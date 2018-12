Erotische Träume: Das bedeuten die 9 häufigsten Sexträume

Sie haben lange nicht mehr an Ihre Ex gedacht und plötzlich taucht Sie in einem Sextraum auf – was soll das dann? "Das ist gut", erklärt die Sexualtherapeutin. "Aus irgendeinem Grund waren Sie schließlich mal mit der Partnerin zusammen und hatten hoffentlich auch gute sexuelle Erlebnisse mit ihr. Warum darf man sich nicht einfach mal erinnern", fragt Schiftan. Das bedeutet nicht, dass Sie sich zur Exfreundin zurücksehnen: "Es ist schließlich nicht ohne Grund eine 'Ex'. Aber es heißt eben auch, dass nicht immer alles Vergangene am Ex-Partner schlechtgemacht werden muss."

Manche Männer fantasieren Frauen mit Gesichtern, andere haben Sex mit einer Fremden ohne Gesicht. "Dann konzentriert sich der Geist auf bestimmte Attribute, wie zum Beispiel große Brüste oder eine spezielle Po-Form", erklärt Schiftan. "Der Reiz liegt darin, eine fremde Person einfach so von der Straße wegzupflücken und nicht zu wissen, ob das eine gute Idee ist." Anders als in der Realität blühen Ihnen im Traum allerdings keine bösen Folgen – besser geht's nicht!

Sie lieben sich mit einer schönen Fremden am Strand oder im Kino: "Bei Sex-Träumen, weiß man nie, was nachts zuerst da ist: die Erregung oder das Bild einer erotischen Szene. Wenn die Erregung zuerst da ist, kreiert sich der Geist ein Bild dazu. Meist setzt sich dieses Idealbild aus gewissen Attributen zusammen, die man anziehend findet", sagt Schiftan.

Die Expertin gibt Entwarnung: "Sexträume mit anderen Personen bedeuten in erster Linie, dass Sie mehr Möglichkeiten haben, sich erregen zu lassen als von der aktuellen Partnerin. Die wenigsten Männer träumen von ihrer Partnerin, mit der können sie schließlich in der Realität Sex haben. Wir haben alle mehr Anziehungscodes, als in einer Person vereint sind. Es wäre schade, wenn wir nur durch unseren aktuellen Partner erregt werden würden", sagt Schiftan. Sexträume mit anderen Frauen bedeuten nicht unbedingt, dass Sie mit dem Sex mit Ihrer Partnerin unzufrieden sind.

Die wenigsten Männer träumen von Sex mit der aktuellen Partnerin © Family TV / Shutterstock.com

Sextraum #3: Sex mit der Vorgesetzten

Was, wenn Sie plötzlich von einer heißen Nacht mit einer No-Go-Frau träumen, beispielsweise mit der Chefin? "In der Fantasie gibt es keine No-Gos", sagt Schiftan. "Die Chefin ist Ihnen hierarchisch übergeordnet, ist eine Respektsperson – hier liegt der Reiz im Verbotenen und der Vorstellung von: Was würde passieren, wenn ich es wirklich tue?", erklärt die Therapeutin. "Mancher Mann fühlt sich auch in seinem Ego bestärkt, weil die Chefin gerade ihn für ein Schäferstündchen ausgewählt hat – sei es auch nur in Gedanken", so die Expertin.

Sextraum #5: Sex mit der besten Freundin

Ohje, Sie träumen plötzlich von einem erotischen Abenteuer mit einer engen Freundin – ist da etwa mehr als Freundschaft zwischen Ihnen? "Zunächst ist es ein Kompliment an die Freundin", so Schiftan. "Zudem hat Sex nicht immer mit Liebe zu tun", erklärt die Sexualtherapeutin: "Nur, weil jemand in meinem Sextraum auftaucht, muss ich noch lange nicht eine Beziehung mit der Person führen wollen."

Sextraum #6: Sex mit der Feindin

"Ich kann eine Person andersherum auch hoch anziehend, aber nicht mal sympathisch finden", so Schiftan. "Manchmal wachen Menschen nach so einem Traum jedoch vollkommen verstört auf. Sie denken: 'Oh Gott, was ist mit mir falsch?'". Die Erklärung ist simpel: "Erregung und Aufregung liegen oft sehr nahe beieinander. Eine Person, die wir hassen, generiert eben sehr viel Aufregung im Körper."

Sextraum #7: Sex mit einem anderen Mann

Sie sind heterosexuell, träumen aber plötzlich von Sex mit einem Mann? Keine Sorge, Sie müssen nicht über Nacht Ihre sexuelle Orientierung gewechselt haben. Sexualtherapeutin Schiftan erklärt: "So ein Traum ist völlig unproblematisch. Homosexuelle Träume können bedeuten, dass der Mann sich mit seiner Männlichkeit auseinandersetzt. Unter Frauen ist das Miteinanderschmusen und Anfassen in der Realität gesellschaftlich akzeptiert, wenn es aber Männer tun, ist das immer noch verrucht. Warum eigentlich? Wenn man seinen eignen Penis mag, warum soll man nicht einen anderen Penis erregend finden?"