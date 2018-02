Effektive Sextipps: Diese 8 Dinge sollten Sie wirklich im Bett ausprobieren

Eine US-Studie der Universität Indiana hat gezeigt, dass Frauen, die ein Gleitgel auf Wasser- oder Silikonbasis beim Sex verwendeten, ihre sexuelle Lust und Zufriedenheit höher eingestuft haben als beim Geschlechtsverkehr ohne Schmiermittel. Deshalb gilt von nun an: Gleitgel immer griffbereit an den Orten lagern, an denen Sie es am liebsten miteinander treiben. Und sorgen Sie dafür, dass es während des Vorspiels sinnlich aufgetragen wird, etwa durch eine sanfte Intim-Massage.

Teilen Sie Sex-Fantasien miteinander – aber die richtigen! © Shutterstock.com / India Picture

6. Fantasien teilen, aber mit den richtigen Akteuren

Sich gegenseitig seine intimsten Sex-Fantasien zu offenbaren, klingt erst einmal großartig. Aber Ihre Angebetete will sicher nicht hören, wie genau Sie es mit Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen auf einem ihrer Drachen treiben würden. Überlegen Sie mal: Genauso wenig wollen Sie wissen, was Ihre Partnerin im Bett mit Brad Pitt so alles anstellen würde. Besser: Teilen Sie mit Ihrem Schatz lustvolle Fantasien, in der sie die Star-Rolle inne hat – oder hatte. Fangen Sie zum Beispiel mit den heißesten Momenten in Ihrer Partnerschaft an: Erzählen Sie Ihr, was genau Sie in dem Moment so scharf werden ließ. Je mehr Sie voneinander wissen, was Sie so richtig anturnt, desto besser – und häufiger – wird Ihr Sex.

7. Probieren Sie die beste Sex-Stellung für den gemeinsamen Orgasmus

Gleich mehrere Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, welche Sex-Position quasi ein Garant für den Orgasmus der Frau ist. Vergessen Sie das Kamasutra: Die CAT-Stellung (Coital Alignment Technique) ist alles, was Sie dafür brauchen. Selbst Frauen, die zuvor Probleme mit dem Orgasmus durch pure Penetration hatten, sollen laut Studien durch diese Technik zum Höhepunkt gekommen sein. Übersetzt heißt CAT in etwa „Position der sexuellen Übereinstimmung“ und ist eine Abwandlung der Missionarsstellung. Und so geht’s: Sie liegen auf ihr. Nach dem Eindringen schließt sie ihre Beine und presst sie leicht zusammen, während Sie so weit nach oben rutschen, bis ihre Beckenknochen aufeinander liegen. Schieben Sie nun Ihre Hüfte auf und ab, während sie sich mitbewegt. Dadurch gleitet Ihr Schambein immer wieder über ihre Klitoris, was die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Orgasmus enorm erhöht.

