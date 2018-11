Hodenschmerzen: Die 8 häufigsten Ursachen für Beschwerden in den Hoden

Behandlung: Wenn möglich: kühlen. Der Bluterguss muss von allein abklingen, was einige Wochen dauern kann (so lange tut es aber nicht weh). Heparinsalbe nützt in dem Fall nichts, da sie nicht weit genug ins Gewebe vordringen kann.

Ein Schmerz, so stark, dass man fast ohnmächtig wird: Ein Ball, ein Tritt oder das Knie der Bettgespielin landen gelegentlich an der falschen Stelle. Dadurch kann sich ein Bluterguss im Hoden bilden.

Symptome: Wie bei Nebenhoden-Entzündungen, jedoch sind hierbei in der Regel beide Seiten betroffen. Die Rötung ist nicht so stark.

Die Ursache für eine Entzündung des Samenleiters ist in der Regel nicht der Samenleiter selbst. Klassischerweise sind Bakterien wie E.coli, Enterokokken, Chlamydien, Treponemen oder Mykoplasmen die Ursache. Sie steigen – meist beim Geschlechtsakt – durch die Harnröhrenöffnung auf und gelangen so in den Samenleiter. Die Entzündung des Samenleiters tritt besonders oft nach Sex mit wechselnden Sexualpartnern auf oder nach einer Sterilisation.

Auch akutes Skrotum genannt. Dabei ist einer der Hoden um die Achse seines Samenstrangs verdreht und schnürt sich dadurch die Blutzufuhr ab. Sie tritt vor allem bei Kindern und jüngeren Männern (bis etwa 25 Jahren) auf. Auslöser ist zumeist eine falsche Bewegung. In manchen Fällen verdreht sich ein Hoden allerdings auch ohne äußeren Einfluss, lediglich durch Zusammenziehen der Muskeln am Samenstrang.

Behandlung: In der Zwischenzeit kühlen. Der Arzt kann mit Ultraschall und Abtasten gut feststellen, ob die Tunica albuginea eingerissen ist. Wenn ja, wird sie wieder zusammengenäht. "Selbst, wenn es äußerlich nicht erkennbar ist, kann das Gewebe so stark zerfetzt sein, dass der oder die Hoden entfernt werden müssen", sagt Urologie-Professor Noldus.

Symptome: Der Schmerz ist noch schlimmer als bei einem gewöhnlichen Schlag oder Tritt in die Zwölf. Außerdem klingt er auch nicht nach einer Weile ab, was Sie als deutliches Zeichen Ihres Körpers auffassen sollten. Ab zum Arzt!

Krampfadern treten bei 19 Prozent der Männer auf, vor allem junge Männer sind häufig betroffen. Es handelt sich dabei um Erweiterungen der Venen, verursacht durch geschädigte Klappen. Die sollen eigentlich den Blutfluss in die falsche Richtung verhindern (der Begriff "Krampfader" ist also falsch). Die Varikozele liegt in 90 % der Fälle links, weil das Blut dort weniger gut abfließt. Die ausgesackten Venen können unfruchtbar machen, weil sie vermutlich zur Erwärmung des Gewebes führen.

Vorbeugen: Bei Sportarten mit Körpereinsatz sollten Sie ein Suspensorium (vulgo: Eierbecher) tragen. Wer mal so richtig eins auf den Sack gekriegt hat, der behauptet nicht mehr, dass dies nur was für Warmduscher ist – es kann schließlich noch schlimmer kommen.

Der Schmerz einer Hodentorsion ist einer der schlimmsten Schmerzarten © neotemlpars / Shutterstock.com

Symptome: Ischämieschmerz (zu Deutsch: ausgelöst durch absterbendes Gewebe) gehört zu den stärksten überhaupt. Er setzt bei der Hodenverdrehung schlagartig ein und lässt sich auch durch eine Veränderung der Lage (Hochlegen des Hodens, Anziehen der Beine) nicht lindern. Der Schmerz kann bis in die Leiste und den Bauchraum ausstrahlen.

Behandlung: Lassen Sie sich umgehend in ein Krankenhaus bringen, auch in der Nacht. Je schneller die Verdrehung beseitigt wird, desto größer ist die Chance, dass sich das betroffene Gewebe wieder erholt. "Bereits nach 6 Stunden ist die Schädigung des Hodens so gravierend, dass er entfernt werden muss", sagt Professor Noldus. Im Krankenhaus wird eine besondere Ultraschall-Untersuchung gemacht (die so genannte Doppler-Sonografie), bei der die Durchblutung gemessen werden kann. Manchmal verursacht nämlich auch eine akut einsetzende Nebenhoden-Entzündung ähnlich starken Schmerz. Das Zurückdrehen eines Hodens in die richtige Position erfordert nur kleine Schnitte; die Operation dauert insgesamt etwa eine halbe Stunde. Dabei wird der Hoden so fixiert, dass er sich nicht erneut verdrehen kann.

Vorbeugen: Manchmal dreht sich der Hoden spontan von allein in die richtige Lage, die Schmerzen lassen urplötzlich nach. Auch wenn Sie den Doc bereits aus dem Schlaf geholt haben, muss Ihnen dies nicht unangenehm sein. Schildern Sie ihm Ihre Beschwerden und tun Sie auf diese Weise etwas, um einer erneuten Torsion vorzubeugen. Wenn der Arzt eine Nebenhoden-Entzündung ausschließt, wird er Ihnen sicher empfehlen, den drehfreudigen Hoden vorbeugend fixieren zu lassen. Schließlich könnten Sie sich ja gerade irgendwo in der Wildnis befinden, wenn wieder eine Torsion auftritt.

8. Ursache für Hodenschmerzen: Hodenkrebs

Es ist die häufigste aller bösartigen Gewebeveränderungen bei jungen Männern. Rein statistisch gesehen tritt Hodenkrebs bei 7 von 100.000 Männern auf.

Symptome: Schmerzen bereitet so ein Hodentumor fast nie. Meist wird er beim Waschen ertastet; dann ist der Tumor in der Regel etwas größer als ein Stück Würfelzucker. Manchmal macht er den Betroffenen auch unfruchtbar und wird entdeckt, weil man sich wegen ausbleibenden Nachwuchses in Behandlung begibt. Einige Tumormarker im Blut können in erhöhter Zahl auftreten, müssen aber nicht.

Behandlung: Der Arzt untersucht einen Knoten mittels Ultraschall. Bestätigt sich der Krebsverdacht, wird der befallene Hoden durch einen Schnitt in der Leiste samt Samenstrang entfernt. Die Zeugungsfähigkeit bleibt erhalten, denn nur sehr selten sind beide Hoden betroffen. Auch wenn der Tumor noch keine Metastasen ausgebildet hat, wird manchmal zusätzlich bestrahlt oder eine kurze Chemotherapie verordnet, damit es nicht zum Rückfall kommt.