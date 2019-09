Lammfelljacken: Das sind die 5 coolsten Lammfelljacken für Männer

Shearling-Jacke von BOSS, um 800 € © Boss/PR

Der absolute Klassiker ist eine Blouson-Jacke, inspiriert von der Fliegerjacke M422A, die Ende der 30er-Jahre populär war. Typisch für die Jacke ist der etwas kastige Bomberjacken-Schnitt, mit einem breiten Bündchen in Hüfthöhe und großen, aufgesetzten Taschen. Die Dornschließe am Kragen ist auch ein Detail, das noch aus der Zeit stammt, als die Jacke in Cockpits getragen wurde. Man sieht dieses Modell meist in Dunkelbraun oder Schwarz, was ihr ein etwas Opa-haftes Aussehen verpasst. Deshalb: Wähle einen Beige-/ Sand-Ton. Die Jacke wirkt freundlicher und moderner. Den Blouson von BOSS gibt es bald im Online-Shop.

Der Denim-Sherpa-Remix