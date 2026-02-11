Dad-Jokes: Warum Väter schlechte Witze reißen

Geht ein Cowboy zum Friseur. Als er wieder rauskommt, ist sein Pony weg! Dieser Witz könnte von dir sein? Bravo! Dann hast du einen astreinen Dad-Joke fabriziert. Aber kennst du auch alle Hintergründe zu Dad-Jokes? Kein Witz: Hier kommen sie.

Was sind Dad-Jokes? Auf Deutsch kann man Dad-Joke wahrscheinlich am ehesten frei mit "Flachwitz" übersetzen. Es sind simple Witze, die eine Anlehnung an den stereotypisch schlechten Humor von Vätern sein sollen. Oft handelt es sich um eine Frage-Antwort-Kombination oder ein kurzes Wortspiel mit einer eher unlustigen Pointe. "Ein echter Dad-Joke ist nur dann einer, wenn die eigenen Kinder dabei mit den Augen rollen. Er sollte für alle Beteiligten unangenehm sein", sagt der zweifache Vater Andreas Weber aus Stuttgart, der jahrelang erfolgreich als Comedian auf der Bühne stand.

Aber Flachwitz und Dad-Joke sind nicht zu 100 Prozent deckungsgleich. Ein klassischer Flachwitz ist unter anderem dieser: "Was sitzt im Wald und raucht? Ein Kaminchen." Weber: "Beim Dad-Joke geht es eher darum, die Pointe gegenüber den Kids zu brechen." Das erklärt man am besten an einem weiteren Beispiel: "Was liegt am Strand und spricht undeutlich?" "Jetzt denken die Kinder – schon klar – die Nuschel", sagt der Comedian. "Aber als Dad-Joke bringt man dann eher als Pointe: Nee, Til Schweiger." Ansonsten sind Dad-Jokes eher aus der Situation heraus effektiv. Während einer Autofahrt konnte sich Andreas zum Beispiel nicht zurückhalten, als er ein traurig wirkendes Pferd im Pferdestall sah. "Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, schau mal, das sieht schon ziemlich pferdig aus. Da kamen dann auch das Augenrollen und ein lautes Aufstöhnen."

Woher stammen Dad-Jokes? Dad-Jokes stammen aus den USA. Wann genau die ersten gerissen wurden, ist unklar, aber laut dem Online-Wörterbuch "Urban Dictionary" sollen sie schon in den 1950ern sehr beliebt gewesen sein. Da Väter zu der Zeit eher als streng galten, ergab es Sinn, dass Dad-Jokes erst in den letzten Jahrzehnten immer populärer wurden.

Bis zur ersten aufgezeichneten Verwendung des Begriffs dauert es dann noch über 30 Jahre: bis 1987. Passend zum Vatertag schrieb Reporter Jim Kalbaugh in der "Gettysburg Times" über Dad-Jokes: "Sie sollten verehrt und bewahrt werden." Gleichzeitig veränderte sich auch die Rollenverteilung der Eltern. So übernahmen die Mütter mehr die Aufgabe "nein" zu sagen, während Väter immer öfter den lustigen Part übernehmen durften.

Wie haben sich Dad-Jokes verbreitet? Dad-Jokes sind tatsächlich ein Mysterium. Der Witz an sich ist eigentlich mies, schlechter Anfang und noch schlechteres Ende. Auch Andreas Weber, der mit seinen Shows "Single Dad" und "Femannismus" regelmäßig auf Tour ist, ist von dem Hype um Dad-Jokes beeindruckt. "Dass es ein eigenes Label hat und zur Kunstform wurde, ist total verrückt", sagt er.

Dabei geholfen hat natürlich das Internet. Auf YouTube gibt es Hunderte Videos, in denen sich Kontrahenten gegenseitig durch Dad-Jokes zum Lachen bringen wollen, wie bei "AllDefDadJokes" bei denen sich auch schon Stars wie Will Ferrell und Mark Wahlberg duelliert haben. Hierzulande macht Klaas Heufer-Umlauf gerne Dad-Jokes mit seinen Gästen, wie Carolin Kebekus oder Felix Lobrecht. Pierre M. Krause (mit seiner Rubrik "Kurzstrecke"), Phil Laude oder auch Varion auf YouTube haben sich dem Thema auch schon angenommen.

Welchen Einfluss haben Dad-Jokes auf Kinder? Klar, ein Dad-Jokes ruft Augenrollen bei den Kids hervor. Aber nicht nur das: Dad-Jokes wirken sich tatsächlich auch positiv auf die Entwicklung von Kindern aus. Damit hättest du nicht gerechnet, oder? Aber eine Studie hat bewiesen, dass Vaterwitze sowohl die körperliche, als auch die geistige Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen können. Du brauchst dich also nicht mehr schlecht fühlen, wenn du einen Dad-Joke vor deinen Kindern reißt!

Warum gibt es keine Mom-Jokes? "Sehr gute Frage, da habe ich noch nie so darüber nachgedacht", gibt unser Comedy-Experte zu. Tatsächlich gibt es aber einige Mom-Jokes, sie haben sich aber noch nicht wirklich verbreitet und sind in Deutschland nicht so richtig angekommen.

Podcast-Tipp: In unserem Papa-Podcast waren übrigens auch schon viele Comedians zu Gast, etwa Moritz Neumeier, Florian Hacke, Simon Gosejohann oder Johann König.

Welches sind die lustigsten Dad-Jokes? Natürlich sind Witze Geschmackssache. Aber das hier wären unsere 20 Favoriten:

1. Ein Vater bestellt im Restaurant für die ganze Familie: "4 Burger, 4 große Pommes und 4 Colas. So, das war es für mich, was wollt ihr haben?"

2. Was macht ein Security-Mann in einer Nudelfabrik? Er Pasta auf!

3. Was ist rechtlich geschützt und schwimmt auf dem See? Die Patente.

4. "Das kann jetzt ein bisschen weh tun", sagt der Zahnarzt. Patient: "Kein Problem" Zahnarzt: "Ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau."

5. Was ist eigentlich das Gegenteil von analog? Anna sagte die Wahrheit!

6. Sohn: "Papa, wo ist Japan? Du: "Keine Ahnung, deine Mutter hat aufgeräumt."

7. Wo ist die Deutschlandzentrale von Burger King? In Whoppertal.

8. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen.

9. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos.

10. Sohn: "Schreib einfach, wenn ihr da seid." Du: "einfach"

11. Mein Chef hat mir einen guten Tag gewünscht, also bin ich nach Hause gegangen.

12. Sohn, irgendwann kommt der Moment im Leben, wo du als Familienoberhaupt laut auf den Tisch schlagen musst, um zu sagen: "Hört sofort auf, oder ich sag's Mama!"

13. Wer auch immer meine Kopie von Microsoft Office geklaut hat, ich werde dich finden! Du hast mein Word!

14. Meine Frau hat gemeint, ich sei zu kindisch, also habe ich sie von meiner Spielburg weggeschickt.

15. "Könntest du bitte meine Uhr aufheben?" – "Nein, ich habe kein U(h)rheberrecht!"

16. "Ich habe ein Huhn und ein Ei von Amazon bestellt. Ich geb' Bescheid, was zuerst da war."

17. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle.

18. Väter bei Straßenschildern mit der Aufschrift "Anlieger frei": "Wir haben ein Anliegen, also dürfen wir durch."

19. Für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich!

20. Warum klaut Robin Hood Deo? Um es unter den Armen zu verteilen!

Noch mehr Dad-Jokes gibt es in der Dad-Joke-Bibel oder in diesem genialen Witzebuch.

Welches sind die miesesten Dad-Jokes Du glaubst, es geht nicht schlimmer? Falsch gedacht! Hier kommen die drei miesesten Dad-Jokes:

1. Die Würde eines Mannes ist unten tastbar

2. Frau bekleckert sich. Sie: "Jetzt sehe ich aus wie ein Schwein." Er: "Ja, und bekleckert hast du dich auch noch."

3. Vater: "Warum hat der Weihnachtsmann keine Kinder?" Familie: "Keine Ahnung, wieso?" Vater: "Weil er nur einmal im Jahr kommt."

Warum wird Vätern eigentlich pauschal so ein schlechter Humor unterstellt? Fakt ist: Weder wir noch unser Experte haben darauf eine zufriedenstellende Antwort. Die Vermutung liegt nahe, dass es daran liegt, dass Vätern seit Jahrzehnten innerhalb der Kindererziehung der Job des Bespaßers zufällt – und dieses Unterfangen immer schlechter gelingt, je älter die Kinder sind. Was aber wissenschaftlich durch eine Studie bewiesen ist: Väter finden generell Dad-Jokes lustiger als andere Gruppen.