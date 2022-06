Ernährungsplan

Ernährungsplan für den Beach Body in 8 Wochen

perfekte Sommer-Vorbereitung

über 55 verschiedene Fett-weg-Rezepte

Nährwertangaben und Bilder inklusive

auf allen Geräten abrufbar

Zeit, um deinen Körper in Sommer-Form zu bringen. Die richtige Ernährung kann dir dabei eine große Hilfe sein. Denn ohne Ernährungsumstellung nützt auch das härteste Training kaum etwas. In unserem Ernährungsplan verraten dir, was du essen musst, um in nur 8 Wochen eine mehr als gute Figur am Strand zu machen. Und das Beste: Du musst kein Sternekoch sein, um in der Küche gesunde, aber leckere Gerichte zu zaubern.

Unser Fett-weg-Geheimnis: viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Mit der Low-Carb-Diät lassen sich nämlich hartnäckige Fettpolster ganz easy einschmelzen. Reduzierst du die tägliche Menge an Kohlenhydrate auf rund 100 Gramm, zwingst du deinen Stoffwechsel dazu sich umzustellen. Die Energie, die er sonst aus Kohlenhydraten oder aus den (Glykogen-) Speichern geholt hat, gewinnt er nun notgedrungen aus Fett – beziehungsweise aus deinen Fettreserven. Erlaubt sind aber weiterhin komplexe Kohlenhydrate, also zum Beispiel Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten.

Der Sommer kann kommen! Denn mit unserem erprobten 8-Wochen-Ernährungsplan bringen wir dir rechtzeitig in Oben-ohne-Form. Dabei setzen wir vor allem auf viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Plus: Die Rezepte sind simpel, aber lecker. Also, worauf wartest du noch?