Potenz steigern So verbesserst du deine Erektion – ganz ohne Pillen

Potenzprobleme treffen fast jeden Mann einmal, und nicht nur die älteren Semester. Auch Männer unter 30 Jahren fragen sich hin und wieder insgeheim, wie sie ihre Erektion verbessern oder verlängern könnten.

Wir haben die Antworten! Diese 22 Tipps steigern zuverlässig deine Potenz, und das ganz ohne Viagra & Co.

In diesem Artikel:

Was kann meine Potzenz natürlich steigern?

Wir wollen dir nicht grundsätzlich von die Potenz steigernden Medikamenten wie Viagra abraten, aber bevor du zu solchen, mit Nebenwirkungen behafteten Maßnahmen greifst, solltest du diese natürlichen Wege ausprobieren.

Potenz steigern durch Ernährung

1. Rindfleisch verbessert die Erektion: Bestelle dir beim nächsten Date im Restaurant ein Minutensteak. Es enthält viel Zink und Eisen, das die Produktion des männlichen Sexualhormons Testosteron anregt. Obendrein bereitet dich das enthaltene Zink perfekt auf das nachfolgende Vorspiel vor, da du dadurch besonders sensibel auf zärtliche Berührungen reagierst.

2. Meeresfrüchte verlängern die Erektion: Fisch enthält extrem viel Jod, das die Schilddrüse unterstützt, den hormonellen Stoffwechsel in Schwung zu halten. Zudem punktet er mit viel Arginin – die Aminosäure für härtere und längere Erektionen. Forschern zufolge entspannt der Protein-Bestandteil die Penismuskulatur und der Blutzufluss in den Schwellkörper verbessert sich erheblich.

3. Früchte steigern die Potenz: Obst ist nicht nur gesund, es sorgt auch für mehr Spaß im Bett. Um dich und deine Liebste so richtig auf Hochtouren zu bringen, solltet ihr öfter zusammen Erdbeeren, Melonen und Mangos naschen. Denn diese fruchtigen Leckereien haben mit ihrem hohen Anteil an Mangan einen erheblichen Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit. Kiwis und Bananen geben deinem Körper mit viel Magnesium und Kalium den nötigen Kick und verhindern solch lästige Dinge wie Muskelkrämpfe. Für den letzten Schliff einer unvergesslichen Nacht empfehlen wir Beeren, Trauben und Datteln, denn die enthaltenen Ballaststoffe und schenken allen nötigen Körperteilen die nötige Ausdauer.

4. Nüsse als Potenz-Pusher: Besonders Walnüsse sorgen mit dem enthaltenen Vitamin B6 dafür, dass der Sexhormon-Wert nicht zu weit absinkt. Zudem hält er auch noch den Prolactin-3-Wert deiner Liebsten in Schach, der die Sexlust der Frau bremst. Haselnüsse und Mandeln fördern die Produktion von Endorphinen, die für ein erfülltes Sexleben sehr wichtig sind.

5. Zartbittere Schokolade gegen Erektionsstörungen: Dunkle Schokolade ist eine natürliche Medizin gegen Erektionsstörungen. Die enthält den Pflanzenfarbstoff Epicatechin, der dafür sorgt, dass wichtige Stoffe, die deine Gefäße erweitern, im Körper freigesetzt werden. 45 g Zartbitter-Schokolade am Tag reichen aus, um die Erweiterung der Blutgefäße um 10 Prozent zu steigern, so eine Studie der University of California in San Francisco.

Potenz steigern durch Sport

6. Sport als Potenz-Pusher: Gute Nachrichten für alle Sportliebhaber! Denn nach mehreren Studien der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) reduziert eine halbe Stunde Sport am Tag Erektionsstörungen bereits um etwa 40 Prozent. Es mindert Arterienverkalkungen, die sich schlecht auf die Potenz auswirken. Besonders gut für die Penisdurchblutung und die Erektionsfähigkeit eignen sich: Krafttraining der Oberschenkelmuskulatur, Laufen in gemäßigtem Tempo und Intervalltrainingsprogramme der Beckenbodenmuskulatur. Doch Vorsicht: Diese Sportarten können deiner Potenz schaden.

7. Potenz steigern durch Beckenboden-Training: Offenbar hat der Beckenboden einen erheblichen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit, so eine britische Studie. 40 Prozent der 55 Probanden, die 6 Monate lang tägliche ihren Beckenboden-Übungen trainierten, waren danach deutlich erektionsfähiger.

Dr. Frank Sommer, Hamburger Urologe und Universitätsprofessor für Männergesundheit, und hat diese Übungstipps für eine bessere Potenz für dich parat:

Schaukel: Die Hände zur Hüfte führen, die Knie dabei erst leicht und dann stärker beugen. Das Becken nach vorne schieben, die Spannung kurz halten, nach hinten schieben und abschließend wieder zurück in die Anfangsposition.

Die Hände zur Hüfte führen, die Knie dabei erst leicht und dann stärker beugen. Das Becken nach vorne schieben, die Spannung kurz halten, nach hinten schieben und abschließend wieder zurück in die Anfangsposition. Schiefe Ebene: In der Rückenposition die Füße und Ellenbogen abstützen und den gesamten Körper so weit wie möglich nach oben strecken. Zur Steigerung kannst du zusätzlich noch ein Bein hochheben.

In der Rückenposition die Füße und Ellenbogen abstützen und den gesamten Körper so weit wie möglich nach oben strecken. Zur Steigerung kannst du zusätzlich noch ein Bein hochheben. Po-Workout: Kneife deine Pobacken zusammen. Morgens, mittags und abends jeweils zehn Mal, kontinuierlich steigern bis auf dreißig Mal.

Potenz steigern durch Hausmittel

8. Natürliche Mittel als Potenzhelfer: Nicht nur Viagra hilft, denn daneben gibt es noch sehr viele andere Helfer auf natürlicher Basis. Zu kaufen gibt es sie in Hanfläden, Apotheken, oder Erotikshops:

Alraune: Die Wurzel enthält die chemische Verbindung Alkaloid in hoher Dosierung. Sie gilt als stark enthemmend und sexuell stimulierend. Schon im Mittelalter war sie für ihre aphrodisierende Wirkung bekannt und wurde gegessen oder in Wein eingelegt.

Die Wurzel enthält die chemische Verbindung Alkaloid in hoher Dosierung. Sie gilt als stark enthemmend und sexuell stimulierend. Schon im Mittelalter war sie für ihre aphrodisierende Wirkung bekannt und wurde gegessen oder in Wein eingelegt. Guarana: Die Samen der südamerikanischen Lianenart wirkt besonders aufgrund des hohen Koffeingehalts stark stimulierend. Man findet sie häufig in Schokoriegeln, Kaubonbons oder aufgebrüht in einem Getränk. Guarana-Pulver

Die Samen der südamerikanischen Lianenart wirkt besonders aufgrund des hohen Koffeingehalts stark stimulierend. Man findet sie häufig in Schokoriegeln, Kaubonbons oder aufgebrüht in einem Getränk. Guarana-Pulver Muira Puama: Das Harz dieses tropischen Baums enthält sexuell stimulierende Verbindungen. Das Holz und die Rinde werden ausgekocht und Wasser oder alkoholische Auszüge daraufhin getrunken. Muira Puama

Das Harz dieses tropischen Baums enthält sexuell stimulierende Verbindungen. Das Holz und die Rinde werden ausgekocht und Wasser oder alkoholische Auszüge daraufhin getrunken. Muira Puama Ginkgo: Die Substanzen des Baumes Ginkgo biloba sind vor allem durchblutungsfördernd. In einer deutschen Studie bekamen Männer mit schwerer Impotenz täglich 240 Milligramm Ginkgo und berichteten alle von spontanen und härteren Erektionen. Ginko-Extrakt als Tabletten

Die Substanzen des Baumes Ginkgo biloba sind vor allem durchblutungsfördernd. In einer deutschen Studie bekamen Männer mit schwerer Impotenz täglich 240 Milligramm Ginkgo und berichteten alle von spontanen und härteren Erektionen. Ginko-Extrakt als Tabletten Betelnuss: Die Stücke der Betelnuss werden im asiatischen Raum gern zerrieben, mit Gewürzen und Kalk vermischt, dann in ein Blatt eingerollt und gekaut. Sie soll stressabbauend, stimulierend und erregend wirken.

Die Stücke der Betelnuss werden im asiatischen Raum gern zerrieben, mit Gewürzen und Kalk vermischt, dann in ein Blatt eingerollt und gekaut. Sie soll stressabbauend, stimulierend und erregend wirken. Kürbiskerne : Sie enthalten jede Menge Vitalstoffe, darunter Zink und Vitamin E. Sie unterstützen bei Prostatabeschwerden. Außerdem hat ihr Duft einen anregenden Effekt.

: Sie enthalten jede Menge Vitalstoffe, darunter Zink und Vitamin E. Sie unterstützen bei Prostatabeschwerden. Außerdem hat ihr Duft einen anregenden Effekt. Johanniskraut : Diese Pflanze ist eine Wundermittel bei einem Tief an sexueller Lust. Als Arzneipflanze wird sie nun schon seit mehr als 2000 Jahren eingesetzt.

: Diese Pflanze ist eine Wundermittel bei einem Tief an sexueller Lust. Als Arzneipflanze wird sie nun schon seit mehr als 2000 Jahren eingesetzt. Sägepalmenextrakt : Der Wirkstoff ist eigentlich ein Medikament zur Bekämpfung einer vergrößerten Prostata. Denn die kann zu sexuellen Problemen führen, wenn die Nerven und Blutgefäße, die den Penis versorgen, gestört sind. Der Extrakt kann diese Probleme lindern und gleichzeitig zu einer besseren Erektion verhelfen. Sägepalmenextrakt

: Der Wirkstoff ist eigentlich ein Medikament zur Bekämpfung einer vergrößerten Prostata. Denn die kann zu sexuellen Problemen führen, wenn die Nerven und Blutgefäße, die den Penis versorgen, gestört sind. Der Extrakt kann diese Probleme lindern und gleichzeitig zu einer besseren Erektion verhelfen. Sägepalmenextrakt Bienenpollen und Gelée royale: Bienenpollen steigern die Potenz, da durch das Gelée royale die Spermaproduktion angeregt und erhöht wird. Damit steigert sich auch die die sexuelle Lust. Vorsicht bei Allergien!

9. Erektionshilfen aus dem Gemüsebeet: In Spargel steckt neben leistungssteigerndem Vitamin C auch der Pflanzenstoff Rutin. Diese Substanz schützt die Zellwände und hat zudem nicht umsonst den Ruf als "Anti-Impotenz-Pflanzenstoff". Den Feinschliff gibt die Mineralienzugabe für das nötige Durchhaltevermögen in Form von Magnesium und Kalium. Zusammen mit Linsen, Paprika, Mais und Zwiebeln gibt er dem Körper die zwingend notwendige Dosis an Zink.

Locker mithalten kann da auch die Sellerie-Knolle. Sie verteidigt ihre Position als Aphrodisiakum schon seit der Antike und bringt durch die enthaltenen ätherischen Öle sowohl den Kreislauf als auch den Stoffwechsel in Schwung. Spinat enthält Mangan, das maßgeblich an der Produktion von Testosteron beteiligt ist - und das bringt nicht nur dich in Fahrt, sondern auch deine Liebste.

10. Gewürzgeruch für eine bessere Potenz: Von nun an gehört noch mehr Basilikum auf den Tomatensalat, denn die enthaltenen ätherischen Öle reizen die Harnröhre und können sogar Erektionen verursachen. Eine ähnliche Wirkung hat auch die Petersilie, denn der Geruch ist extrem anreizend für die Beckenregion. Auch Ingwer gehört in jede gute Gewürzsammlung und verbessert nachhaltig die Durchblutung in den Lenden.

Potenz steigern durch richtiges Trinken

11. Bier für eine bessere Erektion: Bier schmeckt nicht nur gut, es hilft auch noch, potent zu bleiben. Diese Nachricht aus dem Land der Biere klingt doch wie Musik für Gerstensaft-Fans. Genau das behauptet nämlich der tschechische Gerontologe Pavel Zemek: "Wenn Männer zwei Bier pro Tag trinken, können sie mögliche Impotenz verhindern."

Der Arzt vom Gerontologischen Institut in Prag hat in Untersuchungen herausgefunden, dass Bier die Arterien freispült. "Eine normale Menge Bier vermindert Arterioskleose, eine der Ursachen für erektile Disfunktion oder Impotenz", sagte Zemek gegenüber Reportern einer tschechischen Zeitung. Auf der anderen Seite warnt er aber vor übermäßigem Bierkonsum nach dem Motto viel hilft viel.

12. Wasser für mehr Durchhaltevermögen: Bei anstrengenden körperlichen Aktivitäten sollte die Wasserflasche immer in greifbarer Nähe sein, so auch beim Matratzensport. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach erklärt: Dickeres Blut fließt durch den Flüssigkeitsmangel langsamer und kann nicht mehr so schnell in den Schwellkörper nachströmen. Wenn du also das Bett gewaltig zum Wackeln gebracht hast, solltest du deinen Flüssigkeitshaushalt mit mindestens 2 Gläsern Wasser ausgleichen. Und keine Sorge wegen der vollen Blase: Der Druck, der sich anfangs sehr unangenehm anfühlt, steigert das Lustempfinden und sorgt sogar für noch heftigere Orgasmen.

Potenz steigern durch mentale Tricks

13. Meditation steigert die Potenz: Stress ist manchmal wie eine eiskalte Dusche für die Psyche. Bei starker körperlicher Anspannung strömt das Stresshormon Epinephrin (Adrenalin) in die Arterien und kann zur Verhärtung der Blutgefäße führen.

Die Lösung: Gehe jeden Tag ein paar Minuten in dich und konzentriere dich auf deine 5 Sinne. Auf die Bewegungen und Drehungen deiner Hand, auf Geräusche in deinem Umfeld oder beobachte die hübsche Brünette im Auto neben dir. Durch meditative Ablenkung sinkt dein Epinephrin im Körper und du kannst eher eine Erektion bekommen.

14. Actionfilme steigern die Potenz: Beim nächsten DVD-Abend mit deiner Liebsten kannst du dich mit diesem Argument garantiert die Filmwahl unter den Nagel reißen! Denn Action lässt deinen Testosteronspiegel erheblich ansteigen. Das ergab eine Studie eines Forscherteams aus Michigan. Ein Liebesfilm dagegen sorgt beim Mann nur für eine Extraportion Progesteron. Das Hormon gehört zu den Gestagenen und wirkt lediglich einschläfernd, bei erhöhter Dosis kann es sogar als Narkosemittel benutzt werden.

Potenz steigernde Maßnahmen im Alltag

15. Akupunktur zur Potenzsteigerung: Bloß keine Bange, du wirst nicht in den Hoden gepiekst. Die Akupunktur findet ausschließlich am Rücken statt. Eine Akupunktur hilft bei psychisch bedingter Erektionsschwäche, so eine Studie im "International Journal of Impotence Research". Wenn du kein steifes Glied bekommst, kann es an einer Störung des Nervensystems liegen. "Traditionelle chinesische Behandlungsmethoden können die Balance des Nervensystems wieder herstellen", so Paul Engelhardt, M.D. Laut seiner Studie haben 64 Prozent der Teilnehmer durch Akupunktur ihre sexuelle Leistungsfähigkeit zurückerhalten.

16. Laptop fernhalten: Dein Laptop gehört deiner Potenz zuliebe von nun an nur noch auf den Tisch. Eine Studie der Sheffield-Universität hat ergeben, dass bereits 4 Stunden drahtloses Surfen am Tag Samen absterben lassen können. Die Wissenschaftler entnahmen dazu von 29 gesunden Männern Samenproben, verteilt auf 2 Gefäße. Eines davon befand sich neben einem Laptop, der über WLAN mit dem Internet verbunden war. Das andere am gleichen Ort unter denselben Umständen, nur ohne technische Hilfsmittel. Die Untersuchung ergab, dass die Spermien neben dem Laptop eine geringere Schwimmfähigkeit und eine Veränderung im genetischen Erbgut aufwiesen.

Trotz des Wissens über die Abneigung von Spermien gegenüber Wärme, schlossen die Forscher eine Hitzeüberlastung als Grund für die Abweichung vom Normalzustand aus. Die Übertragung der Energie-Transmitter vom Laptop auf den Körper und die Strahlung der Radio-Signale könnten allerdings ein Grund für die Veränderung sein.

17. Nichtrauchen unterstützt die Potenz: Du rauchst immer noch, obwohl du weißt, dass Rauchen das Risiko auf Herzerkrankungen, Lungenkrebs und Blasenkrebs erhöht? Vielleicht erschreckt dich ja mehr der Gedanke an Impotenz, als das Risiko jung zu sterben! Rauchen verdoppelt das Risiko auf Verstopfung der Arterien, was zu einer vollkommen Errektionsunfähigkeit führen kann, so eine Studie des Journal of Urology.

Die gute Nachricht: "Wenn Männer um die 50 aufhören mit dem Rauchen, können wir, im Normalfall, den zugefügten Schaden verringern", so Andre Guay, M.D. und Leiter der Lahey Clinic for Sexual Function in Massachusetts. Dr. Guay hat bei 10 impotenten Männern (Durchschnittsalter: 49 Jahre) die nächtliche Erektion gemessen. Dabei bemerkte er eine Verbesserung des Zustandes um 40 Prozent nach nur einem rauchfreien Tag. Auch diese Ursachen für Impotenz solltest du kennen.

18. Abnehmen, um die Potenz zu steigern: Ist dein Body-Mass-Index (kurz: BMI) über 25? Dann behindert womöglich das Fett in deinem Körper die Erektionsfähigkeit. "Wir wissen, dass fettleibige Männer Testosteron in Östrogene umwandeln, und dass eine verminderte Menge Testosteron bzw. eine höhere Menge an Östrogenen sich schlecht auf die Erektionsfähigkeit auswirkt", so Larry Lipshultz, M.D., Men's Health-Experte und Leiter für männliche Fruchtbarkeitsmedizin und Chirurgie am Baylor College für Medizin.

Zum Glück kann selbst eine geringe Gewichtsabnahme dich von dem hohen Östrogengehalt befreien und dir so dein Sexleben wieder zurückgeben. Ein Drittel der fettleibigen Männer (BMI: 30 oder höher), die 10 % ihres Körpergewichts verloren haben, steigerten mit einer Gewichtsabnahme ihre Erektionsfähigkeit, so eine Studie des Journal oft American Medical Association.

19. Immer aufrecht stehen: Hose an und alles gut verpackt? Das hoffen wir doch, denn damit dein bester Freund auch nachts im Bett ohne Klamotten zum Zug kommt und aufrecht steht, solltest du ihn so verstauen, dass er in Richtung des Bauchnabels zeigt. Das entlastet nämlich die Bänder und sorgt für den nötigen Auftrieb.

20. Schnarchen wirkt sich negativ auf die Erektion aus: Jedes Gewebe benötigt Sauerstoff, um gesund zu bleiben. Vor allem das Vorhautgewebe ist da sehr empfindlich. Wenn du nachts schnarchst, entziehst du deinem empfindlichen Vorhautgewebe den Sauerstoff und vermasselst dir das Liebesspiel noch vor dem Aufstehen.

Potenz steigern durch intime Handlungen

21. Hodenmassage für mehr Potenz: Hodenmassagen wirken wie eine Testosteronspritze bis ins hohe Alter. Schon ein paar einfache Shiatsu-Handgriffe fördern die Durchblutung. Das sind die drei wichtigsten Techniken, empfohlen von der Internationalen Gesellschaft für Andrologie (Männerheilkunde):

Finger rühren: Die Samenstränge zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und vorsichtig von der Peniswurzel nach unten streichen. Dann umgekehrt.

Die Samenstränge zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und vorsichtig von der Peniswurzel nach unten streichen. Dann umgekehrt. Hand anlegen: Die Daumenballen an beide Seiten des Hodensacks legen, behutsam nach unten gleiten lassen und kreisförmig zwischen den Handflächen reiben.

Die Daumenballen an beide Seiten des Hodensacks legen, behutsam nach unten gleiten lassen und kreisförmig zwischen den Handflächen reiben. Daumen drücken:Beide Daumen außerhalb an den Hodensack legen, hiermit wiederholt um beide Drüsen kreisen und dann nach unten weggleiten lassen.

22. Potenzsteigerung ist Trainingssache: Gründe für Sex gibt es genug. Und je öfter du zum Zug kommst, desto besser für deine Potenz. Denn Sex regt die Testosteronwerte und die Penisdurchblutung an. Und auch gegen häufigen Solosex ist ab jetzt nichts mehr einzuwenden. Im Gegenteil: Vermehrtes Masturbieren sorgt für Auftrieb in deinem Sexualleben. Laut dem Neusser Urologen Dr. Jörn Witt schlägt hier der Trainingseffekt zu. Auch der amerikanische Biologe Robert Pollack bestätigt: "Wer früh im Leben damit anfängt, ist im Alter länger sexuell aktiv."

Alle unsere Tipps, mit denen du deine Potenz steigern kannst, lassen sich einfach und unauffällig im Alltag umsetzen. Lass dich von gelegentlichen Erektionsproblemen nicht irritieren, sondern schaffe optimale Bedingungen für deinen Penis.

