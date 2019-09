Fashion-News der Woche Uniqlo U droppt neue Herbst/Winter-Kollektion

26.06.2019

Uniqlo U - Basics next level

Uniqlo/PR Die Uniqlo U-Kollektion von Designer Christophe Lemaire gibt es ab sofort

Das japanische Modelabel Uniqlo geht mir ihrer neuen UNIQLO U-Kollektion an den Start und diese News müssen wir euch natürlich gleich mitteilen! Und eines schon mal vorweg: an herbstlichen Farbtönen in Kombi mit knalligem Rot kommt man nicht vorbei. Neben wendbaren Fleecejacken, Tapered-Jeans und Westen launcht die Marke auch wasser- und winddichte Mäntel - optimalen geeignet für coole Lagen-Looks. Denn, mal ehrlich: was gibt es in den kühleren Monaten bei unbeständigem Wetter Besseres als ein gelungenes Layering? Die neue Kollektion ist ab dem 26. September in ausgewählten Uniqlo Stores und im Online-Shop erhältlich.

25.09.2019

Neu auf Netflix - Oktober 2019

Netflix/PR Am 30.10. geht es mit dem Netflix Exclusive "Pose" in die nächste Runde.

Der Serien-Monat verspricht wieder sehr spannend zu werden! Am 30.10. startet endlich die 2. Staffel der Emmy-prämierten Serie "Pose". Der Überraschungserfolg von Ryan Murphy (American Horror Story & Glee) ist inspiriert von der Drag- und Ballroom-Szene der 80er Jahre in New York. Ein weiteres Highlight ist der Drama-Thriller "The Revenant" mit Leonardo DiCaprio, für den er endlich seinen mehr als verdienten/überfälligen Oscar gewonnen hat.

Außerdem starten im September folgende Highlights:

I, Robot - 01.10.2019

The Revenant - 03.10.2019

Peaky Blinders (Staffel 5) - 04.10.2019

The Walking Dead (Staffel 9) - 09.10.2019

Rythm & Flow - 09.10.2019

Die Geldwäscherei - 18.10.2019

Pose (Staffel 2) - 30.10.2019

05.09.2019

Byredo lanciert neues Unisex-Parfum "Slow Dance"

Byredo/PR Eau De Parfum, 50ml (120€) / 100ml (180€), ab sofort im Online-Shop

„Slow Dance“ ist der Name des neuen Unisex-Parfums der in Stockholm gegründeten Marke Byredo. Wie alle Düfte von Byredo wurde auch dieser mit der Ambition kreiert, Erinnerungen und Emotionen durch ein Produkt hervorzurufen. „Slow Dance“ soll durch den orientalischen Ambraduft das Hochgefühl eines langsamen Paartanzes vermitteln. Die Kopfnote Opoponax ist für die süße und rauchige Sinnlichkeit, während die Herznote mit Geranie, Labdanum und Veilchen für Frische und Weichheit sorgt. In der Basisnote findet sich Vanille dem mysteriösen Drang von Patschuli entgegengesetzt - So entsteht im kompletten Duft ein Gleichgewicht zwischen bitter und süß.

03.09.2019

GORE-TEX und adidas Originals präsentieren den "Haifischflosse"-Parka

Gore-Tex/PR links: PT3 LASCU Parka, um 650 € / rechts: PT3 LASCU Hose, um 200 €

Nach mehrmaliger erfolgreicher Zusammenarbeit launcht GORE-TEX in Kooperation mit adidas Originals die PT3 LASCU Kollektion! Das Design-Konzept basiert auf 3 Komponenten: der Adidas-Philosophie „the past empowers the future“, der Kooperation mit dem Designer Conroy Nachtigall und dem Einsatz von GORE-TEX Funktionstextilien. Die Isolation der winddichten Hose und wasserdichten Jacke kann je nach Bedarf zusammengefaltet und in zwei Taschen, deren Form an eine Haifischflosse erinnern, seitlich am Rücken verstaut werden. Die Kollektion ist ab sofort erhältlich.

02.09.2019

Boss x Konstantin Grcic: Fashion meets Functionality

BOSS/PR Die Capsule-Collection gibt es ab sofort im Store und im Online-Shop

„Es war wichtig für mich, die richtige Balance zwischen Praktikabilität und Eleganz zu finden“, so der berühmte Industrie-Designer Konstantin Grcic über seine Capsule-Collection mit Boss. Das multifunktionale Konzept mit Fokus auf praktisches Reisen bringt ein urbanes Jackett und einen Mantel aus leichtem, wasserabweisendem Material hervor. Die stretchy High-Quality-Wolle erhöht die Flexibilität und den Komfort des Jacketts und transparente Innentaschen runden das funktionale Konzept ab. Ergänzt wird die Kollektion durch 3 T-Shirt-Designs mit Prints, die von den Fashion-Metropolen Mailand, New York und Shanghai inspiriert sind. Ab sofort im Online-Shop

30.08.2019

The North Face is back! Back on Trail!

The North Face/PR links: Daunenjacke (um 270€), Hose (um 100€), Sneaker (um 110€) / rechts: Jacke (um 155€), Hose (um 95€), Sneaker (um 110€)

Back to the 90´s! Das ist der Vibe der neuen Back To Trail-Capsule Collection von The North Face. Als Inspiration dienten die 90er OG-Sneaker, die jetzt in zwei neuen Farbvarianten erhältlich sind. Doch dabei bleibt es nicht: Von Teddyfell-Hosen und Puffer-Jackets bis hin zu Accessoires ist alles dabei. Im Mittelpunkt steht die Wiedereinführung der Lhotse Jacket. Diese Jacke wurde auch von den größten Abenteurern getragen und steht übersetzt für „South Peak“, den vierthöchsten Berg der Welt. Die neuen Teile wurden mit dem „melting-domes“-Print neu designt und vereinen so 90´s-Vibes mit moderner, handfester Streetwear-Interpretation. Die Kollektion ist ab sofort online und im Store erhältlich!

30.08.2019

Entertainment: neu auf Netflix - September 2019

Netflix/PR Die Hip-Hop & Crime-Serie "Skylines" startet am 27.09.2019

Der Serien-Monat verspricht wieder sehr spannend zu werden! Netflix schickt ab dem 27. September sein neues Brett ins Binge-Watch-Rennen. "Skylines" spielt in Frankfurt, wo die Welten aus Hip-Hop, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Immobiliengeschäften im neuen deutschen Crime-Drama gnadenlos aneinandergeraten. Ein weiteres Highlight und Kontrastprogramm ab 1. September, ist die neue Staffel von RuPaul's Drag Race. Die berühmteste Drag Queen der Welt schickt wieder die schillerndsten Persönlichkeiten ins Rennen, um die Krone.

Außerdem starten im September folgende Highlights:

the King´s Speech - Die Rede des Königs - 01.09.2019

Blade Runner 2049 - 02.09.2019

The Spy - 06.09.2019

Justice League - 15.09.2019

Criminal: Deutschland - 20.09.2019

Der Mensch Bill Gates - 20.09.2019

How to get away with murder (Staffel 4) - 26.09.2019

29.08.2019

Billie Eilish x Bershka = XXL-Streetwear at its best!

Bershka/PR Hoodies, ca. 40 €, Sweatpants, ca. 25 € / ab sofort im Online-Shop

Wer sie ist, muss man bestimmt nicht weiter erklären! Die Musik-Sensation Billie Eilish ist auf allen Kanälen. Der Drop von Bershka in Kollaboration mit der Pop-Sängerin bringt 4 Unisex-Looks an den Start, die ihren markanten, lauten Style feiern. Von XXL-Hoodies und T-Shirts über Shorts bis hin zu Handyhüllen ist alles dabei. Bedruckt sind die oversized Teile mit abstrakten Namen-Prints, ihrem Album oder ihrem Gesicht. Unser Favorit: Die Hoodie-Short-Kombi mit einem apokalyptische Heavy-Metal-inspirietem Print. Offiziell sind die Teile ab dem 29. August online und in den Stores erhältlich.

26.08.2019

Prada Double Match Shirts: das personalisierte 2in1-Hemd

Prada/PR Auslieferung 6-8 Wochen / Preis: ca. 990 €

Darauf haben viele gewartet: Die erstmals auf der Fashion Week der Prada Herbst-/Winter-Kollektion 2018/2019 gezeigten Double Match Hemden kann man sich jetzt personalisieren lassen! Bei diesem Double Match Projekt kannst du aus 16 exklusiven Print-Kombinationen wählen und so dein individuelles Prada Hemd zusammenstellen. Zusätzlich zu der Kombination von 2 unterschiedlichen Hemd-Mustern werden die Double Match Shirts auch noch maßgeschneidert. Das Projekt läuft für eine kurze Zeit in ausgewählten Prada-Stores in Deutschland.

Wo und wann? Berlin: 4.9. bis 11.09. / Frankfurt: 17.9. bis 21.9. / Düsseldorf: 25.9. bis 28.9. / München: 4.10. bis 12.10.

23.08.2019

Ellesse x Liam Hodges: Skiwear meets Futuristic Design

Ellesse/PR Die Kollab gibt es ab sofort online, z.B. bei gate194.berlin

Wir wissen, bis zum Winter ist es noch ein bisschen hin, aber hier kommt eine Nachricht für alle Wintersport-Fans! Der britische Designer Liam Hodges dropt zusammen mit der italienischen Sportsbrand Ellesse zum ersten Mal eine gemeinsame Capsule Collection. Diese ist vom Ellesse-Archiv inspiriert und kombiniert das Heritage Skiwear Design mit dem futuristischen Stil von Liam Hodges. Die neuen Teile in alpinen Farben fallen besonders durch blaue Farbakzente und abstrakte geographische Kartenumrisse auf. Es gibt aber nicht nur News über die Kollab: Die neue Kollektion von Ellesse ist an das Design von Liam Hodges angelehnt und schafft so eine Verbindung zwischen den beiden Drops.

21.08.2019

Urban Outfitters x Temporary Collective für mehr Sustainability

Urban Outfitters/PR links: Sweatshirt um 70€ / rechts: T-Shirt um 50€

Nachhaltigkeit wird immer bedeutender. Da kommt die Limited Capsule Collection von der Londoner Brand Temporary Collection in Kooperation mit Urban Outfitters genau richtig! Die Unisex Kollektion aus organischen und recycelten Stoffen wird nachhaltig produziert und besteht aus 8 neu designten Teilen. Die oversized Schnitte mit plakativen Schriften sind von japanischer Streetwear inspiriert und tragen Fotoprints aus Osaka und fiktive Wetterkarten aus Seoul. Die Zusammenarbeit steht für kreative Freiheit und Gemeinschaft und ist ab sofort online erhältlich.

02.08.2019

Fashion: Andy Wolf x pinqponq = 90s Accessoires at its best!

Andy Wolf/PR Die Kollaboration ist online und in ausgewählten Stores erhältlich

Es ist soweit! Erstmals hat das österreichische Label Andy Wolf Eyewear zwei Sonnenbrillen im Set mit farblich abgestimmten Crossover-Bags in Zusammenarbeit mit der Marke Pinqponq gelaunched. Entscheiden könnt ihr euch bei den Sets zwischen zwei Farben: Polished Black und Tonal Khaki. Ein Must-have für alle 90’s Fans: denn was ist typischer für diese Ära als Sonnenbrillen im sportlichen Shield Style und Crossover-Bags. Die Tasche setzt sich aus 3 Komponenten zusammen, die du einzeln oder zusammen am Gurt tragen kannst.

29.07.2019

Fashion: Uniqlo und JW Anderson - neue Klassiker!

Uniqlo/PR Ab Oktober gibt es die JWAnderson-Kollektion bei Uniqlo

Sie kommt zwar erst im Oktober raus, aber wir müssen die News einfach jetzt schon droppen (genaues Release-Datum folgt)! Uniqlo und JW Anderson haben bekannt gegeben, dass sie ein weiteres Mal eine gemeinsamen Kollektion herausbringen. JW Anderson zum Launch: "Bei der neuen Kollektion haben wir uns sehr an britischen Klassikern orientiert. Es gibt einige Elemente, wie Tartan, die direkt mit britischer Mode in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig sind sie einzigartig, weil wir sie neu interpretiert haben." Wir sind sehr gespannt, wie die einzelnen Teile aussehen werden!

23.07.2019

Fashion: Mit Nike Golf x Stone Island Bälle schlagen

Stone Island/PR Die Collab gibt es online, in ausgewählten Stone Island-Stores und bei NikeLab

Die Zusammenarbeit von Nike und Stone Island geht in die nächste Runde! Nach einer NikeLab-Collab, hat der neue Drop den Fokus auf Golf. Vorgestellt wurde die Jacke (blau und grau) und der Crewneck-Sweater (blau, gelb und grau) während der British Open 2019 in Royal Portrush letztes Wochenende. Die Teile sind aus einem Schnittmuster entstanden, welches den Bewegungsradius beim Schwung optimiert. Außerdem besitzen sie integrierte Taschen für Bälle, Golf-Tees und Handschuhe. Natürlich kann man die Teile auch aus reiner Coolness tragen, selbst wenn man noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte!

18.07.2019

Fashion: Element stellt Zusammenarbeit mit National Georgraphic vor

Element/PR Sustainable-friendly T-Shirts, Longsleeves und Hoodies, um 30€ - 75€ / Skatedeck, um 75 €

"Let´s make a positive difference!", getreut diesem Motto hat sich das Street- und Skateboard-Label Element mit National Geographic zusammengetan, um mit ihrer gemeinsamen Capsule Collection das Bewusstsein für die Flora und Fauna zu schärfen. Die Experten in den Bereichen Forschung, Bildung und Umweltschutz greifen auf ein enormes Archiv an Fotos zu und kombinieren ein Best-of-Auswahl mit den zeitlos, coolen Skate-Bildern von Element. Der erste Drop ist ab sofort verfügbar und im Oktober gibt es dann Teil 2, mit dem Thema: Die vier Elemente - Feuer, Erde, Wasser, Luft.

16.07.2019

Fashion: C.P. Company stellt neue Färbetechnik "Eclipse" vor

C.P. Company/PR Die intensiven Farben entstehen durch den neuen Färbeprozess, den C.P. Company entwickelt hat

Das Street- und Outdoorlabel setzt diesen Herbst richtig einen drauf und hebt sein Garment-Dye-Game auf ein neues Level! Als Erweiterung zu ihren einzigartigen Färbe- und Technologieprozessen stellt die italienische Marke "Eclipse" vor. Bei diesem neuen Verfahren, des von Massino Osti 1978 gegründeten Labels, wird im zweiten Schritt des Färbeprozesses statt einer herkömmlichen Garment-Dye-Grundfarbe (meist ein neutraler Farbton) ein High-Visibility Polyester Substrat in fluoreszierenden Farben verwendet. Dadurch wird die ursprüngliche Farbe abgedunkelt und erhält eine gewisse Tiefe - der Eclipse-Effekt!

15.07.2019

Fashion: Eastpak x Raf Simons! Die coolsten Bags der Saison

Eastpak/PR Ab sofort im Online-Shop: Rucksäcke ab ca. 220 €, Waistbags ab ca. 110 €

Wer noch auf der Suche nach einem Rucksack oder eine Waistbag für diesen Sommer ist, kann die Suche einstellen! Ab heute gibt es die Eastpak x Raf Simons-Kollab! Die Partnerschaft des belgischen Designers mit der Kultmarke ist einfach jede Saison ein Garant für individuelle, coole Rucksäcke und Taschen. Diesmal hat sich Raf Simons von den Wurzeln Eastpaks inspirieren lassen: er interpretiert Militär-Rucksäcke und verpasst den klassischen Backpack-Modellen seine coole Streetwear-Handschrift. Metall-Loops treffen auf bissige Farb-Kombis und dezent, romantische Prints. Irre cool!

10.07.2019

Fashion: FILA for Weekday! Noch mehr 90s geht nicht!

Weekday/PR Ab 11.07. gibt es die FILA for Weekday-Kollektion online und im Store

Oh yes! Man kann es nicht anders sagen...was uns morgen um die Ohren fliegt, ist einfach der hottest Shit! FILA und Weekday haben sich ein zweites Mal zusammen getan und bringen eine gemeinsame Kollektion an den Start. Es wurde in den Archiven gekramt und die Teile haben ein Update und neue Colorways bekommen. Herausgekommen ist eine 25-teilige Unisex-Kollektion, die die coolsten 90s-Trends vereint: Dad-Sneaker, Neonfarben, Reflective Sportswear und Oversized-Joggers. Highlight der Kollab: der FILA 95, einer der coolsten Basketball-Sneaker der 90s.

08.07.2019

Fashion: HUGO x Liam Payne! Der coole Look des Popstars

HUGO by Mert & Marcus Die Capsule-Collection ist ab sofort im Online-Shop erhältlich!

Über den unfassbaren Erfolg, den Liam Payne mit der Über-Boyband One Direction hatte, müssen wir nicht sprechen! Egal ob Fan oder nicht - an den Jungs kam keiner vorbei! Jetzt sind alle solo unterwegs und Liams neuestes Projekt ist: Fashion! Als neuer Brand Ambassador für HUGO zeigt er seinen persönlichen Style, anhand einer 10-teiligen Capsule Collection. Die grafischen Winkel-Prints und reflektierenden Elemente, die sich durch die ganze Kollektion ziehen, sind von Liams erstem Tattoo am Unterarm inspiriert und verpassen den Klamotten und Accessoires einen individuellen, coolen Look.

28.06.2019

Fashion: Levi's x Stranger Things! Strange looks good on you

Levi's / PR Die originalen Serien-Looks von Dustin und Eleven kannst du 1:1 nachkaufen

Dass unsere Lieblingsserie "Stranger Things" am 04.07. mit der dritten Staffel startet, haben wir euch längst verraten. Hier kommt jetzt noch etwas Angeber-Wissen fürs Binge-Watching mit deinen Freunden: Die neue Staffel spielt im Jahr 1985. Und Levi's hat den Kostümbildnern der Serie Einblick ins Archiv gewährt, damit die Profis originalgetreue 80er-Looks stylen können, in denen die Darsteller authentisch und nicht verkleidet wirken. Festhalten, jetzt wird's richtig cool: Die Original-Looks von Dustin und Eleven (links) kommen ab dem 04. Juli in den Handel – du kannst sie also 1:1 nachshoppen. Dazu bringt Levi's noch stylische Logo-Sweater, T-Shirts und Co raus. Allesamt Must-haves!

26.06.2019

Fashion: Etro x Star Wars! May the fashion force be with you

Etro/PR Ab 1. Juli ist die Etro x Star Wars-Kollektion erhältlich!

Star Wars-Fans aufgepasst! Jetzt wird es geil! Die Vorfreude auf den 9. Teil "Star Wars: The Rise of Skywalker" ist jetzt schon riesig! Am 19. Dezember geht es in den deutschen Kinos los. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen fliegt uns ab dem 01. Juli die Unisex-Kollaboration von Etro und Walt Disney Pictures Lucasfilm um die Ohren. Kean Etro ließ sich vor allem von den ikonischen Episoden der 70er/80er für diese Kollektion inspieren. Luke Skywalker, Princess Leia und R2D2 gibt es auf T-Shirts, Hemden, einem Hoodie und dem Highlight, eine Bomberjacke mit großem Rückenprint.

24.06.2019

Fashion: Mykita + Maison Margiela präsentieren neue Kollektion

Mykita/PR Das Modell MMECHO005 von Mykita x Maison Margiela, um 450 €

Sonnenbrillen sind weit mehr, als Schutz vor der Sonne! Sie sind DAS Styling-Accessoire diesen Sommer. Sonnenbrillen waren schon lange nicht mehr so bunt, unkonventionell und mutig im Design, wie diesen Sommer. Ganz vorne mit dabei, ist die neue Kollektion aus der Zusammenarbeit von Mykita und Maison Margiela. Inspiriert von den visuellen Codes des französischen Modehauses, gibt es von filigranem Metall, über kräftiges Acetat bishin zu sportlichen Performance-Brillen, für jeden Style das richtige Modell. Unser Favorit: das verspiegelte Modell im 90er-Racer-Style.

21.06.2019

Music: Isle of MTV auf Malta

MTV/PR Tickets für das Open-Air Concert kannst du umsonst reservieren!

Malta zählt zu den schönsten Inseln des Mittelmeers und wird als Urlaubsziel immer beliebter! Das dachte sich auch MTV und veranstaltet das Isle of MTV Open Air (09.-14.07.2019) dieses Jahr auf Malta. Das Beste: das Konzert ist umsonst (Karten sollten online reseviert werden)! Also, wer von euch auf Malta ist, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Headliner sind dieses Jahr Martin Garrix, Bebe Rexha, Ava Max und Wiley. Kleiner Reise-Tipp: Es lohnt sich einen Tagesausflug auf die Nachbarinsel Gozo und die Blaue Lagune von Camino zu machen.

14.06.2019

Tech: Der Skullcandy Indy bekommt ein Colour-Update

Skullcandy/PR Das Modell Indy (ca. 80€) gibt es ab sofort im Online-Shop

Vor etwa einem Monat droppte Skullcandy den Indy In-Ear-Kopfhörer und erweiterte seine Wireless-Familie! Ab sofort gibt es ihn, neben schwarz, in zwei neuen Colourways - Mint und Indigo. Der Kopfhörer mit Schnellkoppelfunktion kommt komplett ohne Kabel aus und hat eine Bluetooth-Reichweite von 10 Metern. Geladen wird der Indy über ein mitgeliefertes Ladeetui, das dem Kopfhörer 16 Stunden Laufzeit verpasst. Dank kapazitiver Touch-Steuerung lassen sich die In-Ears easy bedienen und ist sogar schweiß-, wasser- und schmutzabweisend. Übrigens, ab September wird er auch in der Farbe Deep Red erhältlich sein.

13.06.2019

Shopping: Diese T-Shirts gibt es nur bei Mr Porter!

MrPorter/PR Die exklusiven T-Shirts gibt es schon ab 35€ bei mrporter.com

Undercover, Ambush, Très Bien, Carhartt WIP, Beams Plus...and the list goes on! Was Mr Porter für ihre exklusive T-Shirt Capsule-Collection an den Start bringt, ist schon echt ein Brett! Die coolsten und derzeit gehyptesten Label haben in ihrem jeweiligen Signature-Style T-Shirts designt, die schon jetzt das Potenzial dazu haben, Sammlerstücke zu werden. Unifarben, mit angesagten Logo-Prints im 90s-Style oder über-coolen Illustrationen, für jeden Geschmack, Style und Geldbeutel (35€ - 650€) ist etwas dabei. Ach ja...Neighboorhood, Pasadena Leisure Club und Aimé Leon Dore sind auch am Start!

11.06.2019

Shopping: Technogym Pop-Up-Store im KaDeWe

Techogym/PR Der Pop-Up Store von Technogym ist bis zum 22.06.2019 im KaDeWe Berlin geöffnet

Luxus-Shopping hört nicht bei den neuesten Sneakern und Taschen auf! Das dachte sich auch das Berliner Wahrzeichen KaDeWe und holte sich die führende Fitness- und Wellness-Marke Technogym ins Haus. Bis zum 22.06. gibt es, neben den heißesten Designer-Klamotten, auch die fortschrittlichsten Produkte für den Home-Fitness-Bereich. Der neueste Wurf ist BIKE PERSONAL, ein professionelles Indoor-Rad aus Stahl und Aluminium, welches in Zusammenarbeit mit dem Möbeldesigner und Architekten Antonio Citterio entstanden ist. Dieses Designobjekt ist ein echtes Lifestyle-Upgrade für jedes Wohnzimmer!

