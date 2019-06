Blasen am Fuß: So beugst du Blasen vor und behandelst sie

Das sind die 9 besten Tipps, um Blasen am Fuß vorzubeugen und sie im Notfall schnell und effektiv zu behandeln

Aua! Lästige Blasen am Fuß können schnell mal einen entspannten Ausflug oder eine intensive Sportsession verderben. Auch die ersten Meter mit langersehnten neuen Sneakers enden oft in einem Blasen-Fiasko. Lest hier, was Blasen eigentlich genau sind, wie man sie vorbeugen kann und im Notfall schnell wieder los wird!



Wie entsteht eigentlich eine Blase und woraus besteht sie?

Blasen können sehr schmerzhaft sein und entstehen oft im ungünstigsten Moment. Bei andauernder Bewegung, zum Beispiel beim Joggen oder Wandern oder aber bei neuen, zu engen oder zu großen Schuhen kommt es zwischen Haut und Gewebe zu Reibung. Hautarzt Dr. med. Welf Prager der Hamburger Praxis Prager & Partner erklärt: "Durch mechanische Reibung löst sich die oberste Hautschicht von der darunterliegenden. Es entsteht dann ein Hohlraum, der sich mit Gewebsflüssigkeit füllen kann."