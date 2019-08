Kaufberatung: Das sind die besten Rasierer im Vergleich

Rotationsrasierer sind schnell und unkompliziert

In Sachen gründliche Rasur steht das Rotationssystem dem Folienrasierer in nichts nach. Nur die Funktionsweise ist anders. Hier werden die Barthaare durch drei rotierende Klingenköpfe gleich von mehreren Seiten erfasst. Das beste Rasur-Ergebnis lässt sich bei dieser Mechanik mit kreisenden Bewegungen erzielen. Größter Vorteil des Rotationsrasierers: Die drei Scherköpfe sind besonders flexibel und schmiegen sich besser an kantige Partien an – wie etwa dem Kinn. Empfehlung: Im Rasierer-Test von Stiftung Warentest schnitt der Series 9000 von Philips mit Platz 2 aller Elektrorasierer am besten ab. Eine günstige Alternative mit gleicher Rasurqualität ist das Modell Series 3000.