Defender Trophy 2026 jetzt bewerben Offroad-Challenge

Du trainierst nicht für Likes, sondern für Leistung? Dann ist das hier dein Spielfeld. Mit der Defender Trophy startet 2026 ein neuer globaler Wettbewerb für Menschen, die Dreck, Distanz und Druck nicht abschrecken – sondern anmachen. Der Weg führt über Qualifikationen in vielen Ländern bis zum Finale 2026, ausgerichtet mit Tusk, dem langjährigen Defender-Partner für Naturschutz. Wer es dorthin schafft, erlebt nicht nur ein episches Abenteuer, sondern kann auf einer Mission vor Ort echten, nachhaltigen Impact hinterlassen.
Worum geht’s? Um mehr als Offroad
Die Defender Trophy testet genau die Skills, die Männer mit Drive reizen:
- Fahren & Navigation unter Stress, wenn Gelände, Grip und Sicht nicht mitspielen
- Köpfchen für schnelle Entscheidungen und smarte Lösungen
- Körperliche Härte für Etappen, bei denen du nicht nur sitzt, sondern anpackst
Checkliste: Erfüllst du die Voraussetzungen?
- Wohnsitz in einem teilnehmenden Land
- mindestens 23 Jahre alt
- 50 Meter schwimmen können
- Führerschein und fahren dürfen
- international reisen dürfen
- fließend Englisch sprechen
Wenn das auf dich zutrifft, gibt’s eigentlich nur eine Frage: Warum bist du noch nicht angemeldet?
Das passende Tool zur Challenge: Defender 110 Trophy Edition
Zur neuen Trophy bringt Land Rover auch das passende Sondermodell: den Defender 110 Trophy Edition. Exklusiv in Deep Sandglow Yellow oder Keswick Green, mit Gloss-Black-Details, 20-Zoll-Rädern und All-Terrain-Reifen. Optional macht das Trophy Pack mit Dachgepäckträger, Leiter und Außenträger das Setup noch expeditionstauglicher.
Für Druck sorgt der D350 Reihensechszylinder (3.0 Diesel, Mildhybrid) mit 257 kW (350 PS) und 700 Nm – genug Reserven, wenn du im Gelände sauber dosieren musst oder auf langen Etappen Durchzug brauchst.
Dein Move
Das ist eine Challenge für alle, die Grenzen nicht diskutieren, sondern verschieben. Wenn du 2026 nicht nur zuschauen willst, sondern selbst im Gelände abliefern willst, dann mach’s jetzt fix.