Das perfekte isotonische Sportgetränk: So gesund ist Bier wirklich

In Bier stecken auch sporttaugliche Vitamine, allen voran B6, ohne das im Körper der Aufbau von Proteinen nicht möglich wäre. Es ist unverzichtbar für Muskeln und Gelenke, aber auch für das Immunsystem. Ein Mangel kann etwa zu höherer Infektanfälligkeit, Muskelschwäche, Blutarmut und Arthritis führen. Vitamine wie B6 und Folsäure sind über das Getreide in Bier enthalten, sie werden nicht zugesetzt – die Hersteller dürfen mit dieser Eigenschaft jedoch nicht werben.

Alkoholkonsum verringert den Muskelaufbau © Vanko80 / Shutterstock.com

Vor allem entzieht Alkohol deinem Körper Wasser. Und das wird neben dem Abtransport von Schadstoffen vor allem dafür benötigt, um die Muskeln mit Nährstoffen, mit Kohlenhydraten, Eiweiß, aber auch mit Magnesium & Co. zu versorgen.

Ist alkoholfreies Bier besser?

Alkoholfreies Bier ist anscheinend das perfekte Sportlergetränk. Es ist isotonisch, hat mit 25 Kalorien pro 100 Milliliter nur knapp halb so viele Kalorien wie alkoholhaltiges Bier, enthält dafür mit 5 Gramm Kohlenhydrate etwas mehr Carbs. Zudem umgehst du die Nachteile des Alkohols.

>>> Mit diesen Pre-Workout Snacks steigerst du deine Leistung beim Training



Des Weiteren haben Forscher des Münchner Klinikums Rechts der Isar 277 Läufer untersucht und festgestellt, dass alkoholfreies Bier für Sportler gesundheitsfördernd ist: Wer 3 Wochen vor und 2 Wochen nach einem Wettkampf jeden Tag 1 bis 1,5 Liter alkoholfreies Bier trinkt, der leidet seltener unter Atemwegsinfekten und Entzündungsreaktionen. Verantwortlich hierfür sind die im Bier enthaltene Pflanzenstoffe, sogenannte Polyphenole. Diese unterstützen das körpereigene Immunsystem, das nach extremer Belastung weniger Abwehrkräfte mobilisieren kann als sonst. Zudem wirken sie sich positiv auf das Herz, den Magen-Darm-Trakt und das Blutbild aus.

>>> Daran erkennst du einen Herzinfarkt

Ein Sportgetränk darf jedoch nicht zu viel Kohlensäure enthalten, da dein Körper es sonst nicht schnell genug aufnehmen kann. Weizenbier enthält fast so viel Kohlensäure wie Champagner. Pils ist magenfreundlicher, da es weniger Kohlensäure enthält. Die empfohlene Zufuhrmenge an alkoholfreier Flüssigkeit für Ausdauersportler liegt bei 0,5 bis 1 Liter in der Stunde, je nach Wetter und Trainingsintensität – bedeutet: an heißen Sommertagen eher 1 Liter pro Stunde.

Fazit: Alkoholfreies Bier ist ein top Sportler-Getränk

Bier liefert dank seiner Kohlenhydrate Energie und sorgt dafür, dass du beim Sport länger durchhältst. Die enthaltenen Mineralstoffe wie Magnesium, Natrium, Kalium und Calcium sowie Vitamine beugen fiesen Muskelkrämpfen vor und unterstützen den Aufbau von Proteinen. Da Alkohol jedoch zahlreiche negative Auswirkungen auf deine Performance hat, solltest du stets alkoholfreies Bier wählen.