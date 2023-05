Hugh Jackman legte den Grundstein für seine internationale Filmkarriere als Marvel-Comic-Figur Wolverine mit "X-Men - der Film" (2000). Jackman sprang damals für einen Kollegen ein, wurde sozusagen in letzter Minute engagiert. Es folgten unzählige weitere Blockbuster mit ihm als Superheld, bis er 2017 die Rolle mit "Logan – The Wolverine" offiziell beendete. In "Deadpool 3" wird es dennoch ein Wiedersehen mit Wolverine geben. Hugh Jackman lässt es sich nicht nehmen, den Mutanten wieder selbst zu spielen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Am Ende des Tages ergeben die gesunden Mahlzeiten mehr als 8.000 Kalorien pro Tag. Die braucht er auch, denn Steroide & Co. waren und bleiben für Jackman ein absolutes No-go.

Wie oft trainiert der Schauspieler?

In sechs Monaten will Jackman wieder in Wolverine-Bestform sein. Seine Ausgangsposition ist trotz seines Alters mehr als gut, auch dank seines Einsatzes beim Broadwaystück "The Music Man". "Ich bin im Moment wirklich fit. Wenn man acht Shows pro Woche am Broadway singt und tanzt, ist das eine Sache, die mich fit macht. Ich bin also gesund", erzählte Hugh Jackman im Interview auf CNN. Doch zu einem traditionellen Tanzkörper gehören keine massiven Muskelpakete, die müssen nun durch hartes Training wieder wachsen und geformt werden. Dafür setzt der Schauspieler auf zwei Trainingseinheiten pro Tag, die insgesamt drei Stunden beanspruchen.