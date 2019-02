Wunderwaffe Teebaumöl: 7 geniale Anwendungsmöglichkeiten von Teebaumöl

Teebaumöl hat antibakterielle Eigenschaften © ronstik / Shutterstock.com

Kleiner Ausflug in die Geschichte: Im Kolonialismus entdecken die Besetzer, dass die Aborigines mit Wickeln aus den Blättern Wunden, Insektenstiche und Hautinfektionen behandelten. Sie bereiteten Tee und Aufgüsse, die Halsschmerzen und Husten lindern sollten. Weil das tatsächlich funktionierte, wurde die Heilpflanze nach und nach in westliche Arztpraxen weitergegeben – ehe das daraus gewonnene Öl um 1920 schließlich auch für den Heimbedarf angeboten wurde. Heute steckt Teebaumöl in zahlreichen Kosmetikprodukten – vom Shampoo bis zur Anti-Pickel-Creme. Und man kann es noch immer in der puren Form kaufen. Denn so ist es besonders beliebt.

Wie wirkt Teebaumöl?

Die Wissenschaft belegt, was die Aborigines schon lange wissen: Teebaumöl ist eine Art natürliches Antibiotikum. Verantwortlich für seine heilenden Eigenschaften sind vor allem die enthaltenen "Terpinene", die etwa 40 Prozent des reinen Öls ausmachen. Terpinene wirken…

…entzündungshemmend,

…antibakteriell,

…pilzabtötend

und unterstützen die Wundheilung.

Aufgrund seiner heilenden Eigenschaften gehört Teebaumöl in jede gut sortierte Hausapotheke. Es hilft aber nicht nur gegen Entzündungen. Man kann es zum Beispiel auch zur Behandlung von Pickeln, fettiger Kopfhaut, Schuppen und Mundgeruch benutzen. Aber: Teebaumöl ist mit Vorsicht zu genießen. Weil es so stark ist, kann es die Haut reizen, deshalb müssen Sie es richtig anwenden und das richtige Produkt auswählen.

Woran erkennt man gutes Teebaumöl?

Auch heute noch kommt qualitativ hochwertiges, reines Teebaumöl überwiegend aus Australien und Neuseeland. Günstige Produkte aus anderen Ländern, meist Indonesien, sind mit Vorsicht zu genießen. Oft sind sie mit minderwertigen Ölen gepanscht, weil pures Teebaumöl sehr teuer ist.

Zur Erklärung: Eine Tonne Teebaumblätter ergeben nur etwa 10 Liter reines Öl – daher der hohe Preis. Handelt es sich aber um kein reines Produkt mehr, ist die heilende Wirkung entsprechend vermindert.