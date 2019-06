Mikronährstoffe: Diese Vitamine und Mineralstoffe sind für den Muskelaufbau wichtig

Nimmst du zu zum Beispiel zu wenig Vitamin E zu dir, steigt die Wahrscheinlichkeit für unangenehme Muskelkrämpfe. Eine mangelnde Zufuhr an Vitamin A kann zu Schwindel, Übelkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen führen. Damit du immer ausreichend mit den Mikronährstoffen versorgt bist, solltest du Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen in deinen Ernährungsplan integrieren. Mit den folgenden 10 Lebensmitteln tankst du viele wichtige Mikronährstoffe, die dir unter anderem beim Aufbau von Muskeln helfen.

Brokkoli enthält neben Zink (0,61 Milligramm pro 100 Gramm) die sogenannten Aromatase-Hemmer. Das Enzym Aromatase ist für die Umwandlung von Testosteron in Östrogen verantwortlich. Wird die Aromatase durch die Aromatase-Hemmer, das im Brokkoli enthalten ist, an der Umwandlung gehemmt, steht deinem Körper mehr Testosteron zur Verfügung.

Übrigens: Da mit zunehmendem Alter auch die Aromatase-Konzentration von Männern zunimmt, sinkt der Testosteronspiegel mit der Zeit. Die Folge: Du nimmst schwieriger an Muskelmasse zu.

3. Rindfleisch

Mageres Rindfleisch ist ein super Kraft-Booster: Es enthält jede Menge Eiweiß (21 Gramm pro 100 Gramm) und ist reich an Zink (5,24 Milligramm pro 100 Gramm). Ein saftiges Rinderfilet oder ein leckerer Burger-Patty helfen daher, deine Leistungsfähigkeit anzukurbeln und dein Körper kann sich nach sportlichen Aktivitäten schneller erholen.

4. Eier

Eier enthalten 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und fördern die körpereigene Produktion von Proteinen, wodurch sie deinen Trainingserfolg steigern. Insbesondere ganze Eier gelten als Kraftpakete – sie sollen laut einer Studie des "American Journal of Clinical Nutrition" sogar bis zu 40 Prozent mehr Muskeln aufbauen als der alleinige Verzehr von Eiweiß. Das mag vermutlich daran liegen, dass die meisten Vitamine und Mineralstoffe – vor allem Calcium, Phosphor,und Folsäure, aber auch Vitamin A, C, E, und B12 – im Eigelb enthalten sind.

5. Bierhefe

Im Bier ist die sogenannte Bierhefe enthalten, die wichtige Vitamine (zum Beispiel Folsäure, Nicain), Mineralien (zum Beispiel Kalium, Schwefel) und Aminosäuren enthält. Die Kombination der Mineralstoffe fördert unter anderem deinen Stoffwechsel und hält den Blutzuckerspiegel konstant. Das in Bierhefe enthaltene Spurenelement Mangan (0,53 Milligramm pro 100 Gramm) ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und ein wichtiger Bestandteil von über 60 Enzymen. Obendrein beinhaltet Bierhefe viele B-Vitamine, welche unter anderem für den Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel zuständig sind. Möchtest du den positiven Effekt von Bierhefe durch das Trinken von Bier erreichen, solltest du auf naturtrübe Sorten zurückgreifen – oder auf alkoholfreies Bier, denn das enthält deutlich mehr gesunde Inhaltsstoffe.

6. Rote Beete

Die Rübe vereint lebenswichtige Mineralstoffe – wie Jod, Kalzium und Magnesium – mit den ebenso bedeutenden Vitaminen A, B und C. Ein Mangel an Vitamin A kann unter anderem zu Sehstörungen führen, während die Vitamine des B-Komplexes die Stoffwechselfunktionen und das Nervensystem unterstützen. Isst du zwei mittelgroße Stücke rote Beete zirka eine Stunde vorm Training, kannst du laut Studien des "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" während deines Workouts mehr Leistung bringen und effizienter trainieren.

7. Mandeln

Die Mandel zeichnet sich vor allem durch ihren hohen Vitamin E Gehalt aus – 23 Mandeln decken bereits 35 Prozent des täglichen Bedarfs an Vitamin E (26,1 Milligramm pro 100 Gramm). Dieses Vitamin besitzt eine antioxidative Wirkung: Es schützt deine Zellen, beispielsweise vor sogenannten freien Radikalen, welche die Zellen beschädigen und Mutationen hervorrufen können.