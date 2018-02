Style Awards 2018: Lieblings-Label nennen, Reise gewinnen

Gewinnen Sie eine Reise nach New York © Helena G.H / Shutterstock.com

Sie haben Flugangst oder andere Gründe, nicht zu reisen? Dann gibt es eine attraktive Alternative für Sie – in Form von 10.000 Euro, bar auf die Hand.

So können Sie gewinnen:

Zur Wahl stehen Labels in den vier Kategorien Anzüge, Business- Hemden, Denim und Uhren. Sollten Sie Ihre beliebtesten Marken nicht im Kopf haben, werfen Sie einen kurzen Blick in Ihren Kleiderschrank, um die Etiketten Ihrer Favoriten in Sachen Mode zu checken. Klicken Sie danach auf den folgenden Link und verraten Sie uns Ihre Lieblingsmarken in den angegebenen Kategorien.

Hier geht's zur Style-Awards-Umfrage

Und erzählen Sie unbedingt auch Ihrer Angebeteten von den Style-Awards 2018, denn auch sie kann abstimmen – alle Infos dazu findet sie auf WomensHealth.de und in der aktuellen Ausgabe von Women’s Health. Dann haben Sie beide gleich die doppelte Gewinnchance auf das Bargeld oder die New-York-Reise.

Wir drücken Ihnen die Daumen – viel Glück!

Die Style Awards sind eine gemeinsame Aktion von Men’s Health und Women’s Health, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 17. April 2018. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.