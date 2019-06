Batik: Wie trage ich den Sommertrend?

Batik ist zurück! Es gab kaum einen Trend, der die Laufstege diesen Sommer so dominiert hat, wie die bunten, hippie-esquen Klamotten. Aber kann man den Trend auch tragen und wenn ja, wie?

Batik (oder Tie-Dye) ist ein echtes Fashion-Phänomen. Mal ist es total verpönt, ein absolutes No-Go und gilt als das Erkennungszeichen für Kiffer, Alt-Hippies und Räucherstäbchenanzünder. Auf einmal tauchen die bunten Teile unerwartet wieder auf und sind der heißeste Trend. Diesen Sommer ist es wieder soweit. Wie ein roter Faden zog sich der Batik-Trend durch die verschiedensten Designer-Kollektionen.

Aber klar kannst du Batik im Alltag tragen, solange du nicht in einer Bank arbeitest. Dort wären die bunten, abstrakten Muster wirklich nicht angebracht. Wenn du Batik in deinen Alltags-Look integrieren möchtest, dann achte darauf, dass es sehr tonal ist. Bitte keine Farb-Explosion, die alle Farben des Regenbogens abdeckt. Bleib bei einer Farbe, die sich dank der Batik-Technik in verschiedenen Verläufen zeigt.

Links: T-Shirt von Todd Snyder x Champion, um 70 € / Hose on Issey Miyake, Preis auf Anfrage © PR Beim Styling solltest du ein paar Regeln beachten. Nur ein Teil deines Outfits sollte Batik sein. Wenn du mehrere Klamotten mit dem Muster aufeinander treffen lässt, wird es schnell zu sportlich (dazu weiter unten mehr). Alle anderen Teile sollten möglichst unifarben sein und sich in der gleichen Farbwelt wie das Batikmuster aufhalten. Besonders geeinet für einen alltagstauglichen Look sind Blau-, Oliv- und Beige-Töne. >>> Die aktuellen Fashion- und Lifestyle-News Was ist der Unterschied zwischen Tie-Dye und Dip-Dye? Beim Tie-Dye-Verfahren wird das Kleidungsstück an bestimmten Stellen abgebunden (etwa mit Faden oder Kabelbinder), bevor es in die Färbung getaucht wird. Wenn ein Kleidungsstück mit dem Dip-Dye gefärbt wird, wird es einfach in die Farbe gehalten, damit sich der Stoff von unten vollsaugen kann. So ensteht der typische Dip-Dye-Verlauf.

Sweater mit Acid-Smiley und Dip-Dye-Färbung, von Farah, um 80 € © Farah/PR Pullover oder T-Shirts mit einem Dip-Dye sind ideale Alternativen, wenn dir klassische Batik-Muster zu wild sind. Sie haben aber auch den angesagten Vintage-Look, sind aber nicht so auffällig und viel leichter zu stylen. Zur abgeschnittenen Jeans-Shorts, bekommt ein Dip-Dye-Pulli/T-Shirt einen Surfer-Look, der im Sommer auch in der Stadt cool aussieht. Kann ich auch einen kompletten Batik-Look tragen? Ja, ein kompletter Batik-Look ist gerade sehr angesagt, aber das ist wirklich nur etwas für erfahrene Styler und mutige Mode-Fans. Vor allem muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass so ein Look eher etwas für einen jüngeren Träger ist, dem man so ein Streetwear-Outfit auch abnimmt.