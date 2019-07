Mückenabwehr: 6 Anti-Mücken-Tipps auf dem Prüfstand

Was hilft gegen Mücken und was nicht? Wir verraten die besten Anti-Mücken-Tipps. Plus: Haben wir 2019 wirklich eine Mückenplage?

"Hast du dieses Jahr auch so viele Mückenstiche?" Vielen dürfte es in den vergangenen Wochen so vorgekommen sein, als leide Deutschland unter einer regelrechten Mückenplage. Stimmt das? Sind 2019 ganz besonders viele Mücken unterwegs oder verdrängen wir einfach viel zu schnell die Tatsache, dass wir jeden Sommer mit juckenden Mückenstichen an Armen und Beinen zu kämpfen haben?

Doreen Werner vom Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung gibt jedenfalls Entwarnung. Zwar seien Zeit und Witterungsbedingungen gerade prädestiniert für ein erhöhtes Mückenaufkommen, allerdings könne man hier noch lange nicht von einer Plage sprechen. Das sei höchstens dann der Fall, wenn es Hochwasserszenarien im Sommer gebe und davon ist Deutschland 2019 bislang nicht betroffen.

>>> So schützt man sich vor Zeckenbissen

So weit, so gut, aber wie schützen wir uns nun am effektivsten vor Mücken und fiesen Mückenstichen? Nachfolgend 6 Tipps auf dem Prüfstand:

Mit einer simplen Lampe gegen Mücken vorgehen: „Licht lockt Insekten an, und wenn sie dort hineinfliegen, verbrennen sie bei der Hitze“, so Boris Gnielka, Ausrüstungs-Experte beim Magazin „Outdoor“.

Fazit : Wo Licht hinkommt, zieht die Lampe Insekten effektiv an. Dafür ist aber Strom nötig. Gut für Terrasse oder Campingplatz.





„Licht lockt Insekten an, und wenn sie dort hineinfliegen, verbrennen sie bei der Hitze“, so Boris Gnielka, Ausrüstungs-Experte beim Magazin „Outdoor“. Wo Licht hinkommt, zieht die Lampe Insekten effektiv an. Dafür ist aber Strom nötig. Gut für Terrasse oder Campingplatz. Spirale mit Duftstoff zur Mückenabwehr : „Solche Spiralen sondern einen mit Duftstoff versetzten Rauch ab, der Mücken vertreiben soll“, so der Experte. Dafür muss der Rauch aber Mücken erreichen.

Fazit : Der Duftstoff wirkt gut – wenn der Wind richtig steht. Der Rauch kann jedoch auch eine allergische Reaktion auslösen.





„Solche Spiralen sondern einen mit Duftstoff versetzten Rauch ab, der Mücken vertreiben soll“, so der Experte. Dafür muss der Rauch aber Mücken erreichen. Der Duftstoff wirkt gut – wenn der Wind richtig steht. Der Rauch kann jedoch auch eine allergische Reaktion auslösen. Mit einem Netz die Mücken fernhalten: Ein feinmaschiges Netz lässt nichts an Sie heran, sorgt so für ruhige Nächte. „Vorsicht beim Öffnen! Da kommen gerne mal Mücken mit rein“, sagt Gnielka.

Fazit: Ist nur über dem Bett und vor Fenstern sinnvoll. Aber: Richtig angebracht ist es die effizienteste und tierfreundlichste Lösung.

>>> Wespenstiche vorbeugen und im Notfall richtig behandeln

Ein Armband als Mücken-Schreck : Die Hersteller versprechen, dass ätherische Öle bzw. Chemikalien im Band freigesetzt werden und sich die Insekten deswegen gar nicht erst in Ihre Nähe trauen.

Fazit : Wirkungslos! Die Dosis ist zu gering, als dass Insekten vertrieben würden – meist setzen sie sich sogar direkt neben das Band.





Die Hersteller versprechen, dass ätherische Öle bzw. Chemikalien im Band freigesetzt werden und sich die Insekten deswegen gar nicht erst in Ihre Nähe trauen. Wirkungslos! Die Dosis ist zu gering, als dass Insekten vertrieben würden – meist setzen sie sich sogar direkt neben das Band. Instektenspray gegen Mücken : In den meisten Insektensprays steckt der chemische Wirkstoff DEET. „Zugelassen ist der bis zu einer Konzentration von maximal 50 Prozent“, erklärt Gnielka.

Fazit : Je höher die Konzentration, desto länger der Schutz. DEET kann die Augen reizen. Natürlicher Schutz wirkt aber nicht so gut.





In den meisten Insektensprays steckt der chemische Wirkstoff DEET. „Zugelassen ist der bis zu einer Konzentration von maximal 50 Prozent“, erklärt Gnielka. Je höher die Konzentration, desto länger der Schutz. DEET kann die Augen reizen. Natürlicher Schutz wirkt aber nicht so gut. Nächtliche Ruhe dank Mücken-Falle: Hier hält der Duftstoff nervige Insekten nicht ab, sondern lockt sie an. Aus so einer Falle gibt’s kein Entrinnen; die Mücken sterben qualvoll.

Fazit: „Der Duftstoff funktioniert – aber nur wenn die Falle unmittelbar in Ihrer Nähe steht“, so der Experte. Nebeneffekt: Auch nützliche Insekten tappen dort hinein.