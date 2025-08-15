Breite Brust: Die 5 größten Fehler beim Bankdrücken

Bankdrücken ist die Königsdisziplin für eine starke Brust – aber nur, wenn du die Technik beherrschst. Viele Trainierende machen unbewusst Fehler, die Kraft kosten, Muskeln bremsen und sogar die Schultern ruinieren.

Wir zeigen dir die 5 größten Bankdrück-Fehler – und wie du sie sofort korrigierst.

1. Ellenbogen zu weit außen Problem: Viele lassen die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel abspreizen.

Folgen:

Schultern in unnatürlicher Position

Erhöhtes Verletzungsrisiko für die Rotatorenmanschette So machst du's richtig:

Ellenbogen nur ca. 45 Grad vom Körper entfernt

Schulterblätter zusammenziehen und fixieren

Stange kontrolliert zur Brust führen Quick-TippFilm dich von oben – deine Ellenbogen sollten nie auf Schulterhöhe sein.

2. Falsche Rückenposition Problem: Entweder du kommst in ein extremes Hohlkreuz – oder der Rücken liegt komplett flach auf der Bank.

Folgen:

Falsche Kraftübertragung

Druck auf die Lendenwirbelsäule So machst du's richtig:

Leichte Brücke: Gesäß und Schultern bleiben auf der Bank

Unterer Rücken bildet ein natürliches Hohlkreuz

Füße fest in den Boden drücken 3. Falsche Stangenbahn Problem: Stange wandert Richtung Hals oder Bauch.

Folgen:

Zu weit oben = Schulterbelastung

Zu weit unten = weniger Kraft, Gefahr fürs Ellenbogengelenk So machst du's richtig:

Senke die Stange kontrolliert zur Brustmitte

Stange folgt einer leichten S-Kurve

Blick bleibt nach oben, nicht zur Stange 4. Abprallen auf der Brust Problem: Stange wird fallen gelassen und von der Brust abgefedert.

Folgen:

Verletzungsgefahr für Brustbein und Rippen

Muskeln arbeiten kaum unter Spannung So machst du's richtig:

2–3 Sekunden kontrolliert absenken

Kurze Pause über der Brust – ohne Abprallen!

Dann explosiv nach oben drücken 5. Falscher Griff Problem und Folgen:

Zu breiter Griff = Schulterstress

Zu enger Griff = kaum Brustaktivierung So machst du's richtig:

Hände etwas breiter als Schulterbreit

Handgelenke gerade, Daumen umschließen die Stange

Teste verschiedene Griffbreiten, bis du Spannung in Brust und Trizeps spürst Technik-Checkliste fürs perfekte Bankdrücken Füße fest in den Boden drücken

Schulterblätter fixieren

Leichte Brücke im unteren Rücken

Ellenbogen ca. 45 Grad vom Körper

Stange zur Brustmitte, langsam absenken, explosiv hoch TippLass dich von einem Trainingspartner filmen – kleine Korrekturen bringen große Fortschritte!

Video: So führst du Bankdrücken richtig aus

Fazit: Saubere Technik bringt Muskeln und schützt Gelenke Wenn du diese 5 Fehler vermeidest, wirst du: