Viktoria Lack

Viktoria stammt aus München, hat aber längst in ihrer Wahlheimat Hamburg ihr Zuhause gefunden. Als freie Journalistin schreibt sie am liebsten über Lifestyle, Beauty und Mode – immer mit einem Gespür für Trends, die nicht nur schön aussehen, sondern sich auch ins echte Leben übersetzen lassen.

Reiselustig, kreativ und mit einem Sinn für Humor ausgestattet, entdeckt Viktoria überall Inspiration – ob auf Reisen, beim Spaziergang mit Iced Coffee in der Hand oder auf dem Spinning-Bike. Wenn sie nicht gerade schreibt, läuft oder trainiert, verliert sie sich gerne in Büchern, die sie in fremde Welten voller Abenteuer und Fantasie entführen.

Neben Artikeln für Women's Health und Men's Health veröffentlicht Viktoria auch für Magazine wie Glamour.de und Bunte.de.