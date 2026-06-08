Philips OneBlade: Flexibles Styling für Männer

Bart trimmen, Konturen ziehen, Körperhaare in Form bringen: Wenn du jederzeit auf ein gepflegtes Äußeres achtest, füllt sich dein Badezimmerschrank schnell mit jeder Menge Geräten. Zum elektrischen Rasierer kommen meist Barttrimmer, Nassrasierer, Konturenschneider, Bodygroomer und mehr hinzu. Klingt nach Kontrolle, kostet aber Zeit – vor allem morgens, nach dem Training oder wenn du für einen lauen Sommerabend einfach nur frisch aussehen willst.

Das All-in-One-Prinzip für einen gepflegten Auftritt Der Philips OneBlade setzt genau hier an. Mit nur einem Gerät kannst du Haare unterschiedlicher Länge trimmen, stylen und rasieren – im Gesicht und am Körper. Möglich macht das die OneBlade-Technologie mit extrem schnellen Schermessern – 12.000 Bewegungen pro Sekunde – und einem Zweifach-Schutzsystem, das die Anwendung einfach, komfortabel und sicher macht.

Philips Ein Griff, mehrere Aufgaben: Der Philips OneBlade ersetzt das Hin und Her zwischen Trimmer, Rasierer und Konturenschneider.



Präzise Konturen ohne großen Aufwand Ein Bart wirkt erst dann richtig gepflegt, wenn die Kanten stimmen. An den Wangen, am Hals und rund um den Mund entscheidet oft ein schmaler Bereich darüber, ob dein Look bewusst gestylt oder einfach nur herausgewachsen wirkt.

Die innovative 360°-Klinge des Philips OneBlade 360 ist in alle Richtungen schwenkbar. Sie passt sich deinen individuellen Gesichtskonturen perfekt an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und absolute Kontrolle. Du rasierst selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach mit deutlich weniger Zügen. Die doppelseitige Klinge erlaubt das Schneiden in jede Richtung für eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar.

Philips Volle Kontrolle: Die bewegliche 360-Grad-Klinge sorgt für messerscharfe Linien und saubere Übergänge.



Schnell Trimmen ohne häufiges Ausspülen Unterschiedliche Styles erfordern volle Flexibilität. Der verstellbare 5-in-1-Kammaufsatz verfügt über ein einzigartiges, offenes Design. Das Haar verstopft den Aufsatz selbst bei beachtlicher Länge nicht. Deine Routine bleibt flüssig. Ein zeitaufwendiges Ausspülen zwischendurch fällt komplett weg. Du wählst deine Wunschlänge und legst ohne Unterbrechung los.

Philips Alles in einer Hand: Das smarte Zubehör deckt fast jede Styling-Anforderung vom Gesicht bis zum Körper ab.



Body-Grooming: Sanfter Schutz für sensible Zonen Sommerpflege verlangt Vielseitigkeit oberhalb und unterhalb der Gürtellinie. Der OneBlade 360 rasiert nicht so nah an der Haut wie traditionelle Klingen. Die unmittelbare Hautoberfläche wird dabei geschont. Das integrierte Zweifach-Schutzsystem bietet eine gleitende Beschichtung mit abgerundeten Spitzen. Ein spezieller Hautschutz-Aufsatz schont sensible Bereiche beim Body-Grooming zusätzlich. Du stylst deine Körperbehaarung schnell, sicher und mit geringeren Hautirritationen.

Philips Schonend zur Haut: Sicherer Einsatz auf dem gesamten Körper ohne Ziehen oder Rasurbrand.



Praktisch für Alltag, Sporttasche und Reise Der vielleicht größte Vorteil zeigt sich unterwegs. Statt mehrere Geräte mitzunehmen, bist du mit dem Philips OneBlade für viele Situationen vorbereitet. Das spart Platz im Kulturbeutel und macht die Routine flexibel und verlässlich – egal ob zuhause, im Gym, auf Dienstreise oder im Sommerurlaub.

Die Klingen sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Bei durchschnittlich zwei kompletten Rasuren pro Woche gibt Philips eine Lebensdauer von bis zu vier Monaten an. Der Austausch selbst ist schnell und einfach mit wenigen Handgriffen erledigt.