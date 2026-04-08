Defender Trophy 2026 jetzt bewerben Offroad-Challenge

Du trainierst nicht für Likes, sondern für Leistung? Dann ist das hier dein Spielfeld. Mit der Defender Trophy startet 2026 ein neuer globaler Wettbewerb für Menschen, die Dreck, Distanz und Druck nicht abschrecken – sondern anmachen. Der Weg führt über Qualifikationen in vielen Ländern bis zum Finale 2026, ausgerichtet mit Tusk, dem langjährigen Defender-Partner für Naturschutz. Wer es dorthin schafft, erlebt nicht nur ein episches Abenteuer, sondern kann auf einer Mission vor Ort echten, nachhaltigen Impact hinterlassen.

Worum geht’s? Um mehr als Offroad Die Defender Trophy testet genau die Skills, die Männer mit Drive reizen:

Fahren & Navigation unter Stress, wenn Gelände, Grip und Sicht nicht mitspielen

unter Stress, wenn Gelände, Grip und Sicht nicht mitspielen Köpfchen für schnelle Entscheidungen und smarte Lösungen

für schnelle Entscheidungen und smarte Lösungen Körperliche Härte für Etappen, bei denen du nicht nur sitzt, sondern anpackst Checkliste: Erfüllst du die Voraussetzungen? Wohnsitz in einem teilnehmenden Land

mindestens 23 Jahre alt

alt 50 Meter schwimmen können

können Führerschein und fahren dürfen

und fahren dürfen international reisen dürfen

dürfen fließend Englisch sprechen Wenn das auf dich zutrifft, gibt’s eigentlich nur eine Frage: Warum bist du noch nicht angemeldet?

Das passende Tool zur Challenge: Defender 110 Trophy Edition Zur neuen Trophy bringt Land Rover auch das passende Sondermodell: den Defender 110 Trophy Edition. Exklusiv in Deep Sandglow Yellow oder Keswick Green, mit Gloss-Black-Details, 20-Zoll-Rädern und All-Terrain-Reifen. Optional macht das Trophy Pack mit Dachgepäckträger, Leiter und Außenträger das Setup noch expeditionstauglicher.

Für Druck sorgt der D350 Reihensechszylinder (3.0 Diesel, Mildhybrid) mit 257 kW (350 PS) und 700 Nm – genug Reserven, wenn du im Gelände sauber dosieren musst oder auf langen Etappen Durchzug brauchst.

Dein Move Das ist eine Challenge für alle, die Grenzen nicht diskutieren, sondern verschieben. Wenn du 2026 nicht nur zuschauen willst, sondern selbst im Gelände abliefern willst, dann mach’s jetzt fix.