Geschenkideen für Frauen: Die besten Geschenke für Frau & Freundin

So wird Ihr Geschenk zum Volltreffer: Der Freundin, Schwester oder Mutter ein gutes Geschenk zu machen, ist eine hohe Kunst. Wir erklären, wie Sie mit Ihrem Präsent punkten

Warum ist es so schwierig, das richtige Geschenk für Frauen zu finden?

Geburtstag, Valentinstag, Weihnachten – für viele Männer sind diese Feiertage jedes Jahr ein Graus, weil sie sich immer aufs Neue ein möglichst ungewöhnliches Geschenk für die Liebste überlegen müssen. Für den besten Kumpel oder den Vater ist das nicht so schwierig. Frauen zu beschenken hingegen kann eine echte Herausforderung sein. Wieso? Weil Frauen hinter einem Geschenk immer auch eine Botschaft vermuten.

Wenn Frauen schenken, wollen sie mit dem Präsent etwas aussagen. Beispielsweise "Ich liebe Dich", "Ich wünsche mir mehr gemeinsame Zeit mit Dir" oder "Ich unterstütze Dich in Deinem Hobby". Natürlich wollen auch Männer mit ihren Geschenken Wertschätzung ausdrücken, jedoch vermuten sie nicht gleich einen doppelten Sinn hinter dem Geschenkpapier. Wenn Sie wissen, dass Frauen so ticken, ist es nicht schwer, sie so zu beschenken, dass sie das Gefühl hat, Sie hätten sich Gedanken darüber gemacht, was sie sich wünscht.

In 11 Schritten zum genialen Geschenk

Der Herzdame, Schwester, Freundin oder Mutter eine Freude zu machen, ist aber kein Hexenwerk. Versprochen. Vorausgesetzt, Sie kennen die Tricks der Profi-Schenker. Voilà ...

Vergessen Sie keinen Feiertag! Damit Sie nicht mit leeren Händen dastehen, sollten Sie sich von Ihrem Kalender rechtzeitig auf Feiertage hinweisen lassen. Für wichtige Termine stellen Sie am besten mehrere automatische Erinnerungen in Ihrem Smartphone ein, damit Sie genug Zeit haben, sich vorzubereiten. Genau hinhören! Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Kalender automatisch an den bevorstehenden Termin erinnert, sollten Sie in Gesprächen genau hinhören. Sie spricht ständig von diesem neuen Fitnesstracker oder geht immer mit großen Augen an der Schaufensterscheibe vorbei, in dem diese hübschen Sneakers stehen? Dann sollten Sie sich genau das merken! Ein solches Geschenk zeigt ihr, dass Sie ihr zuhören und dass Sie ihren Geschmack kennen. Gehirn anstrengen! Erstellen Sie eine Liste, auf der Sie alles aufschreiben, was Ihnen zur Liebsten einfällt – ihre Interessen, ihre Hobbys, ihre liebsten Dinge. Diese visuelle Darstellung hilft Ihnen, die Wünsche der Frau einzugrenzen. Sie geht jeden Donnerstag ins Schwimmbad? Dann wäre eine Bade-Dauerkarte was. Ihr sind die besten Freundinnen sehr wichtig? Dann schenken Sie ihr einen Gutschein für die Lieblingsbar der Mädels.

Interviews führen! Ihnen fällt trotzdem nichts ein? Dann fragen Sie in der Not die beste Freundin oder Mutter. Dennoch sollten Sie versuchen, zuerst selbst auf eine Idee zu kommen. Einige Frauen könnten Ihnen diese Methode so auslegen, als kennen Sie ihre Wünsche nicht, falls der Informant nicht schweigt. Durch diese Methode ergibt sich allerdings auch die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren. Einfach nachfragen! Es klingt unkreativ, ist aber eine der besten Methoden: nach den Wünschen fragen. Wenn Sie beispielsweise die Liebste beschenken wollen, sagen Sie ihr, dass Sie schon eine Idee hätten, aber ihr auch gerne jeden Wunsch von den Augen ablesen wollen. Viele Frauen wissen genau, was sie sich wünschen. US-Forscher der University of Harvard erwiesen, dass gewünschte Geschenke am besten ankommen. In sich gehen! Immer noch keine Idee? Dann schenken Sie etwas, an dem Sie auch Spaß haben. Nicht falsch verstehen: Sie sollen ihr keine Karte für das Fußballspiel ihres Lieblingsvereins schenken. Aber überlegen Sie mal, was sie selbst gerne mit ihr tun. Beispiel: Sie mögen gerne schöne Autos und fänden es herrlich Ihre Herzdame in einem Cabrio über die Passstraßen zu fahren? Dann schenken Sie ihr doch genau das und erklären Sie es ihr es genau so: Sie fänden es ganz herrlich, für die Liebste einen Tag Chauffeur zu spielen und sie wie eine Dame durch die Gegend zu fahren. Zwei US-Psychologinnen erwiesen in einer Studie im "Journal of Experimental Social Psychology", dass ein Geschenk, dass ein Geschenk, dass Sie selbst widerspiegelt Nähe beweist und die Beziehung stärkt. Geld spielt keine Rolle! Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass ein Geschenk mit großer Wirkung viel kosten muss. Wenn Sie natürlich nach einem Wunsch gefragt haben und sie sich die Tasche vom Lieblingsdesigner wünscht, tut es uns leid. Machen Sie dann nie den Fehler und kaufen Sie eine Tasche, die so ähnlich aussieht, nur, weil sie günstiger ist. Schenken Sie dann lieber etwas ganz Anderes. Richtig gut kommen bei Frauen übrigens selbstgebastelte Geschenke an – vor allem dann, wenn die Frau weiß, dass Ihnen das nicht leichtfällt. Zugegeben: das verlangt schon viel, hat aber eine riesengroße Wirkung!

Schenken Sie Zeit! Viele Frauen freuen sich über Momente und Erlebnisse mehr als über materielle Sachen. Der Liebsten könnten Sie zum Beispiel ein gemeinsames Abenteuer schenken: eine gemeinsame Kanu-Tour, ein Picknick oder den Musical-Besuch. Doch auch Zeit ohne Sie selbst kommt gut an, denn viele Menschen nehmen sich im stressigen Alltag nur selten Zeit für sich. Schenken Sie der Dame beispielsweise einen Aufenthalt im Wellnesstempel oder Kinokarten für sie und ihre Freundin. Glauben Sie uns: diese Selbstlosigkeit kommt bei Frauen richtig gut an. Selbst einpacken! Nichts empfinden Frauen unpersönlicher, als wenn das Geschenk vom Verkäufer eingepackt wurde und ein Aufkleber vom Geschäft draufklebt. Selbst wenn Sie zwei linke Hände haben: packen Sie selbst ein! Die Damen wissen Ihren Einsatz zu schätzen. Setzen Sie auf eine einfache Verpackung – weniger ist da mehr. Karte schreiben! Was Sie bei der Verpackung weglassen, dürfen Sie bei der Geschenkkarte zufügen. Ein paar lieb formulierte Zeilen, lassen Frauenherzen höherschlagen. Und das gilt nicht nur für die Freundin – auch die Schwester oder Mutter freuen sich über ernstgemeinte Worte. Wieso nicht so einfach mal Danke sagen. Selbst überreichen! Wenn Sie das Präsent per Post verschicken müssen, geht das natürlich nicht. Ansonsten ist der Akt der Übergabe etwas Besonderes. Schauen Sie die Beschenkte an und achten Sie auf ihre Reaktionen. Warten Sie ab, bevor Sie sich für Ihr Geschenk erklären. Wenn Sie unsere Tipps beherzigt haben, ist eine Erklärung sowieso nicht mehr nötig.

10 Alltags-Geschenke mit großer Wirkung

Frauen stehen darauf, wenn Sie sie nicht nur den üblichen Feiertagen beschenken, sondern auch zwischendurch kleine Aufmerksamkeiten, den Alltag versüßen. Mit kleinen Mitteln können Sie so Großes für Ihre Beziehung oder Liebe tun.

Blumen

Der Klassiker sagt manchmal mehr als tausend Worte. Unverhofft kommen Blümchen am besten an. Die Rose am Bahnsteig ist eher out, verglichen mit den überraschenden Nelken auf ihrem Schreibtisch.

Süßkram

Ja, auch die Pralinen bleiben ein Dauerbrenner. Sie stehen allerdings nur sinnbildlich. Wenn die Dame lieber Gummitiere futtert, punkten Sie damit natürlich eher. Schokolade wäre dann ein Fettnäpfchen, dass Sie als Jemanden enttarnt, der ihren Geschmack nicht kennt. Sie wird überrascht sein, wenn sie plötzlich ihren Lieblingsjoghurt im Kühlschrank entdeckt.

Nerviges erledigen

Nehmen Sie ihr Dinge ab. Bügeln Sie den Wäscheberg weg, wenn sie beim Sport ist oder fahren Sie ihren Wagen in die Waschanlage. Sie wird Ihnen für die gewonnene Zeit danken.

Essen vorbereiten

Führen Sie sie zum Essen aus – in ihr Lieblingsrestaurant. Wenn die Zeit reicht, kochen Sie selbst.

Entspannungsabende organisieren

Sie wissen, dass die Liebste gerade eine unglaublich stressige Woche im Job hat? Dann organisieren Sie ihr an den freien Abenden Zeit für die Dinge, die sie besonders mag. Lassen Sie ihr ein Bad ein, wenn Sie gerne badet oder besorgen Sie ihre Lieblingsserie und stellen Sie Chips und Popcorn bereit oder lassen Sie sie einfach mal ausschlafen.

Zeit zusammen verbringen

Ja klar, sie sind sowieso oft zusammen. Aber diese Zeit soll nur für sie beide sein: Kaufen Sie Kinokarten oder Ticktes für den Zoo. Wichtig ist, machen Sie Vorschläge!

Post-its und Mini-Präsente

Ein kleines Mini-Schokotäfelchen auf Ihrem Kopfkissen, ein Zettel mit einem Herz oder lieben Worten am Badezimmerspiegel oder ein Blümchen an ihrer Windschutzscheibe unterm Scheibenwischer – mehr braucht es manchmal nicht um eine Frau glücklich zu machen. Nutzen Sie diese kleinen Beziehungs-Pusher.

5 echt einfache Do-it-Yourself-Geschenke für Ihre Freundin

Von DIY können Frauen nicht genug bekommen. Doch keine Sorgen, Sie müssen für ein selbstgemachtes Geschenk nicht mit dem Stricken, Basteln oder Ausstechen beginnen. Wir zeigen Ihnen 5 einfache Ideen, die jeder Mann ohne viel Aufwand gut hinbekommt. Und das beste: alle Dinge, die Sie dafür brauchen, gibt es im Baumarkt.

Lichterkette aufhängen Es kann so einfach sein: drapieren Sie eine Lichterkette ums Bett, an die Küchenwand oder in ihr Zimmer.

Es kann so einfach sein: drapieren Sie eine Lichterkette ums Bett, an die Küchenwand oder in ihr Zimmer. Vogelhaus aufstellen Fertige Vogelhäuser gibt es in allen Baumärkten. Malen Sie es ein bisschen mit Farbe an oder malen Sie ein Herz darauf.

Fertige Vogelhäuser gibt es in allen Baumärkten. Malen Sie es ein bisschen mit Farbe an oder malen Sie ein Herz darauf. Kresse säen Ein Teller, ein Taschentuch und rauf die Samen. Verstecken Sie den Teller und lassen Sie die Liebste ernten, wenn es soweit ist.

Ein Teller, ein Taschentuch und rauf die Samen. Verstecken Sie den Teller und lassen Sie die Liebste ernten, wenn es soweit ist. Ein Schloss basteln Kaufen Sie ein einfaches Kellerschloss und schreiben Sie mit wasserfestem Stift ihre Anfangsbuchstaben darauf. Dann ketten Sie das gute Stück gemeinsam an eine Brücke.

Kaufen Sie ein einfaches Kellerschloss und schreiben Sie mit wasserfestem Stift ihre Anfangsbuchstaben darauf. Dann ketten Sie das gute Stück gemeinsam an eine Brücke. Arbeitshandschuhe kaufen Einer in ihrer Größe und einer in der Größe der Beschenkten, ein Zettel dazu auf dem Sie schreiben: "Zusammen schaffen wir alles!"

Das richtige Geschenk für jeden Frauentyp

Wenn Sie sich an die 11 Schritte zum guten Geschenk halten, sind Sie schon auf einem guten Weg. Wichtig ist allerdings auch, wen Sie beschenken. Wir haben Ihnen Tipps für jeden Frauentyp zusammengefasst.

Geschenke für die Partnerin

Klar, das ist wohl die schwierigste Kategorie. Mit dem Geschenk müssen Sie Ihre Liebe bekunden, aber auch beweisen, dass Sie die Liebste gut kennen und sie respektieren. Halten Sie sich am besten an die Punkte in der Liste oben, dann kann nichts schief gehen. Aber keine Sorge: besser Sie haben ein stümperhaftes Geschenk, als gar keines. Und wenn Sie ihr nur eine Playlist auf dem Computer erstellt haben (Ja, auch heute kann man mit Mixtapes noch Frauen begeistern). Die Geste zählt! Und wie wäre es eigentlich, wenn Sie sich gemeinsam heiße Stunden schenken, beispielsweise indem Sie im Sexshop Spielzeug aussuchen?

Geschenke für die gute Freundin

Das ist zwar ein klein wenig einfacher als für die Partnerin, aber nicht wirklich minder kompliziert. Denn hier heißt es: die richtige Dosis finden. Generell müssen Sie keine Doppeldeutigkeit im Geschenk verstecken (und sollten Sie auch nicht unbedingt, um Missverständnisse zu vermeiden), dennoch sollten Sie beweisen, dass sie die Frau kennen. Eine CD ihrer liebsten Band oder eine Packung Nudeln, wenn Sie wissen, dass sie für ihr Leben gerne Pasta isst.

Geschenke für die Schwester

Hier können Sie ganz ähnlich wie bei dem Geschenk für die gute Freundin vorgehen. Schwestern freuen sich zudem auch oft, wenn Sie Erinnerungen, die sie gemeinsam aus der Kindheit teilen, aufnehmen. Schenken Sie ihr ein Bild aus jungen Jahren von Ihnen beiden oder nehmen Sie das Thema auf der Geschenkkarte wieder auf. Hier dürfen Sie ruhig emotionaler sein, als bei der engen Freundin – denn die Schwester kann nichts falsch verstehen.

Geschenke für die Mutter

Ob zum Muttertag oder zum Geburtstag – die meisten Mütter kriegen von ihren Söhnen Blumen geschenkt. Und damit liegen sie auch gar nicht mal so falsch. Meistens wünschen sich die Mütter nämlich keine materiellen Dinge, sondern Zeit mit dem Sohn. Sie können ihr beweisen, dass Sie mit ihr auch jetzt noch viel Spaß haben können, indem Sie ihr einen Besuch auf einem Konzert oder zu einer Sportveranstaltung schenken.

Geschenke für die Oma

Oma hat eigentlich schon alles. Weinbrandbohnen braucht sie auch nicht noch mehr. Ähnlich wie die Mutter wünscht sich die Oma mehr Zeit mit ihrem Enkel. Führen Sie sie zu einem gemeinsamen Spaziergang aus und sagen Sie ihr einfach mal "Danke" – das tut man eh viel zu selten. Ein günstiges Last-Minute-Geschenk können Sie im Fotoautomaten machen: jede Oma hat gerne Fotos von den Enkeln in Ihrem Portemonnaie.

Geschenke für die Schwiegermutter

Ganz heißes Pflaster! Befragen Sie am besten ihre Partnerin, was die Frau gerne mag. Blumen kommen tatsächlich in der Regel gut an. Laden Sie sie zum Essen ein oder nehmen Sie sie auf einen Ausflug mit – so beweisen sie, dass Sie sie schätzen und nicht ausgrenzen wollen.