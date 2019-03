Gesunde Pizza: Diese Fitness-Pizzen sind nicht nur am Cheat Day erlaubt

Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Hefe hineinbröckeln und Honig, Salz sowie Wasser dazu geben. Alles vermischen, nach und nach das Öl untermengen und 5 Minuten lang kräftig zu einem Teig kneten. Teig in eine Schüssel geben und diese am besten vorher mit ein wenig Öl einpinseln, damit der Teig nicht festklebt. Mit einem sauberen Küchentuch zugedeckt rund 45 Minuten gehen lassen. Pizzateig dann ausrollen und je nach Rezept, beziehungsweise Zutaten nach Wahl belegen und im vorgeheizten Backofen (220-250 °) Ober-/Unterhitze backen.

Eine Fertig-Pizza aus dem Supermarkt in den Ofen zu schieben, geht zwar schneller als eine selber zu machen, ist aber auch wesentlich ungesünder. Die Gründe: In Fertigprodukten steckt zu viel Salz, Käse und fettreicher Formschinken. Die Pizzen sind riesig und meist mit wenig Gemüse belegt. Der Teig enthält Stärke und chemische Backtriebmittel – sonst würde er in der Massenproduktion gar nicht aufgehen. Diese Mittelchen rauben dem Teig Vitamine.

Fertig-Pizzen stecken voller Zusatzstoffe und sollten die Ausnahme sein © Maksim-Denisenko / Shutterstock.com

Doch nicht alle Fertigpizzen sind gleich schlecht. Es gilt: Auf den Stil kommt es an. "Amerikanisch" mit dickem Boden und extra Käse sollte tabu für Sie sein. Die Variante deckt teilweise die Hälfte des Tagesbedarfs an Kalorien. Mit "Italienisch" sind Sie auch hier immer am besten beraten. Plus: Sie können jede TK-Pizza mit ein wenig frischem Gemüse verfeinern.

Fazit: Selbst gemachte Pizza ist lecker und gesund

Eine Pizza aus dem Supermarkt oder vom Lieferservice macht kaum Arbeit und ist schnell auf dem Teller, aber mit selbst gemachten Pizzen kann diese weder geschmacklich, noch ernährungsphysiologisch mithalten. Denn wer das italienische Fast Food zu Hause in Eigenregie backt, hat nicht nur die Zutaten, sondern auch den Kaloriengehalt immer im Blick. Sie allein entscheiden, was in und auf dem Teigfladen landet. Sie können zudem richtig kreativ werden und mit verschiedenen Belägen experimentieren. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Kochschinken-Ziegenkäse oder Ananas-Garnele? Ihre neue Lieblings-Kombi gibt es so sicherlich nirgendwo zu kaufen.