Pflege nach dem Sport: Diese Pflege-Regeln solltest du nach jedem Workout beachten

Einschäumen solltest du nach dem Sport nur geruchsintensive Partien © VGstockstudio / Shutterstock.com

Ja, denn Schweiß ist wasserlöslich. Es genügt daher völlig, nach dem Sport nur die geruchsintensiven Regionen mit einem milden Duschgel zu reinigen. Achte auf einen hautfreundlichen pH-Wert. Einer von 5,5 ist ideal – der entspricht dem Wert der Haut.

4. Womit sollte ich nach dem Sport mein Gesicht reinigen?

Beim Sport weiten sich die Poren – Giftstoffe werden ausgeschwitzt. Gleichzeitig haben Eindringlinge wie Bakterien (die hast du von den Geräten automatisch an den Fingern und an deinem Sporttuch) und abgestorbene Hautschüppchen jetzt ein leichtes sich festzusetzen. Die Folge sind verstopfte Poren und Pickel.

Tipp: Nutze die geweiteten Poren als Chance für eine Tiefenreinigung. Besonders gründlich geht das mit einem Gel oder Schaum, aber nur so lange das Gesicht noch erhitzt ist. Denn kühlt die Haut ab, ziehen sich auch die Poren wieder zusammen.

5. Muss ich mich danach eincremen?

Ja, es ist nervig, auch noch eine Bodylotion mitzuschleppen und zu warten, bis die Creme eingezogen ist. Aber gerade wenn die Dusche im Gym deine 2. am Tag war, solltest du nicht darauf verzichten. Denn egal wie kurz und kalt du duscht und wie mild dein Duschgel ist, hauteigene Schutzfette werden immer abgespült. Sie gilt es zu ersetzen – sonst trocknet die Haut aus. Ins Gesicht kommt am besten eine mattierende Creme, damit man nach dem Sport nicht so glänzt. Was durchs Nachschwitzen nach dem Workout keine Seltenheit ist.

Ausreden zählen nicht! Was fürs Training gilt, sollte auch für die Pflege danach Programm sein. Denn unsere Pflege-Tipps für Sportler sind alle einfach umzusetzen.