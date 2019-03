Häufiger Harndrang: 5 Tipps gegen nervige Reizblasen

Die eine Ursache für eine überaktive Blase (engl. Overactive bladder, verkürzt: OAB) ist bisher nicht bekannt. "Es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen, die eine Reizblase auslösen können", weiß Dr. med. Susanne Vogel, Leitung des urologischen Ambulanzzentrums am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg (UKE). Wenn Sie bei einem Urologen vorstellig werden (und das sollten Sie), wird dieser deshalb zunächst nach einer sogenannte Ausschlussdiagnose vorgehen und Sie auf folgende mögliche Ursachen untersuchen:

© Prince of Love / Shutterstock.com

Welche Symptome hat eine Reizblase?

Häufiger Harndrang bedeutet in Zahlen, dass Sie mehr als 10-Mal pro 24 Stunden auf die Toilette zum Wasserlassen müssen, so Vogel. Das gilt bei einer normalen Trinkmenge von 1,5 bis 2 Liter am Tag. Wer mehr trinkt, muss natürlich öfter. Es gibt auch harntreibende Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Alkohol. "Da muss jeder häufiger auf die Toilette", beruhigt die Expertin. Bei einer Reizblase wird das natürlich noch verstärkt.

Auch wenn diese Faktoren zutreffen, spricht man von "häufigem Harndrang":