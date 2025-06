Viktoria Spitzbart

Viktoria hat es von Österreich nach Hamburg verschlagen. Sie tauscht ihre Wanderungen in den Bergen gegen flache Laufstrecken entlang der Elbe aus – ist (fast) genau so schön. Ein klassisches Krafttraining, Yoga-Flow für die Mobility oder schweißtreibende HIT-Sessions, bei Vicky findet man alles in ihrem Trainingsplan. Zwischendrin findet die Sportredakteurin für WomensHealth.de und MensHealth.de immer noch Zeit für neue Fitnesstrends, die sie gerne selbst testet. Was dabei nie fehlen darf: Kaffee.