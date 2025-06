Jana Schaarschmidt

Wie kann ich mit meiner Ernährung meine Gesundheit maximieren? Wie mache ich den leckersten (und Insta-tauglichen) Naked Cake? Wie gelingt mir das perfekte Steak? Und wieso ist alkoholfreies Bier eigentlich das perfekte Sportler-Getränk? Fragen über Fragen, die Jana täglich für euch beantwortet.

Ihr Interesse und Wissen über Gesundheit und gesunde Ernährung stellte sie mit ihrem Master of Science in 'Nutrition & Health' von der Universität Wageningen unter Beweis. Doch gesunde Ernährung ist für sie viel mehr als hochwertiges Eiweiß, Omega-3 und komplexe Kohlenhydrate. Denn zur richtigen Ernährung gehört stets eine ordentliche Portion Genuss. So darf es auch mal eine große Pizza mit doppelt Käse oder eine leckere selbstgemachte spanische Sangria sein.