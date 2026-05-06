Vatertag 2026: geniale Ideen für den Herrentag

Vatertag, Männertag, Herrenpartie – an Christi Himmelfahrt steht der Mann im Mittelpunkt, sogar im religiösen Sinne. Für alle, die es vergessen haben sollten: Seit dem vierten Jahrhundert feiern die Christen immer 40 Tage nach Ostern, dass der auferstandene Gottessohn Jesus Christus zu seinem Vater ins Himmelreich heimgekehrt ist.

Dieses Ereignis wird noch heute auf die verschiedensten Arten gefeiert: Viele bewaffnen sich mit Bier und Bratwurst und treten die allbekannte Bollerwagentour an. Andere nutzen die Möglichkeit, um den Tag mit ihren Liebsten zu verbringen - egal ob mit Kumpels, den Kids oder dem eigenen Dad. Wir zeigen euch, wie ihr am besten den Vatertag verbringen könnt. Plus: Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Vatertag und die besten Geschenke. Los geht's!

Warum ist Vatertag überhaupt an Himmelfahrt? Jedes Jahr feiern Christen 39 Tage nach Ostersonntag "Christi Himmelfahrt", also den Tag, als Jesus auferstand und zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte. Aber wird nur deshalb an genau diesem Tag gefeiert oder steckt mehr dahinter? Tatsächlich besagt eine Theorie, dass sich der Vatertag aus dem Brauchtum entwickelt hat, das an Himmelfahrt typisch war: den sogenannten Prozessionszügen. Gläubige Menschen zogen an diesem Tag in Deutschland über Wiesen und Weinberge und baten um ein gutes Erntejahr.

Seit wann gibt es Bollerwagentouren? Ab dem 17. Jahrhundert driftete die oben beschriebene religiöse Feierlichkeit vielerorts immer öfter zu Trinkexzessen ab. Im Berlin des 19. Jahrhunderts etablierten sich dann sogenannte Herrenpartien aufs Land. Ziel: junge Burschen ins Mannsein einweihen.

Diese Ausflüge gelten als ein Vorbild für die heutigen Bollerwagentouren – auf diese Art begeht man in Deutschland übrigens seit den 1930er-Jahren den Vatertag. Übrigens: "Zum gesetzlichen Feiertag wurde Christi Himmelfahrt 1936 erklärt", so die Volkskundlerin Professor Christel Köhle-Hezinger von der Universität Jena.

Ideen für einen grandiosen Vatertag Um den Vatertag drehen sich jedes Jahr dieselben Fragen: Was mache ich am Vatertag? Eine Bollerwagentour? Was kann ich verschenken?

Um dir diese schweren Fragen abzunehmen, haben wir hier die besten Ideen und Tipps für dich:

3 Ideen für Vatertags-Ausflüge mit deinen Freunden 1. Bollerwagentour Am Vatertag fährt man den Bollerwagen vor. Das ist Gesetz für viele Männer, vor allem für jene, die noch keine Kinder haben. Das entsprechende Programm ist recht simpel, wie Männer eben sind, und trotzdem fantastisch, wie Männer eben auch sind. Man nehme einen Bollerwagen, eine Handvoll trinkfester Freunde, ausreichend Gerstensaft, und ab geht die Fahrt. Falls dir das jetzt doch zu simpel erscheint, peppe deine Tour ein wenig auf. Pusht euch etwa gegenseitig auf Trimm-dich-Pfaden. Wer trinken kann, der kann auch trainieren.

Die beste Ausrüstung: Für so eine Tour benötigst du natürlich das richtige Gefährt. Inzwischen gibt es viele verschiedene Arten von Bollerwagen. Aber für eine echte Vatertagstour brauchst du einen stabilen Bollerwagen, der auch was einstecken kann. Dafür eignet sich der FROSAL-Bollerwagen perfekt.

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2. Whiskey-Verkostung Bier, das kann jeder. Du möchtest einen Schritt weitergehen. Eine ordentliche Whiskey-Verkostung soll es sein. Oder du bist nicht der größte Whiskey-Fan, dann eben Gin, Wodka, Wein etc. Egal, ob das Testing daheim oder vor Ort beim Hersteller stattfindet, ihr erfahrt mehr über euer Lieblingsgetränk und habt einen erstklassigen Abend zusammen.

Die beste Ausrüstung: Einen guten Whiskey musst du auch aus einem echten Whiskey-Glas genießen. In dem 7-teiligen Set von Echos hast du nicht nur exzellente Gläser, sondern auch die passende Karaffe.

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3. Grillabend in XXL Seit den ersten Tagen der Menschheit wird gegrillt. Aber anstatt Mammutkeule werden heutzutage Gourmet-Kreationen zubereitet. Egal, ob eine zart gegarte Rinderbrust, Lachszitronenspieße an Avocado-Zuckerschotensalat oder ein ganzes Spanferkel: Am Feuer verwandelt sich der gewöhnliche Amateurkoch zum wahren Grillmeister. So wirst du übrigens zum absoluten Profi am Grill. Wenn du deine Freunde zum Grillfest einlädst, benötigst du natürlich auch den richtigen Ofen.

Die beste Ausrüstung: Beim Grill gehen die Meinungen der Experten auseinander, Gasgrill oder Kohle? Wir empfehlen dir den Big Fred Deluxe Gasgrill von Burnhard. Außer, dass er mit "sehr gut" bei vielen Vergleichstests abgeschlossen hat, überzeugt er auch mit einer brutalen Heizleistung von bis zu 900 Grad Celsius. Mit dabei ist schon alles, was das Grillmeister-Herz höher schlagen lässt: Keramikbrenner, Gusseisen-Grillrost, extra Seitenkochfeld.

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3 Ideen für Vatertags-Ausflüge mit deinen Kindern

Shutterstock/ Altanaka Verbringe den Vatertag am besten mit der ganzen Familie

1. Camping-Wochenende Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter Feiertag an einem Donnerstag. Mit einem Tag Urlaub hast du ein schönes, langes Wochenende vor dir. Zeit für den nächsten Campingausflug mit der Familie. Gefällt dir, gefällt deinen Kids, also ab in die Natur und feiere statt eines Vatertages ein ganzes Vaterwochenende. Du weißt nicht, wohin? Keine Sorge, hier findest du die besten Campingplätze Deutschlands.

Die beste Ausrüstung: Dieses geräumige Kuppelzelt für 3 bis 4 Personen bietet dank 4000 mm Wassersäule zuverlässigen Schutz vor Regen und überzeugt mit einem praktischen Vorzelt für zusätzlichen Stauraum und Komfort. Mit robuster Konstruktion, guter Belüftung und kompakter Faltgröße ist es der ideale Begleiter für Camping, Festivals und Outdoor-Abenteuer.

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2. Geocaching-Trip Diese GPS-Schnitzeljagd ist eine lustige Methode, um deine Stadt mal so richtig kennenzulernen. Es funktioniert ganz einfach. Irgendwo im öffentlichen Raum können sogenannte Geocaches versteckt werden. Diese geografischen Koordinaten werden dann im Internet veröffentlicht und können mittels GPS-Gerät gefunden werden. Als Gruppe macht das deutlich mehr Spaß, also nimm die Kleinen mit auf deine Tour, die kennen sich bestimmt auch schon besser mit den GPS-Apps aus als du.

Die beste Ausrüstung: Eine solche Tour mit den Kleinen kann schon eine Weile dauern. Besser, du bist darauf vorbereitet. Mit dem Flex 30 von Terra Peak bist du für alles gewappnet. Mit bis 30 Liter Stauraum kannst du Trinkflaschen, Vesper & Co. locker verstauen. Auch wenn die 30 Liter voll sind, bietet der Rucksack immer noch einen angenehmen Tragekomfort, dank der speziellen AirMesh-Polsterung.

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3. SUP-Tour Mehr als 12.000 natürliche Gewässer wie Seen gibt es in Deutschland. Vom "schwäbischen Meer", dem Bodensee, bis hoch in den Norden zur Nordsee, erstrecken sich viele blaue Punkte auf der deutschen Karte. Also ab mit den Kindern ans Wasser am Vatertag. Packt ein Stand-up-Paddle ein und schippert entspannt über die ruhigen Gewässer.

Die beste Ausrüstung: Bei diesem Modell hast du schon jedes wichtige Zubehör inklusive. Genial ist vor allem der schnelle Umbau vom eleganten SUP zum dynamischen Kajak. Nach dem Abstecher ins Blaue ist das SUP-Set auch im Handumdrehen wieder verstaut. Zu dem blauen SUP kommt auch noch etwas Grünes dazu. Für jedes gekaufte Produkt pflanzt der Hersteller Bluefin einen Baum.

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3 Ideen für Vatertags-Ausflüge mit dem eigenen Vater

Shutterstock / Halfpoint Mach deinem Vater eine Freude und lade ihn zu einem leckeren, selbst gekochten Essen ein

1. Wandertour Dieses Jahr ist Vatertag Mitte Mai, das verspricht hervorragendes Wetter. Das riecht doch nach einer Wandertour. Genieße zusammen mit deinem alten Herrn die Berge und die Natur, abseits von all dem Trubel und dem Chaos. Wandern ist außerdem unglaublich gesund und schont trotzdem die Gelenke. Ihr solltet euch aber nicht übernehmen. Schau deshalb am besten hier, welche Route die beste für dich und deinen Vater ist.

Die beste Ausrüstung: Zieht ja nicht mit dem falschen Schuhwerk los. Mit dem wasserdichten Wanderschuh von Jack Wolfskin ist kein Gelände zu schwer für dich. Mit der dämpfenden Sohle und dem griffigen Profil kannst du jede Tour angenehm genießen.

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2. Koch-Event Mach deinem Vater eine Freude und lade ihn zu einem leckeren, selbst gekochten Essen ein. Noch besser: Lade gleich die ganze Familie ein und gestalte ein großes Festessen. Tischt richtig auf, schicke Tischdecke, das gute Porzellan, und entwerft ein ausgefallenes, mehrgängiges Menü.

Die beste Ausrüstung: Mit diesem 3-teiligen Set aus Damaststahl ist jedes Gericht im Handumdrehen fertig, ohne Handkrämpfe oder unnötige Schweißperlen.

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3. Ausflug mit dem Tandem Du willst mit deinem Vater eine Radtour machen, aber er ist nicht mehr der Fitteste. Dann wäre natürlich ein E-Bike eine logische Alternative, oder ihr macht aus dem Ausflug wirklich ein kleines Abenteuer. Springt doch beide mal auf ein Tandem, das testet auch eure Kommunikation.

Die beste Ausrüstung: Na klar, ein Tandem. Das Tolle an dem Modell unten ist vor allem die Rückenlehne am vorderen Sitz, über die sich dein Vater bestimmt freuen wird. Zusätzlich kann das Tandem kompakt zusammengeklappt werden.

7 Ideen für schöne Vatertagsgeschenke Keine Zeit, mit Papa etwas zu unternehmen? Oder wohnt ihr zu weit auseinander? Wie wäre es dann mit einem kleinen Präsent? Hier kommen unsere Vorschläge:

1. Kino-Feeling für überall: Der Nebula P1 im Test

Hersteller Soundcore Nebula P1 Beamer

Der soundcore Nebula P1 hebt mobiles Entertainment auf ein neues Level und kombiniert starken Projektor mit abnehmbaren Lautsprechern zu einem echten All-in-One-Erlebnis. Mit 650 ANSI Lumen, gestochen scharfer Bildqualität in bis zu 1080p, flexibler Projektion (inklusive 130°-Neigung und automatischer Anpassung) sowie integriertem Google TV liefert er echtes Heimkino-Feeling – egal ob im Wohnzimmer, Garten oder unterwegs . Besonders beeindruckend ist der kraftvolle 20-W-Dolby-Audio-Sound, der durch die abnehmbaren Speaker für ein überraschend immersives 2.0-Surround-Erlebnis sorgt.

Wir haben den Nebula P1 selbst getestet und waren ehrlich gesagt extrem begeistert: Das Bild ist unfassbar scharf, die Farben wirken lebendig und der Sound ist für ein so kompaktes Gerät schlichtweg der Hammer. Kleiner Insider-Tipp aus unserem Test: Falls die automatische Schärfe mal nicht perfekt greift, einfach das Bild kurz manuell unscharf stellen und anschließend wieder die Autofokus-Funktion aktivieren – danach ist das Bild gestochen scharf. Für uns ist der Nebula P1 damit der spannendste tragbare Beamer aktuell, besonders für alle, die maximale Flexibilität ohne Qualitätsverlust wollen.

Hier bestellen: Nebula P1 Beamer

2. Geldbörse

Hersteller I-CLIP Original Mini Wallet mit Geldklammer

Ein Portemonnaie ist ein klassischer Alltagsbegleiter. Durch die immer mehr zunehmende Kartenzahlung sind Münzfächer von gestern. Wie wäre es also mit einem neuen Portemonnaie zum Vatertag, welches genügend Platz für alle Karten und auch für vereinzelte Scheine eine sichere Staumöglichkeit bietet? Dieses Portemonnaie vereint all diese Funktionen und sieht dazu noch gut aus. Da wird sich Vati bestimmt freuen.

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3. Kopfhörer Shokz OpenFit Pro

Hersteller Shokz OpenFit Pro

Die Shokz OpenFit Pro überzeugen mit ihrem innovativen Open-Ear-Design, das dank ergonomischer Ohrbügel einen sicheren und gleichzeitig angenehm leichten Sitz bietet – ideal für Sport und lange Tage unterwegs. Technisch punkten sie mit der Shokz DualBoost™-Technologie für kraftvollen, detailreichen Klang, Dolby-Atmos-Optimierung für räumliches Audio sowie einer intelligenten Open-Ear-Geräuschreduzierung, die störende Umgebungsgeräusche minimiert, ohne die Wahrnehmung der Umgebung komplett auszublenden. Ergänzt wird das Ganze durch Bluetooth 5.4, Multipoint-Pairing, IP55-Zertifizierung gegen Wasser und Schweiß sowie eine starke Akkuleistung von bis zu 50 Stunden inklusive Ladecase.

Im Praxistest haben uns vor allem der überraschend satte Sound, die kristallklaren Anrufe dank KI-Optimierung und der extrem bequeme Sitz überzeugt – selbst bei längerer Nutzung bleiben die Hörer kaum spürbar und verrutschen nicht. Für uns sind die OpenFit Pro damit eine der aktuell spannendsten Lösungen für alle, die beim Hören flexibel und aufmerksam bleiben wollen.

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4. Traumauto fahren

Hersteller Geschenkbox Traumauto fahren

Dein Vater zeigt große Begeisterung an Autos? Warum ihn nicht mal mit seinem Traumauto eine Runde drehen lassen? Das ist möglich mit dieser Geschenkbox von Jochen Schweizer. Damit lässt doch auch große Rennfahrerherzen höher schlagen.

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5. Partyspiel für den Männerabend

Hersteller klattschen - Männerabend von DENKRIESEN

Für den perfekten Männerabend am Vatertag darf ein gutes Spiel definitiv nicht fehlen. Da bietet sich dieses Partyspiel an, das einen guten Abend verspricht. 2 bis 20 Spieler können sich den lustigsten und aufregendsten Fragen und Aufgaben stellen.

6. Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft

Hersteller Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.

Der LEGO® Offizielle Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist das perfekte Geschenk für Fußballfans, die ihre Leidenschaft auch abseits des Spielfelds zeigen wollen. Das detailreiche Modell aus der LEGO®-Icons-Reihe überzeugt mit hochwertigem Design, goldener Optik und spannenden Bauelementen, die den ikonischen WM-Pokal originalgetreu nachbilden und gleichzeitig für echten Bauspaß sorgen .

Wir haben das Set selbst ausprobiert und waren begeistert, wie viel Liebe zum Detail hier drinsteckt: Der Aufbau macht richtig Spaß, wirkt hochwertig und das fertige Modell ist ein absoluter Hingucker – egal ob im Büro, Wohnzimmer oder auf dem Sideboard. Für uns ein Must-have für Fußballfans, die nicht nur schauen, sondern auch bauen wollen.

7. Familienspiel

Hersteller Spiel - Kennst du Deine Familie wirklich?

Wenn dein Vater seinen Ehrentag lieber mit der ganzen Familie verbringen möchte, wird er sich definitiv über dieses Spiel freuen. Das Spiel garantiert euch einen guten Abend für Groß und Klein, an welchem ihr euch noch besser kennenlernt und zusammen lachen könnt.

8. 360° Kamera von Insta360

Hersteller Insta360 X5 unsichbares Tauch-Bundle

Zum Vatertag darf’s ruhig ein Geschenk sein, das mehr kann als nur gut aussehen – wie das Insta360 X5 unsichtbare Tauch-Bundle. Wir haben es selbst getestet und waren beeindruckt, wie vielseitig die 360-Grad-Kamera im Alltag und auf Abenteuern performt. Sie hält nicht nur jeden Moment fest, sondern setzt ihn spektakulär in Szene – ob beim Städtetrip, beim Tauchen oder unterwegs mit den Kids. Besonders stark: Mit kreativen Features wie Zeitraffer, POV-Aufnahmen und Tiny-Planet-Effekten entstehen Clips, die man sonst nur aus Profi-Produktionen kennt. Mit dem Dive Case Pro ist die Kamera sogar bis 30 Meter wasserdicht und liefert auch unter Wasser gestochen scharfe, farbintensive Aufnahmen – unser Fazit: ein Geschenk, das Erinnerungen auf ein ganz neues Level hebt.

Wie läuft der Vatertag in anderen Ländern ab? Viele Länder feiern einmal im Jahr den Vater, aber nicht alle tun das am selben Tag. Hier kommt ein kleiner Überblick:

USA: Seit 1910 steht der 3. Sonntag im Juni als "Father’s Day" fest. Traditionell geht’s zum Angeln oder Golfen, danach gibt’s ein Barbecue, mit Papa als Grillmeister.

Seit 1910 steht der 3. Sonntag im Juni als "Father’s Day" fest. Traditionell geht’s zum Angeln oder Golfen, danach gibt’s ein Barbecue, mit Papa als Grillmeister. England: Die Engländer feiern ihren Vatertag dieses Jahr am 16. Juni. Neben dem Besuch bei Papa gehören bestimmte Kleidungsartikel als Geschenke ganz typisch dazu: Krawatten, Socken, Unterwäsche und Latschen.

Die Engländer feiern ihren Vatertag dieses Jahr am 16. Juni. Neben dem Besuch bei Papa gehören bestimmte Kleidungsartikel als Geschenke ganz typisch dazu: Krawatten, Socken, Unterwäsche und Latschen. Frankreich: Bei den Franzosen führte eine Feuerzeugfirma 1952 den Vatertag ein. Die Kinder sind heute noch Feuer und Flamme beim Basteln und Malen für ihre Väter. Das Ganze findet ebenfalls an jedem 3. Sonntag im Juni statt.

Bei den Franzosen führte eine Feuerzeugfirma 1952 den Vatertag ein. Die Kinder sind heute noch Feuer und Flamme beim Basteln und Malen für ihre Väter. Das Ganze findet ebenfalls an jedem 3. Sonntag im Juni statt. Italien: Nach guter alter römisch-katholischer Tradition feiert man dort am Josefstag, dem 19. März, Vatertag (übrigens auch in Spanien), gern mit Pasta von Mama.

Nach guter alter römisch-katholischer Tradition feiert man dort am Josefstag, dem 19. März, Vatertag (übrigens auch in Spanien), gern mit Pasta von Mama. Schweiz: Allgemein gilt der 1. Sonntag im Juni als Vater-Kind-Tag. Er ist aber kein offizieller Feiertag, der auch nicht überall in der Schweiz am selben Tag gefeiert wird. Im Kanton Tessin gilt etwa der 19. März.

Allgemein gilt der 1. Sonntag im Juni als Vater-Kind-Tag. Er ist aber kein offizieller Feiertag, der auch nicht überall in der Schweiz am selben Tag gefeiert wird. Im Kanton Tessin gilt etwa der 19. März. Österreich: 1955 erfand der Hemdenhersteller Gloriette den Slogan "Vater sein ist vielfach Plag’, drum leb’ er hoch der Vatertag" und rief einen Malwettbewerb für Kinder aus. Seitdem feiert Österreich Vatertag am 2. Sonntag im Juni.

1955 erfand der Hemdenhersteller Gloriette den Slogan "Vater sein ist vielfach Plag’, drum leb’ er hoch der Vatertag" und rief einen Malwettbewerb für Kinder aus. Seitdem feiert Österreich Vatertag am 2. Sonntag im Juni. Nepal: Hier wird Ende August bzw. Anfang September gefeiert – den genauen Termin bestimmt der Mondkalender. Man geht in die Tempel, um die verstorbenen Väter zu ehren. Und für die Lebenden gibt es Geschenke.

Hier wird Ende August bzw. Anfang September gefeiert – den genauen Termin bestimmt der Mondkalender. Man geht in die Tempel, um die verstorbenen Väter zu ehren. Und für die Lebenden gibt es Geschenke. Thailand: Am 5. Dezember hatte König Bhumibol Adulyadej der Große Geburtstag, der vor ein paar Jahren gestorben ist – hier der Anlass für den Vatertag. Die Väter bekommen traditionell eine spezielle Blume überreicht, die auf Deutsch Blumenrohr heißt.

Am 5. Dezember hatte König Bhumibol Adulyadej der Große Geburtstag, der vor ein paar Jahren gestorben ist – hier der Anlass für den Vatertag. Die Väter bekommen traditionell eine spezielle Blume überreicht, die auf Deutsch Blumenrohr heißt. Taiwan: Vatertag liegt hier auf dem 8. August. Warum gerade dieses Datum? "Acht" heißt im Chinesischen ba, der achte Tag des achten Monats ist also "baba", was sich zudem wie "Vater" anhört