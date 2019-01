So steigern Sie Ihren Testosteronspiegel – ganz natürlich

Das Sexualhormon Testosteron macht Sie männlich und gesund © Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Welche Trainingsintensität steigert die Testosteron-Produktion?



Trainieren Sie lieber kurz, aber dafür heftig. Extremer Ausdauersport senkt den Testosteron-Wert. "Entscheidend dabei ist nicht die Kilometerzahl, sondern die Dauer der Einheit", sagt Frank Sommer. Also, teilen Sie Ihr Wochenpensum lieber in mehrere kürzere Strecken, jede davon sollte in maximal 90 Minuten zu schaffen sein. Oder versuchen Sie es mit Krafttraining. Das lässt den Testosteronspiegel steigen, besonders, wenn Sie kurz, aber intensiv mit hohem Gewicht arbeiten. "Eine maximale Steigerung erzielen Sie durch erzwungene Wiederholungen, bei denen Sie nur kurz über das muskuläre Versagen hinausgehen", erklärt Sommer. Trotzdem nicht übertreiben: 1 Stunde im Kraftraum reicht!

Lassen Proteine den Testosteronspiegel steigen?



Ja, essen Sie Proteine. Sie stecken satt in Milchprodukten, Nüssen, Fleisch und Fisch. Englische Forscher der University of Worcester haben herausgefunden: Je proteinärmer sich Männer ernähren, desto mehr Globuline (spezielle Eiweißverbindungen) schwimmen in ihrem Blut – und das sind genau jene, die das Testosteron aus dem Verkehr ziehen. Wirken können im Körper lediglich freie Hormonmoleküle und nicht die an Globulin gebundenen. Eine ausreichende Proteinzufuhr können Sie Ihr Testosteron steigern!

