Smegma: So gefährlich ist mangelnde Intimhygiene

Ja, die käsige Masse ist kein reines Männerproblem. Auch bei Frauen, die sich nicht um ihre Intimhygiene bemühen, wird Smegma sichtbar. Das Sekret entsteht bei ihnen zwischen äußeren und inneren Schamlippen, sowie der Klitoris. Deswegen sollte auch die Frau auf eine ausreichende Intimhygiene achten. Besonders weil Frauen ohnehin zu Scheideninfektionen neigen – in der Regel aber wegen zu viel, statt zu wenig Hygiene. Weil Frauen allerdings durch die Werbung viel mehr auf die Intimhygiene aufmerksam gemacht werden, ist Smegma bei ihnen seltener Thema.

Ja. Die Substanz ist ein idealer Nährboden für Bakterien. Sie können zu Entzündungen des Penis und der Harnröhre führen. Die Entzündungen können das Risiko für Krebs, das so genannte Peniskarzinom erhöhen. Liegt eine durch etwaige HP-Viren im Smegma eine virale Infektion vor, kann sich auch die Partnerin anstecken. Der unangenehme Geruch und die unschöne Optik sollten also nicht die einzigen Gründe für die tägliche Intimhygiene sein – schließlich kann sie im Extremfall Ihre Gesundheit und die Beziehung retten.

Die wichtigste Regel zuerst: Sie müssen jeden Tag ran! Dafür ziehen Sie – am besten unter der Dusche – die Vorhaut so weit es geht zurück. Nun schenken Sie bei der Reinigung besonders der Ansatzstelle zwischen Vorhaut und Eichel volle Aufmerksamkeit. Dazu können Sie einen Waschlappen verwenden und lauwarmes Wasser, das reinigt besser als kaltes. Wenn schon Smegma da ist, reicht Wasser allein aber meist nicht mehr aus. Dann sollten Sie zusätzlich ein hautfreundliches Reinigungsmittel oder Babyshampoo verwenden, damit schützen Sie gleichzeitig auch den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. » Das ist der Amazon-Bestseller unter den pH-neutralen Waschgels.

Körperliche Umstände wie eine Vorhautverengung können die Penis-Hygiene erschweren © Andrey Popov / Shutterstock.com

Wenn die Intimpflege Probleme macht

Zum Problem kann Smegma zum Beispiel bei einer Vorahautverengung, der so genannten Phimose, werden. Dann ist es nicht einfach, das Smegma gründlich zu entfernen und es kann durch Pilze und Bakterien in der Folge zu einer Entzündung der Eichel oder des inneren Vorhautblattes kommen. Bei einer leichten Verengung kann die Vorhaut mit steroidhaltigen Salben gedehnt werden. Unter Umständen hilft allerdings nur eine operative Entfernung der Vorhaut. In diesem Falle sollten Sie bei Ihrem Arzt nach einer Beratung fragen.