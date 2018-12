Natürliche Verhütung: So funktionieren alternative Verhütungsmethoden zu Kondom und Pille

Natürliche Verhütungsmittel sind all die Methoden, bei denen keine Hormone eingesetzt werden oder ein Eingriff in den Körper erfolgt.

Viele Frauen nehmen jahrelang die Pille, ohne von den Nebenwirkungen zu ahnen © K.D.P / Shutterstock.com

Welche natürlichen Verhütungsmittel gibt es?

Es gibt verschiedene Methoden der natürlichen Verhütung, die sich auch sehr gut ergänzen lassen – dann haben sie eine höhere Sicherheit.

Verhütungsmethode #1: die Kalendermethode

Die Kalendermethode, auch Knaus-Ogino-Methode oder Rhythmusmethode genannt, ist die einfachste natürliche Verhütungsmethode. Sie ist allerdings auch nicht besonders sicher. Zuerst führt die Frau Buch über mindestens 6 Zyklen. Der Zyklus ist nicht immer gleich lang. Zur Errechnung ihrer fruchtbaren Tage zieht sie vom längsten Zyklus (zum Beispiel 32 Tage) 11 Tage ab, vom kürzesten (zum Beispiel 26) 18 Tage ab. Mit den Beispielszahlen errechnet sich so der Bereich zwischen Tag 8 des Zyklus und Tag 21 des Zyklus als fruchtbare Periode aus. Sex dürfte also in diesem Beispiel nur vom 22. Tag bis zum 7. Tag des nächsten Zyklus durchgeführt werden.

Verhütungsmethode #2: die Basaltemperatur-Methode

Bei der Temperatur-Methode misst die Frau jeden Morgen nach dem Aufwachen ihre Körpertemperatur in Mund, Vagina oder After. So kann sie ihre fruchtbaren Tage ermitteln. Denn die Körpertemperatur fällt kurz vor dem Eisprung um mindestens 0,2 °C ab und steigt nach dem Eisprung etwa um 0,5 °C. Die täglichen Daten trägt die Frau in eine Tabelle ein, anhand derer sie den Verlauf ihres Zyklus beobachten kann. Wird die Methode über einen längeren Zeitraum konsequent durchgeführt, gilt sie als relativ sicher. Allerdings können Alkohol, Schlafmangel oder Medikamente die Körpertemperatur beeinflussen.

Frauen, die nicht jeden Morgen ihre Temperatur messen und aufzeichnen möchten, können sich beispielsweise mit einem Zyklustracker behelfen. Spezielle Armbänder (zum Beispiel Ava Fruchtbarkeitstracker 2.0, um 300 Euro, über www.avawomen.com) messen im Schlaf Körpertemperatur und Schlafdauer. Es lassen sich außerdem individuell Eingaben (zum Beispiel Alkoholkonsum, Stress, Krankheit oder Konsistenz des Gebärmutterschleims) eingeben. Anhand der Daten errechnet das Armband die fruchtbaren Tage und zeigt sie in einem Verlaufsdiagramm in der zugehörigen App an.

Verhütungsmethode #3: die Billings-Methode

An den fruchtbaren Tagen produziert der Muttermund Schleim, der sich zwischen den Fingern zu Fäden ziehen lässt. Kurz vor dem Eisprung wird der Schleim "spinnbar". Nach dem Eisprung wird der Gebärmutterhalsschleim weniger und ist weniger flüssig. Um den Zeitpunkt des Eisprungs zu bestimmen, beobachtet die Frau täglich die Schleim-Konsistenz. Diese Methode verlangt viel Übung und ist nicht besonders sicher.