analysiert haben wollen.

Mobile Klimaanlage: Dreame P-Wind10

Dreame Hitze adé: Das mobile Klimagerät Dreame P-Wind10 kühlt Räume bis zu 33 qm souverän runter



Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – und dafür ist ein mobiles Klimagerät die perfekte Vorbereitung. Die Dreame P-Wind10 mit 9.000 BTU Kühlleistung kann Räume von bis zu 33 Quadratmetern kühl halten und lässt sich intelligent per Touchscreen oder App steuern. Gleichzeitig kann das Gerät auch den Raum entfeuchten oder einfach nur als Ventilator dienen. Die Installation ist denkbar einfach und alles Notwendige beigelegt. Lediglich für Kippfenster gibt es kein Abdichtungs-Kit. Das lässt sich aber auch separat und universell von Drittanbietern besorgen und nachrüsten – oder eben Marke Eigenbau.

Fitness-Armband: Google Fitbit Air

Google Fitbit Die Google Fitbit Air ist eine tolle Alternative zu Whoop



Leichte, unauffällige und unkomplizierte Fitness-Tracker ganz ohne Display haben spätestens seit dem Whoop-Armband ihre eingeschworene Fanbase. Vor allem für den Alltag oder Sport sind sie eine gute Wahl. Das neue Google Fitbit Air hat sich dafür maßgeschneidert und bietet einen echten Vorteil gegenüber Whoop: keine Abo-Pflicht! Alle getrackten Daten können über die erfreulich übersichtliche App ohne Extra-Kosten eingesehen werden. Mit einem Google Health Premium-Abo lässt sich optional ein KI-Coach dazubuchen, der auf Basis der gesammelten Daten auch individuelle Trainingspläne erstellen kann. Das Tracking ist recht umfangreich und deckt – bis auf eine EKG-Funktion – alles Wichtige ab. Durch die automatische Pulsüberwachung können auch Anzeichen von Vorhofflimmern erkannt werden. Dazu ein Akku, der nun einmal pro Woche aufgeladen werden muss. Wer einen simplen und mit rund 100 Euro auch vergleichsweise günstigen Einstieg in die Tracker-Wearable-Welt sucht, liegt mit dem Fitbit Air genau richtig.

Zahnbürste: Laifen Wave Pro

Laifen Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave Pro verbindet zwei effektive Putztechniken miteinander

Während die meisten elektrischen Zahnbürsten entweder auf die Reinigung über Oszillation oder durch Vibration setzen, kombiniert die Laifen Wave Pro beide Ansätze zu einem neuen und durchaus innovativen Putzkonzept. Sie reinigt mit beeindruckenden 66.000 Schallvibrationen pro Minute und einer weitreichenden 60-Grad-Oszillation. Laut Laifen soll dieses Zusammenspiel zu einer 300 Prozent höheren Putzeffizienz und einer sechsmal besseren Plaque-Entfernung als bei herkömmlichen E-Zahnbürsten führen. Dazu gibt's ein paar nützliche Features, wie etwa einen Flugmodus, damit die Zahnbürste im Reisegepäck nicht ungewollt angeht. Erhältlich in vielen stylischen Farben und Materialien, unser persönliches Highlight ist die Variante aus durchsichtigem Kunststoff, die einen direkten Blick auf die Technik freigibt.

Akku-Staubsauger: Dyson V16 Piston Animal Submarine

Dyson Mit dem Dyson V16 Piston Animal Submarine geht es Dreck und Staub in der Wohnung an den Kragen



Akku-Staubsauger werden immer populärer. Sie bieten mittlerweile nicht nur eine überzeugende Saug-Performance und natürlich kabellose Freiheit, sondern oft auch mehr Komfort und Funktionalität als klassische Geräte. Der Dyson V16 Piston Animal Submarine ist ein tolles Beispiel dafür: Seine Saugkraft ist mit 315 AW richtig ordentlich, er passt sich automatisch an alle Bodenarten an und lässt sich über verschiedene Aufsätze leicht umfunktionieren – zum Beispiel zu einem kompakten Handstaubsauger. Wird die Submarine 2.0-Nassbürstwalze aufgesetzt, kann er auch feucht wischen oder verschüttete Flüssigkeiten aufsaugen. Toll ist auch der Aufsatz zum gezielten Entwirren und Entfernen on Tierhaaren. Dazu gibt's hilfreiche Features wie etwa einen Komprimierungsmechanismus für den aufgefangenen Schmutz oder die Ausleuchtung des Bodens mit grünem Licht, um wirklich jeden noch so kleinen Schmutzpartikel zu sehen. Der Akku hält im Eco-Modus bis zu 70 Minuten. Damit lässt sich die komplette Wohnung locker in einem Rutsch durchsaugen. Nach etwa 3,5 Stunden an der Station ist er wieder voll einsatzbereit.

Mittelklasse-Smartphone: Xiaomi 17T Pro

Das Xiaomi 17T Pro gibt es in den Farben Blau, Violett und Schwarz



Mittelklasse-Smartphones sind äußerst beliebt, denn sie bieten in aller Regel nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern hier und da auch gerne mal echte Oberklasse-Qualitäten. Das neue Flaggschiff-Modell Xiaomi 17T Pro bekommt diesen Dreh besonders gut hin, denn es kommt mit seiner enorm starken Hardware und einer sehr soliden Ausstattung extrem nahe an die Oberklasse heran – nur eben deutlich günstiger. Neben dem knackscharfen und augenschonenden 6,83-Zoll-AMOLED-Display, das sich mit 1,5K-Auflösung, 144Hz-Support und guten Helligkeitswerten toll in Szene setzen kann, ist da vor allem die Performance hervorzuheben: So kommt mit dem MediaTek Dimensity 9500 einer der fortschrittlichsten Prozessoren zum Einsatz, der im Verbund mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher selbst für die anspruchsvollsten Games genügend Leistung aufbringt und gleichzeitig sehr energieeffizient arbeitet. Unser persönlicher Liebling ist indes das Triple-Kamera-Setup mit einer 50MP-Hauptkamera, die insbesondere bei Tageslicht richtig gute Bilder schießt und durch einen verbauten 5-fach optischen Periskop-Zoom ein echtes Fotografie-Novum in dieser Preisklasse bietet. Weitere Highlights sind ein mit 7.000 mAh riesiger Akku, die begehrte IP68-Schutzklasse (staub- und wasserdicht) und eine 100 Watt starke Schnelllade-Funktion.

ANC-Kopfhörer: Sony 1000X The Collexion

Sony Der Sony 1000X The Collexion klingt richtig gut und zeigt sich im edlen Design

Zum 10-jährigen Jubiläum der ikonischen 1000X-Serie hat Sony einen besonders edlen Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht: Der 1000X The Collexion definiert über hochwertige Materialien, gesteigerten Komfort und einer herausragenden Klangqualität die neue Spitzenklasse bei Sonys ANC-Kopfhörern mit echten Eyecatcher-Vibes. Vom Kopfbügel bis zu den Ohrmuscheln ist alles genauestens durchdacht. Allein im Kunstleder-Überzug stecken zwei Jahre Entwicklungszeit. Die Metall-Elemente sind sandgestrahlt und von Hand poliert. Das höchste Augenenmerk hat Sony allerdings auf die Klangverbesserung gelegt: Der 1000X The Collexion ist der erste Kopfhörer mit DSEE-Ultimate-Technologie, bei der mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz komprimierte Musikdateien in Echtzeit hochskaliert werden können, um so wieder eine annähernde Hi-Res-Qualität zu bieten. In einem Kurztest war das wirklich beeindruckend. Ansonsten gibt es auch wieder den hauseigenen Hi-Res-Codec LDAC an Bord, sehr effektives Noise Cancelling und Spatial Audio. Wer also Lust auf einen der aktuell besten (und edelsten) ANC-Kopfhörer am Markt hat, sollte unbedingt Probehören!

Poolroboter: Beatbot Sora 70

Beatbot Der Beatbot Sora 70 hält den kompletten Pool sauber und lässt sich besonders einfach entnehmen

Sommerzeit ist Poolzeit – und da ist ein zuverlässiger Poolroboter wie der Beatbot Sora 70 der perfekte Helfer. Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen, die nur die Wasseroberfläche reinigen können, kümmert sich der Sora 70 um den gesamten Pool und reinigt auch den Boden, die Wände und alles dazwischen kabellos mit bis zu 25.600 LPH Saugkraft. Selbst mit großen Flachwasserzonen, Stufen und Plattformen kommt er zurecht. Die Wasserlinie kann er von Öl- und Schmutzflecken befreien. Über ein Dual-Filtrationsdesign lässt sich der Robo entweder auf das Herausfiltern von grobem Schmutz oder mikroskopisch kleinen Partikeln einstellen. Über den 10.000 mAh Hochleistungsakku kann er bis zu 7 Stunden durchreinigen. Ist der Job schließlich getan oder der Akkustand niedrig, parkt sich der Sora 70 automatisch am Beckenrand an der Wasseroberfläche und lässt das Wasser im Inneren ab, damit er ohne große Mühen aus dem Pool herausgenommen werden kann. Sauber!

Mähroboter: Roborock RockMow Z1 LiDAR

Roborock Mit dem Mähroboter Roborock RockMow Z1 LiDAR bleibt der Rasen dauerhaft gepflegt



Intelligente Mähroboter sind im Trend, denn gerade bei Effizienz und Komfort hat sich in letzter Zeit enorm viel getan. Das beste Beispiel dafür ist der neue Roborock RockMow Z1 LiDAR mit praktischem Allradantrieb, der von State-of-the-Art-Technik nur so strotzt. Er navigiert völlig autonom – ganz ohne Begrenzungskabel – auf bis zu 2.000 m² Fläche, schneidet mit 3 cm sehr nahe an die Kante heran und erfasst seine Umgebung über einen 3D-LiDAR-Sensor bis ins Detail. Ähnlich wie ein intelligenter Putzroboter, kann er so Objekte, Tiere und Menschen im Garten erkennen und sicher umfahren. Steigungen von bis zu 80 Prozent (38,7°) sind kein Problem und sobald der Regensensor anschlägt, macht der Robo automatisch eine Pause. Nach der ersten Kartierung kann der Garten über die App eingesehen und alles komfortabel koordiniert und geplant werden. So lassen sich beispielsweise leicht No-Go-Zonen und Zeitpläne festlegen oder die Schnitthöhe und Effizienz für unterschiedliche Bereiche definieren. Wer mag, kann sich sogar kreative Motive in den Rasen mähen lassen. Okay, das ist Spielerei. Der Rest aber extrem praktisch und vor allem zeitsparend!

Hybrid-Smartwatch: Withings ScanWatch Nova

Withings Die Withings ScanWatch Nova verbindet klassisches Uhrendesign mit modernen Smartwatch-Features



Hier bestellen: Withings ScanWatch Nova

Unter den vielen Smartwatches am Markt sticht die ScanWatch Nova von Withings für uns besonders heraus, denn die Hybrid-Uhr vereint das klassische Design einer analogen Taucheruhr mit der Funktionalität einer modernen Smartwatch. Dazu gibt's eine Marathon-Laufzeit von bis zu 35 Tagen! Äußerlich sieht man der Uhr nur schwer an, dass sich im Inneren viel fortschrittliche Gesundheits-Sensorik verbirgt. Von der Schlaf- und Temperatur-Überwachung bis hin zum EKG in medizinischer Qualität ist alles Wichtige für ein ausführliches Fitness- und Gesundheits-Tracking an Bord – und mehr. Besonders gut gefällt uns die KI-gestützte Auswertung und Zusammenfassung durch die Begleit-App. Sehr übersichtlich gestaltet, detailliert erklärt und motivierend zugleich. Die wichtigsten Werte lassen sich auch über ein kleines, ins Ziffernblatt eingefasstes Display ablesen, das über die Krone gesteuert wird. Die gesammelten Daten können auf Wunsch mit dem Arzt oder Coach geteilt werden, zum Beispiel als PDF oder per temporärem Link zur Gesundheitsakte. Noch umfassender wird es, wenn weitere Geräte aus dem Withings-Ökosystem dazukommen. Zum Beispiel die Körperwaage Body Scan, die über 40 Biomarker erfassen kann. Oder ganz neu: U-Scan für die toilettenintegrierte Urinanalyse von zu Hause aus.

Highend-Smartphone: Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist das erste Smartphone mit Privacy Display



Wer modernste Technik feiert, wird das Samsung Galaxy S26 Ultra lieben, denn das neue Flaggschiff-Smartphone lässt die Highend-Geschütze bei den technischen Specs und Features ordentlich krachen. Im Inneren werkelt durch die Bank weg State-of-the-Art-Technik vom Feinsten, angeführt von Qualcomms neuestem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor im Verbund mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Speicherplatz. Das 6,9 Zoll große OLED-Display löst in Quad HD+ auf und glänzt mit einer Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits sowie 120Hz-Support. Der Akku ist mit 5.000 mAh schön groß und dank Fast-Charging auch schnell wieder vollgeladen. Zu den großen Highlights des Galaxy S26 Ultra zählen die intensive KI-Integration mit vielen praktischen Features und das weltweit erste Privacy-Display, das den Bildschirm vor neugierigen Blicken schützt – und sich auch auf bestimmte Apps oder Nachrichten eingrenzen lässt.

Smartwatch: Xiaomi Watch 5

Xiaomi Die Xiaomi Watch 5 bietet eine Marathon-Laufzeit von bis zu 18 Tagen



Die Xiaomi Watch 5 hat echtes Überflieger-Potential, denn sie bündelt die gängigen Tracking- und Gesundheits-Features einer Smartwatch mit dem KI-Assistenten Gemini und dem größten Akku, der jemals in einer WearOS-Smartwatch verbaut wurde (930 mAh). Mit einer Laufzeit von bis zu sechs Tagen laut Hersteller und bis zu 18 Tagen im Energiesparmodus stellt Xiaomi die WearOS-Konkurrenz hier deutlich in den Schatten. Üblich sind nämlich lediglich bis zu zwei Tage. Dazu gibt’s einen verbauten NFC-Chip für kontaktloses Bezahlen per Google Wallet, Dual-GPS für eine präzise Standortbestimmung beim Sporttracking und die Unterstützung von mehr als 150 Sportmodi. Das alles eingebettet in einem richtig schicken Edelstahl-Gehäuse mit 1,54-Zol-AMOLED-Display.

Reiseakku: Anker Prime Powerbank

Anker Die Anker Prime Powerbank ist perfekt für jede Reise



Gerade auf Reisen oder längeren Touren ist eine Powerbank ein Must-have. Wer neben dem Smartphone auch größere Geräte wie Laptop, Tablet oder Handheld mit Strom versorgen möchte, braucht einen Zusatzakku mit möglichst hoher Kapazität, der bei Flugreisen noch mit in die Kabine genommen werden darf. Das neue Anker Prime Powerbank Flaggschiff-Modell mit 26K mAh und 300 Watt Maximalleistung trifft hier genau ins Schwarze. Bis zu drei Geräte können damit gleichzeitig geladen werden. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils bis zu 140 Watt und einen USB-A-Anschluss mit bis zu 22,5 Watt Ladeleistung. Über ein praktisches Display lassen sich die wichtigsten Infos direkt an der Powerbank ablesen. Alternativ auch in der Begleit-App, über die auch Detaileinstellungen möglich sind. Für uns eine All-in-One-Punktlandung, die keine Powerbank-Wünsche offenlässt.

Schlafkopfhörer: Soundcore Sleep A30

Soundcore by Anker Die Schlafkopfhörer Soundcore Sleep A30 sind speziell für die perfekte Nachtruhe konzipiert



Hier bestellen: Soundcore Sleep A30

Für alle, die nur einen leichten Schlaf haben oder nachts regelmäßig von Störgeräuschen wie Schnarchen oder Straßenlärm gebeutelt werden, sind die Soundcore Sleep A30 eine richtig gute Wahl. Denn während viele andere Schlafkopfhörer allein mit maskierenden Klängen wie Meeresrauschen oder Lagerfeuer-Atmosphäre arbeiten, bringen die Sleep A30 zusätzlich ein effektives ANC mit ins Spiel, das speziell auf die Nachtruhe abgestimmt ist und vor allem Schnarchgeräusche zuverlässig herausfiltern kann. Im Test hat uns das wirklich beeindruckt. Gleiches gilt für den Tragekomfort: Es stehen insgesamt sieben Ohrstöpsel-Varianten zur Auswahl, wahlweise aus Silikon oder Memory-Schaum. Dazu drei Paar luftgefüllte Air Wings in unterschiedlichen Größen. So findet sich leicht die perfekte Kombination für einen angenehmen Sitz, damit auch auf Dauer im Schlaf nichts unangenehm drückt. Durch ihr enorm flaches Design sind die Buds auch für Seitenschläfer geeignet. Der Akku hält locker eine Nacht lang durch – und nach 90 Minuten sind die Sleep A30 auch schon wieder voll aufgeladen. Fazit: Für uns die aktuell besten Sleepbuds am Markt!

Heimsicherheit: Eufy eufyCam C35

Eufy Die eufyCam C35 ist sehr einfach einzurichten und überwacht das eigene Zuhause KI-gestützt bei Tag und Nacht



Hier bestellen: Eufy eufyCam C35 Set

Wer sein eigenes Heim einfach und effektiv absichern möchte, findet mit der eufyCam C35 einen tollen Einstieg ins Sicherheitssystem von Eufy. Die kompakte, kabellose Überwachungskamera ist wetterfest nach IP67 und lässt sich drinnen wie draußen einsetzen. Sie kann nicht nur aufgestellt oder verschraubt werden, sondern hält auch magnetisch – zum Beispiel auf die Schnelle am Kühlschrank oder Briefkasten. Das macht das System enorm flexibel. Die Einrichtung per App geht schnell von der Hand. Großer Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern: Dank lokalem Speicher, der per microSD noch erweitert werden kann, ist ein Abo (für die Cloud-Speicherung) nicht zwingend notwendig. Die Absicherung funktioniert auch sehr gut und umfangreich mit den gegebenen Basisfunktionen ohne Monatsgebühr.

Blutdruck-Messgerät: Hilo Band

Hilo Das Hilo Band kann bis zu 25-mal am Tag den Blutdruck in medizinischer Qualität messen



Hier bestellen: Hilo Band

Bluthochdruck betrifft viele Menschen und erfordert eine regelmäßige Überprüfung. In aller Regel über eine unhandliche Manschette. Im Alltag kann die Prozedur auf Dauer ziemlich nerven. Gerade, wenn man viel unterwegs ist und das Gerät nicht ständig mit sich führen will. Das Hilo Band schafft hier Abhilfe, denn das medizinisch zertifizierte Blutdruckmessgerät in der Größe eines Armbandes kann deutlich komfortabler und genauso präzise messen. Die Kalibrierung über eine mitgelieferte Manschette muss nur einmal im Monat durchgeführt werden. Bis zu 25-mal am Tag kontrolliert der smarte Monitor dann die Werte am Handgelenk ohne Zutun im wichtigen Ruhezustand und gleicht sie mit der Smartphone-App ab. Hier gibt es eine ausführliche Analyse und auf Wunsch können die gesammelten Daten auch mit dem Arzt geteilt werden. Durch die regelmäßigen Messungen, auch in der Nacht, lassen sich problematische Veränderungen frühzeitig erkennen und entsprechend gegensteuern. Das Hilo Band ist komplett wasserdicht. Der Akku hält rund zwei Wochen und ist nach 90 Minuten wieder voll aufgeladen.

Smartphone-Controller: SCUF Nomad

SCUF Der SCUF Nomad bietet anpassbare Gamepad-Performance fürs Smartphone



Hier bestellen: SCUF Nomad

Kleines Gadget, große Wirkung: Gamepad-Spezialist SCUF bringt mit dem Nomad erstmals einen Controller fürs Handy-Gaming auf den Markt, der das Smartphone in eine Art Handheld mit echter Gamepad-Performance verwandelt. Zu den großen Highlights zählen der äußerst angenehme und feste Halt in den Händen, die individuelle Anpassung der Buttons und Thumbsticks sowie die Aufzeichnung von Gameplay mit nur einem Knopfdruck. Über eine Begleit-App können Profile angelegt und viele Detail-Einstellungen vorgenommen werden, wie etwa die Empfindlichkeit der Thumbsticks oder der Paddle-Input. Verbunden wird über Bluetooth 5.0, der Akku hält laut SCUF bis zu 16 Stunden. Einziges Manko: Der Nomad ist erst einmal nur mit Apples iPhone kompatibel.

Pizzaofen: Gozney Arc Lite

Gozney Nichtnur für perfekt gebackene Pizza: Mit dem Gozney Arc Lite lässt sich auch Gemüse flambieren, ein Steak zubereiten und vieles mehr



Hier bestellen: Gozney Arc Lite

Um authentische Pizza wie die Profis zu backen, braucht es ab jetzt nur noch den Gozney Arc Lite. Der Outdoor-Pizzaofen ist das leichteste Modell des Herstellers, lässt sich ganz einfach im Garten oder auf der Terrasse aufstellen und liefert mit Temperaturen von bis zu 500 °C auf Wunsch die Lieblingspizzas im Minutentakt. Beim Arc können sie bis zu 30 Zentimeter Durchmesser haben. Der Clou: Die Kombination aus dem leistungsstarken 12-mm-Steinboden, der einfachen Bedienung per Drehregler und der seitlich rollenden Flamme sorgt für eine gleichmäßige, schonende Garung sowie einen knusprig durchgebackenen Teig. Eine pure Freude für jeden Pizza-Fan, aber natürlich lässt sich mit dem Gozney Arc Lite auch noch viel mehr zubereiten. Zum Beispiel frisches Brot, gegrilltes Gemüse, Aufläufe oder sogar Kekse. Perfekt auch für den nächsten Camping-Urlaub!

E-Scooter: Navee ST3 Pro

Navee Der E-Scooter Navee ST3 Pro ist perfekt fürs Stadtleben



Hier bestellen: Navee ST3 Pro

Kompakte E-Scooter finden vor allem in größeren Städten ihre Fans. Schnell von A nach B gelangen, ohne auf Bus oder Bahn warten zu müssen – und auch die nervige Parkplatzsuche spart man sich. Zur Not wird der Scooter einfach zusammengeklappt und mit ins Büro genommen. Der neue Navee ST3 Pro vereint die vielen Vorteile der E-Mobilität und bietet zudem viel fortschrittliche Technik für mehr Komfort und Sicherheit während der Fahrt. Da wäre zum Beispiel das patentierte Polymer-Federungssystem, wodurch Kopfsteinpflaster oder auch Schotterwege weitaus geschmeidiger zu befahren sind. Die Traktionskontrolle ist für einen E-Scooter auch etwas Besonderes und verhindert, dass die Räder beim Start durchdrehen. Das macht beim ST3 Pro auch Sinn, denn mit seiner Spitzenleistung von 1350 Watt kann ordentlich Dampf auf den Hinterradantrieb gebracht und in kürzester Zeit auf die vorgeschriebenen 20 km/h beschleunigt werden. Dagegen stellt sich ein besonders effektives Dreifach-Bremssystem. Die Reichweite gibt Navee mit bis zu 75 Kilometern an, auch das ist ziemlich ordentlich. Steigungen schafft der ST3 Pro von bis zu 28 Prozent. Das alles in einem schicken Design mit Details aus Karbonfaser – passt!

Laser-Projektor: Dangbei MP1 Max

Dangbei Der High-End-Heimprojektor Dangbei MP1 Max nutzt die Kombination aus Laser- und LED-Technologie für ein brillantes Bildergebnis



Hier bestellen: Dangbei MP1 Max

Wer Kino-Feeling liebt, wird den Dangbei MP1 Max lieben, denn der Triple-Laser-Beamer projiziert ein bis zu 300 Zoll großes Bild an die Wand – und das in erstaunlich guter 4K-Qualität mit toller Schärfe, hohem Kontrast und kräftigen Farben. Durch seine Helligkeit von bis zu 3.100 ISO-Lumen ist auch ein Film bei Tageslicht kein Problem. Der MP1 Max bietet zudem wichtige Features wie HDR10+, Dolby Audio, 3D-Support und eine Netflix-Lizenz fürs Streaming in UHD und HDR. Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, wodurch sich der Beamer angenehm einfach bedienen und schön breit einsetzen lässt – zum Beispiel auch fürs Zocken. Dafür ist er mit HDMI 2.1 (inklusive eARC) und ALLM (Auto Low Latency Mode) auch ganz gut aufgestellt. Insgesamt ein tolles Aushängeschild dafür, wie fortschrittlich die Beamer-Technologie mittlerweile ist.

Open-Ear-Kopfhörer: Shokz OpenSwim Pro

Shokz Dank MP3-Modus kann mit dem Shokz OpenSwim Pro auch im und unter Wasser Musik gehört werden



Hier bestellen: Shokz OpenSwim Pro

Für alle Musik liebenden Wasserratten hat Shokz den perfekten Kopfhörer parat: Der neue OpenSwim Pro wurde mit seiner fortschrittlichen Knochenschall-Technologie samt IP68-Zertifizierung in erster Linie für den Wassersport konzipiert, eignet sich durch sein praktisches Open-Ear-Design aber auch grundsätzlich für alle schweißtreibenden Outdoor-Sportarten, bei denen man seine Umwelt noch wahrnehmen möchte. Der Clou: Der Kopfhörer bietet, neben der klassischen Bluetooth-Verbindung, auch einen MP3-Modus mit 32 GB Speicherplatz, damit beim Schwimmen oder Tauchen in bis zu zwei Metern Tiefe Musik gehört werden kann. Eine Bluetooth-Verbindung würde hier sofort schlapp machen. So universell einsetzbar kann der Multipoint-fähige OpenSwim Pro bis zu 9 Stunden Hörgenuss liefern und findet über flexible Ohrbügel samt Kopfband auch schnell einen sehr zuverlässigen Halt.

In-Ear-Kopfhörer: Apple AirPods 4

PR Apples AirPods 4



Hier bestellen: Apple AirPods 4

Für echte Apple-Fans sind AirPods-Kopfhörer quasi ein Muss, denn sie sind genau auf das Apple-Ökosystem optimiert und bieten so in aller Regel das beste Klang- und Komfort-Erlebnis für iPhone, iPad und Co. Die neuen AirPods 4 empfehlen sich für alle, die das klassische Half-In-Ear-Design bevorzugen, bei dem sich kein Silikonaufsatz unangenehm in den Ohrkanal drückt. Das größte Highlight der 4. Generation: Erstmals gibt es die normalen AirPods auch als ANC-Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung, was bislang nur dem Pro-Modell vorbehalten war. Zudem bieten die AirPods 4 laut Apple im Vergleich zum Vorgängermodell nicht nur ein verbessertes Klangerlebnis, sondern unterm Strich auch kompaktere Maße – vor allem beim Case. Der Akku hält bis zu 5 Stunden lang durch. Über das Ladecase sind insgesamt bis zu 30 Stunden drin.

E-Ink-Tablet: Boox Tab X C

PR Das Boox Tab X C ist ideal für papierloses Arbeiten



Hier bestellen: Boox Tab X C

Wer zu Hause, im Studium oder auch beruflich sehr viel liest, Dokumente bearbeitet oder skizziert, wird das Boox Tab X C schnell sehr zu schätzen wissen. Das ePaper-Tablet mit 13,3 Zoll großem Kaleido-Farbdisplay ist nämlich genau für diese Aufgaben konzipiert – und mehr. Es kommt dem gewohnten A4-Format ziemlich nahe, ist mit nur 5,3 Millimetern sehr dünn und wiegt lediglich 625 Gramm. Durch Android 13 inklusive Zugriff auf den Google Play Store kann das E-Ink-Tablet schön breit eingesetzt werden. Die große Stärke des Boox Tab X C kommt über den bereits beigelegten InkSpire-Stylus richtig schön zur Geltung: Mit dem Stift machen das Schreiben, Zeichnen und Bearbeiten nämlich großen Spaß und die Eingabe wird auch sehr präzise erkannt. Dazu das augenschonende Farb-Display, das bei langen Lern-, Lese- oder Arbeits-Sessions nicht so schnell ermüdet, wie etwa beim Arbeiten am Laptop. Im Test hielt der Akku dafür auch locker einen ganzen Arbeitstag durch. Für noch mehr Produktivität ist die separat erhältliche Tastatur-Hülle eine sinnvolle Ergänzung – und durch die tolle Verarbeitung auch sehr zu empfehlen.

Bluetooth-Walkman: We Are Rewind Kassettenspieler

We Are Rewind Der Kassettenspieler von We Are Rewind versprüht jede Menge Retro-Charme



Hier bestellen: We Are Rewind Kassettenspieler

Lust auf eine kleine Zeitreise im modernen Gewand? Dann ist der Kassettenspieler und -Rekorder von We Are Rewind genau das Richtige. Seine Besonderheit: Er funktioniert – ganz klassisch – über einen 3,5-mm-Anschluss, kann aber auch – ganz modern – über Bluetooth 5.0 seine Verbindung zu einem Kopfhörer oder Lautsprecher aufnehmen. Einen stylish passenden Bluetooth-Kopfhörer gibt es separat bei We Are Rewind zu bekommen. Das Stück Nostalgie im robusten Aluminiumgehäuse ist ideal, um sich durch alte Mixtapes zu hören, neue zu erstellen oder einfach nur unterwegs neugierige Blicke auf sich zu ziehen. Denn eines ist sicher: Der Retro-Schick bleibt nicht lange unbemerkt und ist in derzeit vier Designs verfügbar. Der Akku hält für etwa 10 Stunden analoges Glück, ehe er über USB-C wieder aufgeladen werden muss.

Intelligentes Schloss: Nuki Smart Lock Ultra

Nuki Das Nuki Smart Lock Ultra ist besonders kompakt



Hier bestellen: Nuki Smart Lock Ultra

Mit dem super kompakten Nuki Smart Lock Ultra wird das Smartphone oder die Smartwatch zum intelligenten Schlüssel – und der echte kann getrost zu Hause bleiben. Das System lässt sich easy ohne Schrauben oder Bohren installieren und ermöglicht die volle Kontrolle darüber, wer in das Haus oder in die Wohnung hinein darf. Das funktioniert auch per App aus der Ferne, wenn beispielsweise überraschend Freunde vor der Tür stehen und schon mal rein möchten. Die Zutrittsberechtigungen können über digitale Schlüssel individuell und genau bestimmt werden. So kommt die Putzfrau etwa immer nur dienstags um 9 Uhr für eine halbe Stunde hinein. Sehr praktisch ist auch die "Auto Unlock"- Funktion, die automatisch die Tür öffnet, sobald man (mit vollen Händen) vor ihr steht.

Bluetooth-Speaker: JBL Clip 5

JBL Der JBL Clip 5 hat einen tollen Sound für seine Größe und beste Outdoor-Qualitäten



Hier bestellen: JBL Clip 5

Der JBL Clip 5 ist unser neuester Lautsprecher-Liebling, wenn es darum geht, einen enorm kompakten Speaker mit gutem Sound für jeden Ort und jede Gelegenheit parat zu haben. Durch sein geringes Gewicht von 285 Gramm und dem enorm praktischen Karabinerhaken lässt er sich fast überall anbringen: am Rucksack, an der Gürtelschlaufe oder auch in der Dusche, denn das kleine Klangwunder ist nach IP67 wasserdicht. Verbunden wird per Bluetooth 5.3, der Akku hält bis zu 12 Stunden. Durch die Unterstützung von Auracast lässt sich der Clip 5 mit weiteren kompatiblen Speakern koppeln. Zum Beispiel mit einem zweiten Clip 5 für echten Stereo-Sound.

Heizbecher: Ember Smart Mug 2

PR Die Ember Mug 2 hält Heißgetränke länger auf Temperatur



Hier bestellen: Ember Smart Mug 2

Jeder Kaffee- oder Teeliebhaber kennt es: Man hat sich am Morgen oder im Büro ein schönes Heißgetränk auf den Tisch gestellt, dann kurz in irgendetwas verloren – und plötzlich ist alles kalt. Mit der Ember Mug 2, die es in sieben Farben und zwei Größen gibt, wird das Getränk bis zu anderthalb Stunden auf der perfekten Trink-Temperatur zwischen 50 und 62,5 Grad Celsius gehalten, einstellbar über die Ember-App. Wird die Tasse auf den Ladeuntersetzer gestellt, klappt das natürlich auch den ganzen Tag. Ein richtig cooles (und schickes) Gadget, das man ziemlich schnell sehr zu schätzen weiß.

Fleisch-Thermometer: Meater Pro

Apption Labs Das Fleisch-Thermometer Meater Pro kommt in einem hochwertigen Holzblock, der gleichzeitig auch als Ladestation dient

Hier bestellen: Meater Pro

Ob "Bleu", "Medium Rare" oder "Well Done": Fleisch perfekt zu braten, zu backen oder zu grillen ist eine Kunst für sich. Es braucht viel Erfahrung, um es jedes Mal genau richtig hinzubekommen – oder einfach den Meater Pro. Das komplett kabellose Fleisch-Thermometer misst die exakte Kern- und Umgebungstemperatur und sendet die Infos per Bluetooth direkt ans Smartphone oder Tablet. Über die Begleit-App kann eingestellt werden, welche Art von Fleisch zubereitet wird und bei welcher Garstufe man wieder informiert werden möchte. Praktischer, komfortabler und vor allem einfacher geht's nicht – und es bleibt mehr Zeit, um sich zum Beispiel beim Grillen um andere Dinge wie etwa die Salate zu kümmern. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Meater Pro noch genauer, etwas kompakter und vor allem hitzebeständiger geworden. So kann er nun beispielsweise auch beim Frittieren oder über offenem Feuer eingesetzt werden (bis zu 550 °C).

Rasierer: Panasonic ES-PV3B und ES-PV6B

Panasonic Die beiden Rasierer ES-PV3B und ES-PV6B von Panasonic liefern eine perfekte Rasur im kompakten Format



Der Panasonic ES-PV3B (Schwarz) und ES-PV6B (Weiß) zeigen eindrucksvoll, dass ein Rasierer super kompakt, richtig schick und gleichzeitig sehr effizient sein kann. Für die perfekte Rasur sollen insgesamt fünf japanische Edelstahlklingen, ein Linearmotor mit Magnetschwebetechnik und 70.000 Schneidebewegungen pro Minute sorgen. Gleichzeitig wird über einen Bartdichten-Sensor die Leistung automatisch an die Gesichtskonturen und den Bartwuchs angepasst. Das soll Hautreizungen vermeiden und die Rasur schön angenehm machen. Der nach IPX7 wasserdichte Nass- und Trockenrasierer im stylischen Handflächen-Format wird per USB-C geladen, die Laufzeit beträgt bis zu 50 Minuten.

Intelligenter Grill: Tefal OptiGrill Elite XL

Tefal Der OptiGrill Elite XL von Tefal kümmert sich selbstständig um jedes Grillgut

Hier bestellen: Tefal OptiGrill Elite XL

Der OptiGrill Elite XL von Tefal kümmert sich eigenständig um das perfekte Grillergebnis von Burgerfleisch, Geflügel, Sandwiches, Gemüse, Steaks oder Fisch. Der smarte Kontaktgrill muss zu Beginn nur wissen, welches Grillgut aufgelegt wird. Anschließend messen Sensoren dessen Dicke und das Gerät erledigt den Rest, damit man sich voll und ganz auf andere Dinge konzentrieren kann. Per Farbindikator, Countdown und über Signaltöne lässt sich der Garprozess bis zum idealen Ergebnis verfolgen. Der OptiGrill Elite XL bietet eine hohe Leistung von 2200 Watt und insgesamt 16 automatische Grillprogramme, die per Touchscreen ausgewählt werden können. Für exotischeres Grillgut gibt es auch einen manuellen Modus. Durch die große Grillfläche des XL-Modells können bis zu acht Personen regelmäßig mit Snacks versorgt werden. Auch die Reinigung ist super einfach, denn die antihaftbeschichteten Grillplatten sind abnehmbar und spülmaschinenfest.

Bluetooth-Plattenspieler: Sony PS-LX310BT

PR Mit dem PS-LX310BT verbindet Sony die analoge Welt mit der digitalen