Trainieren trotz Verspannungen?

Der Nacken ist steif, jede Drehung zieht – und eigentlich steht heute Krafttraining auf dem Plan. Einfach durchziehen oder lieber pausieren?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn hinter den Beschwerden können überlastete Muskeln, eine ungünstige Haltung, Stress oder eine Verletzung stecken. Entscheidend ist daher nicht nur, wie stark es schmerzt, sondern auch, woher der Schmerz kommt und ob weitere Symptome auftreten.

Warum dein Nacken überhaupt verspannt Eine Nackenverspannung entsteht häufig, wenn Muskeln über längere Zeit einseitig belastet werden. Stundenlanges Sitzen am Schreibtisch, ein nach vorn geschobener Kopf und wenig Bewegung können die Muskulatur dauerhaft fordern. Auch psychischer Stress spielt eine Rolle: Viele ziehen unbewusst die Schultern hoch oder pressen den Kiefer zusammen.

Das sind typische Auslöser:

langes Sitzen und eine einseitige Arbeitshaltung

häufiges Schauen aufs Smartphone

Stress und Schlafmangel

ungewohnte oder zu hohe Trainingsbelastung

eine unsaubere Technik beim Krafttraining

fehlende Kraft und Ausdauer der Schulter- und Rückenmuskulatur

Zugluft oder eine ungewohnte Schlafposition Nicht hinter jedem verspannten Nacken steckt jedoch eine harmlose Muskelreaktion. "Nicht immer ist es eine Haltungsschwäche, die derartige Nackenverspannungen auslöst", erklärt Michael Peters, Leiter der Sportorthopädie und Sporttraumatologie an der Uniklinik Freiburg. Auch ein Bandscheibenvorfall oder eine andere Erkrankung können Beschwerden verursachen, insbesondere wenn Schmerzen in die Arme ausstrahlen oder neurologische Symptome hinzukommen.

Infobox: Verspannung oder etwas anderes?Ein dumpfes Ziehen und ein steifes Gefühl, das sich durch leichte Bewegung eher bessert, sprechen häufig für eine muskuläre Ursache. Brennende oder elektrisierende Schmerzen, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Kraftverlust und in den Arm ausstrahlende Beschwerden können dagegen auf eine Reizung von Nerven hindeuten. Eine sichere Diagnose kann nur eine medizinische Untersuchung liefern.

Darfst du mit verspanntem Nacken trainieren? Bei leichten, eindeutig muskulären Beschwerden ist Bewegung häufig sinnvoller als vollständige Schonung. Ein lockeres Training kann die Durchblutung fördern und verhindern, dass der Bereich durch dauerhafte Inaktivität noch steifer wird. Langfristig kann gezieltes Krafttraining zudem Rücken, Schultern und Nacken belastbarer machen.

Allerdings solltest du dein übliches Programm nicht unverändert absolvieren. Reduziere Gewicht und Umfang und wähle ausschließlich Übungen, die schmerzfrei möglich sind. Während des Trainings darf sich der Nacken leicht steif anfühlen, der Schmerz sollte jedoch weder deutlich zunehmen noch in andere Körperbereiche ausstrahlen.

Als Orientierung gilt:

Leichtes Ziehen ohne weitere Symptome: Lockere Bewegung und angepasstes Training können möglich sein.

Lockere Bewegung und angepasstes Training können möglich sein. Deutlicher Schmerz bei einzelnen Übungen: Bewegung abbrechen oder durch eine schmerzfreie Alternative ersetzen.

Bewegung abbrechen oder durch eine schmerzfreie Alternative ersetzen. Akute, starke oder ausstrahlende Beschwerden: Training aussetzen und Ursache abklären lassen.

Training aussetzen und Ursache abklären lassen. Schmerz nach Sturz oder Unfall: nicht weitertrainieren, sondern medizinisch untersuchen lassen. Wichtig ist auch die Reaktion nach der Einheit. Sind die Beschwerden am Abend oder am nächsten Morgen deutlich stärker, war die Belastung zu hoch.

Wann Krafttraining gegen Nackenverspannungen helfen kann Liegt den Beschwerden eine muskuläre Schwäche oder einseitige Belastung zugrunde, kann Krafttraining langfristig sinnvoll sein. "Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz beim Wirbelsäulentraining", sagt Peters. Es reicht daher nicht aus, ausschließlich den Nacken zu kräftigen. Ein ausgewogenes Training sollte auch den oberen Rücken, die hinteren Schultern, die Muskulatur rund um die Schulterblätter und den Rumpf einbeziehen. Ebenso wichtig sind die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule sowie eine gute Schulter- und Brustmobilität.

Ruderbewegungen, Reverse-Flys und Übungen für die Außenrotation der Schulter können die Muskulatur des Schultergürtels stärken. Ein stabiler Rumpf hilft dir zusätzlich, bei Belastung nicht in eine ungünstige Haltung auszuweichen. Krafttraining löst jedoch nicht jede Verspannung automatisch. Wichtiger als hohe Gewichte sind eine saubere Technik, eine gut verträgliche Belastung und regelmäßiges Training.

Diese Übungen eignen sich bei leichten Verspannungen Beginne mit sanften Bewegungen und prüfe bei jeder Übung, wie dein Nacken reagiert. Die folgenden Übungen können sich bei muskulärer Steifheit eignen, ersetzen jedoch keine Behandlung bei anhaltenden oder starken Schmerzen.

1. Kinn zurückziehen Diese Bewegung aktiviert tiefer liegende Halsmuskeln und hilft dir, eine nach vorn geschobene Kopfposition bewusst zu korrigieren.

So geht's: Stell oder setz dich aufrecht hin und blick geradeaus. Schiebe das Kinn waagerecht nach hinten, als wolltest du ein leichtes Doppelkinn machen. Den Kopf weder senken noch in den Nacken legen. Halte die Position 3 bis 5 Sekunden und löse sie wieder. Absolviere 8 bis 12 kontrollierte Wiederholungen.

2. Schulterblätter zusammenführen Die Übung aktiviert die Muskulatur zwischen den Schulterblättern.

So geht's: Stell dich aufrecht hin, lass die Schultern locker und zieh beide Schulterblätter leicht nach hinten unten. Vermeide dabei ein starkes Hohlkreuz. Halte kurz und entspanne wieder. Wiederhole die Bewegung 10- bis 15-mal.

3. Rudern mit Widerstandsband Rudern kräftigt den oberen Rücken und kann deine Haltung unter Belastung verbessern.

So geht's: Befestige ein Widerstandsband an einem sicheren Punkt auf Brusthöhe. Zieh die Griffe mit eng geführten Ellenbogen zum Oberkörper und bring die Schulterblätter kontrolliert zusammen. Führe die Arme langsam zurück. Starte mit 2 bis 3 Sätzen à 10 bis 15 Wiederholungen.

4. Außenrotation mit Widerstandsband Diese Übung trainiert die Rotatorenmanschette und unterstützt die Stabilität der Schulter.

So geht's: Halte die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel eng am Körper. Zieh das Band mit beiden Händen auseinander, ohne die Oberarme vom Rumpf zu lösen. Kehre langsam zur Ausgangsposition zurück. Führe 2 bis 3 Sätze à 12 bis 15 Wiederholungen aus.

5. Mobilisation der Brustwirbelsäule Eine steife Brustwirbelsäule kann dazu führen, dass Hals und Nacken bei Bewegungen mehr Arbeit übernehmen müssen.

So geht's: Geh in den Vierfüßlerstand, leg eine Hand an den Hinterkopf und dreh den Oberkörper kontrolliert zur Seite auf. Das Becken bleibt möglichst ruhig. Führe 6 bis 10 Wiederholungen pro Seite aus.

Infobox: Sanft startenTrainiere zunächst mit leichtem Widerstand und lass mehrere mögliche Wiederholungen übrig. Die Übungen sollen den Bereich aktivieren, nicht zusätzlich erschöpfen. Vermeide ruckartige Kopfbewegungen, starkes Kreisen und aggressives Dehnen. Wird der Schmerz stärker oder beginnt er auszustrahlen, beendest du die Einheit.

Diese Übungen solltest du vorerst vermeiden Welche Bewegungen deine Beschwerden verstärken, hängt von ihrer Ursache ab. Bei akuten Nackenverspannungen solltest du zunächst auf Übungen verzichten, bei denen hohe Lasten auf Schultergürtel und Halswirbelsäule wirken. Dazu gehören schweres Schulterdrücken über Kopf, Shrugs und Langhantel-Kniebeugen, bei denen die Stange auf dem schmerzenden Bereich liegt. Auch explosive Zug- und Drückbewegungen, Übungen hinter dem Kopf sowie Sätze bis zum Muskelversagen können den bereits gereizten Nacken zusätzlich belasten.

Sei außerdem vorsichtig mit aggressivem Dehnen und ruckartigen Kopfbewegungen. Du musst die genannten Übungen nicht dauerhaft aus deinem Trainingsplan streichen. Nimm sie erst wieder auf, wenn die Beschwerden deutlich abgeklungen sind und du sie mit neutraler Kopfhaltung schmerzfrei kontrollieren kannst.

Wärme, Kälte oder Schmerzmittel: Was hilft wann? Bei einer klassischen Muskelverspannung empfinden viele Wärme als angenehm. Ein warmes Bad, eine Wärmflasche oder ein Heizkissen kann die Durchblutung fördern und das Spannungsgefühl vorübergehend lindern. Lege sehr heiße Wärmequellen nicht direkt auf die Haut und halte dich an die Anwendungshinweise.

Kälte kann sinnvoll sein, wenn Beschwerden unmittelbar nach einer akuten Überlastung auftreten und sich der Bereich gereizt oder entzündet anfühlt. Wickle ein Kühlkissen in ein Tuch und verwende es nur für kurze Intervalle.

Schmerzmittel können Beschwerden vorübergehend lindern, beseitigen aber nicht ihre Ursache. Nutze sie nicht, um trotz Schmerzen hart trainieren zu können. Bei Vorerkrankungen, anderen Medikamenten oder wiederholter Einnahme solltest du ärztlichen oder pharmazeutischen Rat einholen.

Infobox: Weitere Maßnahmen gegen NackenschmerzenNeben Wärme können diese Maßnahmen helfen:



● regelmäßig die Sitzposition wechseln

● kurze Bewegungspausen einlegen

● Bildschirm auf eine geeignete Höhe bringen

● Smartphone öfter auf Augenhöhe halten

● Stress durch Atemübungen oder Spaziergänge reduzieren

● auf ein passendes Kopfkissen und eine angenehme Schlafposition achten

Im Video erfährst du, wann sich welche Behandlung lohnt:

Wann du mit Nackenbeschwerden zum Arzt solltest Leichte muskuläre Beschwerden bessern sich häufig innerhalb weniger Tage. Halten die Schmerzen länger an, werden sie stärker oder kehren regelmäßig zurück, solltest du die Ursache ärztlich abklären lassen. Das gilt besonders nach einem Unfall oder Sturz sowie bei Schmerzen, die in Schulter, Arm oder Brust ausstrahlen.

Auch Kribbeln, Taubheitsgefühle, Kraftverlust, Probleme beim Greifen, starke Kopfschmerzen, Schwindel, Seh- oder Gleichgewichtsstörungen sind Warnzeichen. Treten zusätzlich Fieber und eine ausgeprägte Nackensteifigkeit auf, ist ebenfalls eine schnelle Untersuchung notwendig. Bei plötzlich einsetzenden starken Beschwerden, Lähmungserscheinungen, Brustschmerzen oder Bewusstseinsstörungen solltest du sofort medizinische Hilfe rufen.

So steigst du wieder ins normale Training ein Sobald Alltagsbewegungen und leichte Übungen schmerzfrei funktionieren, kannst du die Belastung schrittweise erhöhen. Beginne nicht direkt mit deinen bisherigen Maximalgewichten.

Ein sinnvoller Wiedereinstieg:

Starte mit ungefähr 50 bis 70 Prozent deiner üblichen Trainingslast. Reduziere die Satzzahl in der ersten Einheit. Lass mindestens 3 bis 4 mögliche Wiederholungen übrig. Kontrolliere Kopf- und Schulterposition besonders sorgfältig. Erhöhe Belastung und Umfang nur, wenn die Beschwerden während und nach dem Training stabil bleiben. Kehren die Schmerzen bei einer bestimmten Übung immer wieder zurück, lass deine Technik prüfen. Möglicherweise passt eine andere Variante besser zu deiner Beweglichkeit und Anatomie.

Was du langfristig gegen Nackenverspannungen tun kannst Ein gutes Krafttraining ist nur ein Teil der Lösung. Ebenso wichtig ist es, stundenlange starre Positionen zu vermeiden. Selbst die beste Körperhaltung wird irgendwann unangenehm, wenn du sie ohne Unterbrechung beibehältst.

Wechsle regelmäßig zwischen Sitzen, Stehen und Gehen. Kurze Bewegungspausen über den Tag sind häufig hilfreicher als eine einzelne ausgiebige Dehneinheit am Abend. Ergänze dein Krafttraining durch Übungen für den oberen Rücken, Rumpf und die hinteren Schultern.

Auch die Trainingssteuerung zählt. Wenn Beschwerden nach besonders schweren Einheiten auftreten, solltest du Belastung, Technik und Regeneration prüfen. Ausreichend Schlaf und sinnvoll geplante Ruhetage helfen deinem Körper, Trainingsreize zu verarbeiten.

FAQ: Häufige Fragen zum Training mit Nackenverspannung Soll ich einen verspannten Nacken dehnen? Sanftes, schmerzfreies Dehnen kann angenehm sein. Starkes Ziehen, Federn oder ruckartige Bewegungen können den gereizten Bereich dagegen verschlimmern. Häufig ist leichte Mobilisation besser verträglich als langes statisches Dehnen. Kann Krafttraining Nackenverspannungen dauerhaft verhindern? Es kann die Belastbarkeit verbessern, besonders wenn eine muskuläre Schwäche oder einseitige Belastung mitverantwortlich ist. Komplett verhindern lassen sich Beschwerden damit nicht, da auch Stress, Schlaf, Arbeitsplatz und Erkrankungen eine Rolle spielen. Ist Joggen mit verspanntem Nacken erlaubt? Bei leichten muskulären Beschwerden kann lockeres Laufen möglich sein, sofern die Erschütterungen den Schmerz nicht verstärken. Halte den Oberkörper locker und reduziere Tempo sowie Strecke. Bei Schwindel, ausstrahlenden Schmerzen oder neurologischen Symptomen solltest du nicht laufen. Wie lange dauert eine Nackenverspannung? Leichte muskuläre Verspannungen bessern sich häufig innerhalb weniger Tage. Halten die Beschwerden länger an, verschlimmern sie sich oder kehren regelmäßig zurück, solltest du die Ursache abklären lassen. Welche Schlafposition ist bei Nackenschmerzen am besten? Die Position sollte Hals und Wirbelsäule möglichst neutral halten. Häufig funktionieren Rücken- oder Seitenlage mit einem Kissen, das den Abstand zwischen Kopf und Matratze passend ausfüllt. Eine pauschal beste Kissenhöhe gibt es nicht.