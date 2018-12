girlswholift: Das sind die 10 heißesten Fitness-Girls auf Instagram

Im Fitnessstudio gerät man regelmäßig ins Schwitzen – und das liegt nicht nur an Ihrem knallharten Workout: Hier kommen die 10 coolsten Insta-Fitness-Girls

1) Jen Selter (@jenselter) Das 25-jährige Model ist wohl das bekannteste Gesicht unter den Instagram-Hotties. Dass Jen bei ihren Workouts den Fokus auf die Po-Muskulatur legt, sieht man auch ihren hinreißenden Fotos an. Für ihre 12,6 Millionen Follower setzt sie sich und ihren makellosen Körper vor beeindruckender Kulisse gekonnt in Szene.

2) Amanda Lee (@amandaeliselee): Das Fitnessmodel posiert auf ihren Instagram-Fotos auffällig oft mit dem Rücken zur Kamera. Doch das kann sie sich allemal leisten! Wie man richtige Squats macht, dürfte sie am besten wissen. Ihren 4,6 Millionen Abonnenten gefällt’s!

3) Ana Cherí (@anacheri): Bei Fitnessmodel Ana Cheri kommt man(n) so richtig ins Schwitzen. 11,7 Millionen Menschen folgen der "Be More Athletics"-Gründerin, die ihre Follower täglich mit freizügigen Bildern vom Strand oder aus dem Gym versorgt. Die 32-Jährige stand unter anderem schon für den "Playboy" vor der Kamera und wirbt für Diätprodukte.

4) Kayla Itsines (@kayla_itsines) Die Autorin und Personal Trainerin mit den ewig langen Beinen wurde durch ihre hochintensiven Workouts bekannt. Auf Instagram teilt die 27-Jährige Australierin nicht nur ihr Sportprogramm mit ihren 10,6 Millionen Followern, sie feiert auch die Erfolge ihrer Kunden und sorgt so für pure Motivation.

5) Emily Skye Anderson (@emilyskyefit): Die Modelkarriere der gebürtigen Australierin begann schon im Alter von 15. Nicht ohne Grund, denn die betörend schöne Mutter überzeugt nicht nur mit ihrer authentischen Art, sondern auch mit ihrem durchtrainiertem Körper. Ihre 2,4 Millionen Follower versorgt sie mit sexy Fotos ihrer Shootings und Aufnahmen aus ihrem Privatleben.

6) Alice Matos (@alice): Die bildhübsche Brasilianierin Alice Matos könnte glatt als Schwester von Supermodel Adriana Lima durchgehen. Ihren sexy durchtrainierten Körper kriegen die 1,8 Millionen Follower zu Genüge zu sehen. Genug bekommen kann man von diesem Anblick allerdings nicht.

7) Anna Victoria (@annavictoria): Bei der Erfinderin des Fitnessprogramms "The Fit Body Guides" hätte jeder Mann gerne mal ein Personal Training. Die Fitnesstrainerin aus den USA zeigt ihren 1,3 Million Followern, was sie hat. Und das ist vor allem ein schöner, makelloser Körper. Außerdem postet sie regelmäßig Vorher/Nachher-Bilder der Kunden von "The Fit Body Guides" und Motivationssprüche.

8) Felicia and Diana (@basebodybabes) Die schönen Geschwister Felicia und Diana zeigen: Doppelt hält besser! Das Power-Double liebt es, zusammen für die Kamera zu posieren und ihre fitten Körper ins rechte Licht zu rücken. So überzeugen die beiden ihre 620.000 Follower nicht nur durch ihre ansehnlichen Workouts.

9) Maayan Peri (maayan__peri) Die 21-jährige Israelin fühlt sich sichtbar wohl in ihrer Haut. So teilt die kurvige Schönheit eine heiße Nahaufnahme nach der anderen. Besonders gerne setzt sie ihren Po in Szene und sorgt so für das Schmachten ihrer 370.000 Follower.

10) Ashley Freeman (@ashleymfreeman): Der Instagram-Account von Ashley Freeman hat viel zu bieten. Neben Bildern der Australierin können die 167 Tausend Fans spektakuläre Videos ihrer Workouts bestaunen. Dazu zeigt sich die Outdoor-Personal-Trainerin hier und da mit einigen Fitness-Kolleginnen und Kollegen, sowie mit ihrem vierbeinigen Gefährten.

