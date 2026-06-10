Schulrucksäcke und -ranzen: Darauf solltest du beim Kauf achten

Wenn es nach dem Willen der Kinder geht, dann ist beim Kauf eines Schulranzens genau eine Sache ausschlaggebend: das Design. Ob mit Kätzchen, Fußballern, Dinos oder bunten Punkten – die meisten Kids interessieren sich lediglich fürs Aussehen. Dabei geht es beim Schulranzen um ganz andere Dinge. Um was? Men's Health Dad packt aus.

Was ist der Unterschied zwischen einem Schulranzen und einem Schulrucksack? Früher gab es nur Ranzen, inzwischen werden auch Schulrucksäcke bei den Kids immer beliebter. Diese begleitet eure Kinder aber momentan vor allem an der weiterführenden Schule. Manche Hersteller bieten zwar auch bei Schulrucksäcken noch Schulter- und Rückenpolster an (wie die unten vorgestellten Modelle), einige Schulrucksäcke verzichten aber darauf.

Es gibt in den allermeisten Fällen auch einen deutlichen Preisunterschied zwischen Schulranzen und Schulrucksäcken. Während die Ranzen im Schnitt ab 70 Euro kosten und viele von ihnen auch bei 150 bis 250 Euro rangieren, gibt es Rucksäcke schon für deutlich kleineres Geld. Modelle starten hier teilweise bei knapp 20 Euro, dann können die Kinder allerdings kaum Komfort erwarten.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Schulranzens achten? Beim Kauf eines Schulranzens zählen vor allem Tragekomfort, Ergonomie und Sicherheit. Wichtig ist deshalb, dass Kinder verschiedene Modelle direkt ausprobieren – denn nicht jeder Ranzen passt zu jedem Rücken.

Darauf solltet ihr achten:

Gepolsterte Schultergurte: Breite Gurte schneiden weniger ein und sorgen für mehr Tragekomfort im Alltag.

Breite Gurte schneiden weniger ein und sorgen für mehr Tragekomfort im Alltag. Brust- und Hüftgurt: Sie verteilen das Gewicht besser auf den Körper und entlasten Schultern und Rücken.

Sie verteilen das Gewicht besser auf den Körper und entlasten Schultern und Rücken. Möglichst geringes Eigengewicht: Ein Schulranzen sollte auch leer nicht unnötig schwer sein.

Ein Schulranzen sollte auch leer nicht unnötig schwer sein. Gute Gewichtsverteilung: Bücher und Schulmaterialien sollten sich gleichmäßig verstauen lassen, damit der Rücken nicht einseitig belastet wird.

Bücher und Schulmaterialien sollten sich gleichmäßig verstauen lassen, damit der Rücken nicht einseitig belastet wird. Ausreichend Stauraum: Neben Heften und Büchern müssen meist auch Brotdose, Trinkflasche und Federmäppchen Platz finden.

Neben Heften und Büchern müssen meist auch Brotdose, Trinkflasche und Federmäppchen Platz finden. Reflektoren und Sichtbarkeit: Gerade in Herbst und Winter sorgen reflektierende Flächen dafür, dass Kinder im Straßenverkehr besser gesehen werden.

Gerade in Herbst und Winter sorgen reflektierende Flächen dafür, dass Kinder im Straßenverkehr besser gesehen werden. Verstellbare Größe: Modelle mit flexibler Rückenlänge lassen sich besser an das Wachstum des Kindes anpassen.

Modelle mit flexibler Rückenlänge lassen sich besser an das Wachstum des Kindes anpassen. Direkt anprobieren: Idealerweise testen Kinder verschiedene Modelle zuerst nach Tragegefühl – nicht nur nach Design. Welche Schulranzen sind empfehlenswert? Wie bereits erwähnt: Es kommt aufs Kind an. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für verschiedene Bedürfnisse und Geschmäcker:

Pack von Ergobag: Flexibler Schulrucksack für aktive Kids Der Pack setzt auf die flexible Rucksackform und eignet sich besonders für Kinder, die einen sportlicheren Schulranzen mögen. Das höhenverstellbare Tragesystem wächst mit, während breite Schultergurte und ein Beckengurt für ergonomischen Sitz und hohen Tragekomfort sorgen.

Praktisch: Der Pack bietet viel Stauraum, flexible Außenfächer und reflektierende Flächen für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Das Material besteht zudem aus recycelten PET-Flaschen und ist robust genug für den turbulenten Schulalltag.

Hersteller Schulrucksäcke von Ergobag punkten mit ihrer Ergonomie.

Cubo von Ergobag: Klassischer Schulranzen mit ergonomischem Sitz Der Cubo verbindet die klassische Schulranzen-Form mit modernem Tragekomfort. Durch die feste Bauweise bleibt der Inhalt übersichtlich organisiert, während das höhenverstellbare Tragesystem, gepolsterte Schultergurte und der Hüftgurt für eine rückenschonende Gewichtsverteilung sorgen.

Auch im Alltag überzeugt der Cubo: Reflektierende Flächen verbessern die Sichtbarkeit auf dem Schulweg, das robuste Material ist wasserabweisend und besteht teilweise aus recycelten PET-Flaschen. Praktisch für Kinder – und nachhaltig gedacht.

Hersteller Der Cubo von Ergobag kombiniert klassische Schulranzen-Optik mit ergonomischem Tragekomfort.

Pack von Satch: Viel Stauraum für die weiterführende Schule Der Pack richtet sich an Schüler:innen ab der 5. Klasse und überzeugt mit ergonomischem Tragesystem sowie großzügigem Stauraum. Dank verstellbarem Rückenbereich, gepolsterten Schultergurten und Hüftgurt sitzt der Rucksack angenehm und verteilt das Gewicht rückenschonend.

Mit rund 30 Litern Volumen, mehreren Fächern und praktischem Organizer bietet der Schulrucksack genug Platz für Bücher, Laptop und Sportzeug. Reflektierende Elemente erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit auf dem Schulweg.

Hersteller Der Pack von Satch bietet viel Stauraum und ergonomischen Tragekomfort für ältere Schüler:innen.

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Con_next von Satch: Moderner Schulrucksack mit Tech-Fokus Der Con_next kombiniert minimalistisches Design mit ergonomischem Tragekomfort für den Schulalltag. Verstellbare Schultergurte, ein gepolsterter Rückenbereich und der flexible Brustgurt sorgen dafür, dass der Rucksack auch an langen Schultagen bequem sitzt.

Besonders praktisch für ältere Schüler:innen: Das clevere Innenleben bietet ausreichend Platz für Laptop, Tablet und Schulmaterialien. Das wasserabweisende Material schützt den Inhalt zusätzlich bei schlechtem Wetter.

Hersteller Der Con_next von Satch verbindet ergonomischen Tragekomfort mit modernem Design für ältere Schüler:innen.

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Bold von Lässig: Zeitloser Schulranzen mit vielen Vorzügen Klassisch und funktional: Dieses Schulranzen-Set ist ideal für alle, die auf zeitloses Design setzen. Es enthält zusätzlich praktische Accessoires wie eine Brotdose und einen Turnbeutel.

Der Schulrucksack vereint ergonomisches Design, cleveren Stauraum und nachhaltige Materialien, ideal für Kinder ab 8 Jahren. Mit seiner höhenverstellbaren, gepolsterten Rückenpartie, einem abnehmbaren Hüftgurt und verstellbaren Brust- und Tragegurten bietet er höchsten Komfort und schont den Rücken. Dank der großzügigen Aufteilung mit Hauptfächern, einem Extrafach für Tablet und Smartphone sowie seitlichen Taschen für Trinkflaschen oder Regenschirme ist alles bestens organisiert. Das schmutz- und wasserabweisende Material aus 100 Prozent recyceltem Polyester ist PFC-frei imprägniert und mit Reflektoren ausgestattet, um Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten – ein stilvoller, klassischer und verantwortungsbewusster Begleiter für den Schulalltag!

PR / Hersteller Der Schulrucksack von Lässig ist klassisch zeitlos.

Milo von McNeill: Bunter Schulrucksack mit Safety-Features Der McNeill bietet bunte Designs, die Kinder lieben, und eine solide Ergonomie. Die reflektierenden Elemente sorgen zudem für Sicherheit im Straßenverkehr.

Der Schulrucksack Milo von McNeill überzeugt durch hohen Tragekomfort, smarte Organisation und robuste Materialien. Mit gepolsterten, nachfedernden Rückriemen und dem Air-Flow-Rückensystem bietet er ein angenehmes Tragegefühl und sorgt für Belüftung am Rücken. Die durchdachte Aufteilung umfasst ein großes Hauptfach mit Bücherfach, ein Mittelfach mit Reißverschlusstasche und ein Frontfach mit Organizer, ideal zum Verstauen von Schulmaterial. Dank des wasserdichten Bodens, des abnehmbaren Beckengurts und des verstellbaren Brustgurts ist er besonders stabil und anpassbar. Mit einem Volumen von 27 Litern und vielen trendigen Farben ist Milo der perfekte Begleiter für einen bunten und organisierten Schulalltag!

PR / Hersteller Schulrucksäcke von McNeill bestechen durch ihre bunten, trendigen Farben.

Großer Freund von Affenzahn: Mehr Platz für Kita und Vorschule Der Große Freund richtet sich an Kinder zwischen drei und fünf Jahren und kombiniert verspieltes Design mit alltagstauglichen Funktionen. Typisch Affenzahn: die herausziehbare Zunge mit Namensschild, reflektierende Elemente und liebevolle Tierdetails, die den Rucksack schnell zum Lieblingsbegleiter machen.

Mit seinem größeren Stauraum bietet das Modell ausreichend Platz für Brotdose, Trinkflasche, Wechselkleidung und kleine Schätze aus dem Kita-Alltag. Gepolsterte Schultergurte sowie der verstellbare Brustgurt sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Das robuste Material besteht zudem teilweise aus recycelten PET-Flaschen.

Hersteller „Großer Freund“ von Affenzahn bietet mehr Stauraum für Kita, Vorschule und Ausflüge.

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Kleiner Freund von Affenzahn: Niedlicher Kita-Rucksack für die Kleinsten Der Kleine Freund wurde speziell für Kindergartenkinder zwischen ein und drei Jahren entwickelt. Mit seinem verspielten Tierdesign, der herausziehbaren Zunge samt Namensschild und reflektierenden Elementen verbindet der Rucksack Spaß mit praktischen Funktionen für den Alltag.

Das Modell bietet 4 Liter Fassungsvermögen und ausreichend Platz für Brotdose, Trinkflasche oder Wechselkleidung. Verstellbare Schultergurte und ein höhen- sowie weitenverstellbarer Brustgurt sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Besonders nachhaltig: Fast die Hälfte des Polyester-Materials besteht aus recycelten PET-Flaschen.

Hersteller „Kleiner Freund“ von Affenzahn bietet 4 Liter Stauraum und punktet mit kindgerechtem Design.

Wann lohnt sich der Schulranzenkauf am meisten? Statistisch gesehen lohnt sich der Kauf eines Schulranzens im Januar am meisten. In diesem Zeitraum sind die Ranzen oft deutlich preiswerter als kurz vor der Einschulung. Das Problem dabei: Der Ranzen, der im Januar noch Begeisterung ausgelöst hat, ist zum Schulanfang plötzlich nicht mehr so beliebt.

Deshalb ist unser Tipp: Kauft ihn lieber in einer neutraleren Version. Auch vor dem Hintergrund, dass ein riesiges Einhorn auf dem Schulranzen in Klasse 1 vielleicht noch süß ist, in Klasse 3 aber unter Umständen nicht mehr gern getragen wird.

Wie viel darf ein gefüllter Schulranzen wiegen? Auch wenn sich die Mär von der DIN-Norm 58124 hartnäckig hält, die angeblich das Gewicht eines Schulranzens für Kinder regelt, stimmt das nicht. Diese Norm besagt lediglich, dass ein gefüllter Schulranzen nicht mehr als 10 Prozent des Körpergewichts des Kindes wiegen sollte. Das klingt gut, ist aber unrealistisch, da die Norm nicht aufgrund von wissenschaftlichen oder medizinischen Kriterien festgelegt, sondern von der Industrie ins Leben gerufen wurde.

Wie viel der Schulranzen eines Kindes wiegen darf, hat Professor Georg Wydra bereits im Jahr 2009 in der "Saarbrücker Schulranzenstudie" untersucht. Er kam zu der Erkenntnis: Wiegt der gefüllte Ranzen mehr als 20 Prozent des Körpergewichts eines Kindes, kommt es zu einem veränderten Gangbild. Alles bis zu diesem Wert, können Kinder gut ausgleichen.