Fitness
Krafttraining

Breite Brust: Die 5 größten Fehler beim Bankdrücken

Breite Brust
Maximale Brust-Gains: Die 5 größten Fehler beim Bankdrücken

Mehr Muskeln, weniger Risiko: Wer diese typischen Technikfehler kennt und korrigiert, steigert seine Leistung und Optik beim Bankdrücken sofort
ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2025
So vermeidest du häufige Fehler beim Bankdrücken
Foto: GettyImages / Ibrakovic

Bankdrücken ist die Königsdisziplin für eine starke Brust – aber nur, wenn du die Technik beherrschst. Viele Trainierende machen unbewusst Fehler, die Kraft kosten, Muskeln bremsen und sogar die Schultern ruinieren.

Wir zeigen dir die 5 größten Bankdrück-Fehler – und wie du sie sofort korrigierst.

1. Ellenbogen zu weit außen

Problem: Viele lassen die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel abspreizen.

Folgen:

  • Schultern in unnatürlicher Position
  • Erhöhtes Verletzungsrisiko für die Rotatorenmanschette

So machst du's richtig:

  • Ellenbogen nur ca. 45 Grad vom Körper entfernt
  • Schulterblätter zusammenziehen und fixieren
  • Stange kontrolliert zur Brust führen

Quick-TippFilm dich von oben – deine Ellenbogen sollten nie auf Schulterhöhe sein.

2. Falsche Rückenposition

Problem: Entweder du kommst in ein extremes Hohlkreuz – oder der Rücken liegt komplett flach auf der Bank.

Folgen:

  • Falsche Kraftübertragung
  • Druck auf die Lendenwirbelsäule

So machst du's richtig:

  • Leichte Brücke: Gesäß und Schultern bleiben auf der Bank
  • Unterer Rücken bildet ein natürliches Hohlkreuz
  • Füße fest in den Boden drücken

3. Falsche Stangenbahn

Problem: Stange wandert Richtung Hals oder Bauch.

Folgen:

  • Zu weit oben = Schulterbelastung
  • Zu weit unten = weniger Kraft, Gefahr fürs Ellenbogengelenk

So machst du's richtig:

  • Senke die Stange kontrolliert zur Brustmitte
  • Stange folgt einer leichten S-Kurve
  • Blick bleibt nach oben, nicht zur Stange

4. Abprallen auf der Brust

Problem: Stange wird fallen gelassen und von der Brust abgefedert.

Folgen:

  • Verletzungsgefahr für Brustbein und Rippen
  • Muskeln arbeiten kaum unter Spannung

So machst du's richtig:

  • 2–3 Sekunden kontrolliert absenken
  • Kurze Pause über der Brust – ohne Abprallen!
  • Dann explosiv nach oben drücken

5. Falscher Griff

Problem und Folgen:

  • Zu breiter Griff = Schulterstress
  • Zu enger Griff = kaum Brustaktivierung

So machst du's richtig:

  • Hände etwas breiter als Schulterbreit
  • Handgelenke gerade, Daumen umschließen die Stange
  • Teste verschiedene Griffbreiten, bis du Spannung in Brust und Trizeps spürst

Technik-Checkliste fürs perfekte Bankdrücken

  • Füße fest in den Boden drücken
  • Schulterblätter fixieren
  • Leichte Brücke im unteren Rücken
  • Ellenbogen ca. 45 Grad vom Körper
  • Stange zur Brustmitte, langsam absenken, explosiv hoch

TippLass dich von einem Trainingspartner filmen – kleine Korrekturen bringen große Fortschritte!

Video: So führst du Bankdrücken richtig aus

Fazit: Saubere Technik bringt Muskeln und schützt Gelenke

Wenn du diese 5 Fehler vermeidest, wirst du:

  • Mehr Gewicht sicher bewegen
  • Muskeln effektiver aufbauen
  • Schultern und Ellenbogen langfristig gesund halten

Also: Technik vor Gewicht – dein Körper wird es dir danken.