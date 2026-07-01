Lange Autofahrten mit Kindern: So läuft's entspannter

"Papaaa, sind wir bald daaa?" Diese Frage wirst du bei eurer nächsten Urlaubsreise mit dem Auto von der Rückbank ganz sicher nicht mehr hören, denn wir erklären dir, wie du die Tour am schlausten planst, unterwegs die Stimmung nicht kippt und alle entspannt ans Ziel kommen. Also alle anschnallen, es geht los, die Fragen stauen sich schon.

Vorbereitung ist alles: Wie plane ich die Autofahrt richtig? Ihr habt eine charmante Ferienwohnung gebucht und alle freuen sich auf die Auszeit? Nutze die Vorfreude für die nahende Autofahrt und erkläre deinen Kindern, dass ein besonderer Tag auf sie zukommt. Sie werden Dinge spielen, die nur in dieser Situation gespielt werden, und Süßigkeiten naschen, die es nicht so häufig gibt, sondern nur auf der Reise in den Urlaub. So freuen sie sich im Voraus darauf und haben während der Fahrt kleine Highlights, welche die lange Strecke spannend machen.

Das Auto (und die Kinder) vorbereiten Beispielsweise kannst du ihnen eine Überraschungstüte ankündigen. Mehr dazu später. Richte deinen Kindern die Rückbank selbstverständlich sicher, aber ebenso gemütlich ein. Kissen und Decken helfen dabei. Fahrt ihr an einem sonnigen Tag in den Urlaub, ist ein Sonnenschutz für die Fenster durchaus sinnvoll. Sichere das Gepäck, damit auf den hinteren Sitzplätzen nichts durch die Gegend fliegt, falls der Fahrer oder die Fahrerin mal kräftig auf die Bremse drückt.

Sprich außerdem mit deinen Kindern und erkläre ihnen, dass ihr sehr lange unterwegs seid, bis ihr das Ziel erreicht habt. Sie dürfen erfahren, was auf sie zukommt. Am besten bringen sie von selbst Ideen mit, was sie auf der Reise spielen.

Die beste Abfahrtszeit wählen Der Traum vieler Eltern ist es natürlich, gemütlich das Auto zu beladen, morgens gegen 9 Uhr loszufahren und ohne große Verzögerung nachmittags anzukommen. Welch wundervolle Illusion. Dass dies schon aufgrund von Staus und hohem Verkehrsaufkommen zur Ferienzeit nicht funktioniert, ist dir sicherlich bewusst. Am besten wäre es, wenn die Kids auf der Rückbank eine Weile schlafen. Um 9 Uhr morgens, nach dem Frühstück, wird das kaum der Fall sein.

"auto motor und sport"-Redakteur Sebastian Renz, Vater von 4 Kindern, hat seine ganz persönliche Strategie in diesem Zusammenhang entwickelt: "Wir fahren immer um halb drei nachts los. Die Kinder schauen sich noch eine halbe Stunde den Mond an und schlafen anschließend ein." Da in der Nacht ein geringeres Verkehrsaufkommen herrscht, minimiert der nächtliche Start in den Urlaub das Stau-Risiko. Eine weitere Alternative wäre, den Urlaub so zu legen, dass die Fahrten möglichst nicht auf Anfang und Ende der Ferien fallen. Das kann dir quengelnde Kinder im stehenden Verkehr ersparen.

Reiseroute und Alternativen kennen

Ersteres versteht sich von selbst, für den zweiten Punkt hat Experte Renz noch einen Tipp parat: "Wir haben immer Google Maps nebenher geöffnet, damit wir sicher sind, nicht in eine Vollsperrung zu geraten und Staus frühzeitig umfahren zu können", erklärt Renz, der jedes Jahr mit seiner Frau und den Kindern von Süddeutschland nach Dänemark fährt.

Pausen einplanen Regelmäßige Pausen sind bei langen Autofahrten mit Kindern besonders wichtig. Etwa alle zwei Stunden sollte eine Rast eingelegt werden, um etwas Bewegung und frische Luft zu ermöglichen. Wer nicht schon während der Fahrt die Kleinen verpflegt, kann auch ein Picknick einplanen. Ideal sind Rastplätze mit Spielmöglichkeiten, damit sich die Kinder richtig austoben können. Eine gute Vorbereitung hilft: Schon vor der Fahrt sollten geeignete Stopps entlang der Route herausgesucht werden. So bleibt die Stimmung entspannt – bei kleinen wie großen Mitreisenden.

Was ist die richtige Ausstattung für die Rückbank? Ein Bällebad auf der Rückbank wäre vielleicht etwas übertrieben, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Ein paar andere Utensilien sind aber durchaus sinnvoll. Ausführlich haben wir uns hier mit der richtigen Packliste für lange Autofahrten beschäftigt.

Wie beschäftige ich meine Kinder auf der Fahrt in den Urlaub? Da niemand die ganze Zeit den Alleinunterhalter für die Kids machen kann, solltest du auch hier vorsorgen. Unsere Tipps:

Altersgerechte Handy-Spiele Natürlich ist es eine Frage des Alters, aber deinem Kind das Handy oder Tablet in die Hand zu drücken, kann irgendwann auch zu Problemen führen. Viele Kinder finden dabei kein Ende mehr und quengeln, wenn Mama oder Papa das Smartphone wegnehmen. Oft haben sie für den Rest der Fahrt dann schlechte Laune. Dem kannst du vorbeugen, indem diese Geräte auf langen Strecken tabu sind. Die Alternativ-Beschäftigung sollte am besten dem Alter deiner Kinder entsprechen und den bzw. der Fahrer:in möglichst wenig von der Straße ablenken. Hier verraten wir dir, ab wann ein Handy für Kinder sinnvoll ist.

Beschäftigungsideen für Kinder ab 3 Jahren Jedes Kind ist mit Kopfhörern auf Autofahrten gut versorgt, aber die Kleinen ganz besonders. Da sie bis jetzt nicht lesen können, ist das die ultimative Beschäftigung. Das empfiehlt auch unser Experte Renz: "Die Kinder können über MP3-Player mit Kopfhörern Hörspiele hören. So muss der Fahrer nicht Bibi und Tina in Endlosschleife ertragen und die Kinder sind beschäftigt." Wer es etwas moderner möchte, kann sich zum Beispiel Amazon Music Unlimited herunterladen. Hier gibt es eine große Auswahl an Kinder-Hörspielen.

Magnetische Spiele können auch spannend für dein Kind sein. Nutze hierfür ein Knietablett. Das ist eine weiche Unterlage mit Seitenwänden, die auf den Schoß der Kinder gelegt wird. Es hilft dabei zu verhindern, dass Kleinteile ständig herunterfallen. Sogenannte Tiptoi-Bücher haben für Kleinkinder einen besonderen Reiz. Sie sind nicht schwer zu bedienen und es werden mehrere Sinne angesprochen. So sorgen sie bei jungen Kindern für lange und meist auch konzentrierte Unterhaltung.

Malen ist ebenfalls ein Klassiker, um Kinder im Alter von drei Jahren zu beschäftigen. Hier gibt es sogenannte Wisch-und-Weg-Bücher. Die gemalten Bilder lassen sich vom laminierten Papier mit dem wasserlöslichen Stift leicht entfernen und die Kleinen können immer wieder neue Kunstwerke gestalten. In diesem Fall erweist sich ein Knietablett ebenfalls als sinnvoll.

Beschäftigungsideen für Kinder ab 6 Jahren Hat dein Kind eine Kinderkamera, muss diese unbedingt mit in die Ferien. Die Kleinen machen nicht nur tolle Urlaubsfotos aus ganz anderen Perspektiven, die Kamera eignet sich auch als Spielzeug auf langen Autofahrten. Sie legt lustige Effekte auf die Fotos, und manche Modelle bieten kleine Videospiele an.

Eine weitere Möglichkeit ist, Legosteine in Brotdosen zu verpacken. Die Grundplatte wird dabei in die Brotbox geklebt. Schon können die Kinder losbauen. Für Dreijährige funktioniert das auch mit Lego-Duplo-Steinen.

Ebenfalls empfehlenswert: Rätselhefte. Für Schulkinder gibt es unzählige Varianten. Weiterhin können Witzebücher für alle Familienmitglieder auf der Fahrt Spaß bringen, wenn sich eure Kinder gegenseitig vorlesen. Natürlich solltest du dein Kind vor der Fahrt fragen, was es gerne mitnehmen und im Auto spielen möchte, denn die Hauptsache ist, dass es mit seinen Spielzeugen glücklich ist.

Hörbücher und kreative Beschäftigungsideen Besser als Handy oder Tablet sind übrigens oft Hörbücher auf speziellen Abspielgeräten. Noch besser: eine selbst zusammengestellte Überraschungstüte. Sie bringt Spannung und immer neue Highlights während einer langen Autofahrt. Außerdem kannst du sie dem Alter deiner Kinder anpassen. Überlege dir für die Tüte kleine Spielzeuge oder Süßigkeiten, die deine Kinder besonders mögen oder nicht kennen. Dann macht es besonders viel Freude.

Verpacke sie in neutrales Papier, damit die Kids nicht direkt erkennen, was drin ist. Weiterhin beschäftigt das Enthüllen der Geschenke die Kids zusätzlich. Nach bestimmten Etappen darf das Kind jeweils ein Paket der Überraschungstüte auspacken. Das machst du so lange, bis die Tüte leer ist, oder du hebst ein paar Überraschungen für die Rückfahrt auf. Kleine Überraschung für dich: Hier gibt es noch mehr Ideen, wie erst gar keine Langeweile aufkommt.

Der richtige Proviant: Was sollte es unterwegs zu essen und zu trinken geben? Natürlich kannst du zu essen mitnehmen, was euch schmeckt, und selbst entscheiden, ob im Auto gegessen wird oder nicht. Wir haben dennoch ein paar hilfreiche Tipps für dich:

Kindgerechter Proviant Wenn du es geschickt einfädeln möchtest, dann macht der Proviant nicht nur satt, sondern bringt einen gewissen Entertainment-Faktor mit sich. Was damit gemeint ist: Die Kinder sind beschäftigt, wenn sie etwas auspacken. Das ist die gleiche Methode, wie bei der bereits erwähnten Überraschungstüte. Der Spaß wird umso größer, wenn die Kleinen auf der Autofahrt etwas zu essen bekommen, das sie mögen, aber zu Hause nicht so oft essen.

Clevere Snacks Es ist im Grunde wie an Weihnachten. Man überrascht die Kinder besser nicht mit eigenen Ideen, sondern man schenkt ihnen das, was sie gerne hätten, dann ist die Lage entspannt – und das gilt auch auf der Urlaubsfahrt. Idealerweise schneidest du Gemüse oder Obst klein, damit die Kinder es in einem Happs essen und du nicht zwingend halten musst, um die Portionen kindgerecht zu schneiden. Nehmt an heißen Tagen ausreichend Wasser mit und lasst verschließbare Getränkeflaschen in der Nähe der Kinder. So trinken sie selbstständig, wenn sie Durst haben, und fragen nicht ständig den Beifahrer nach der Wasserflasche.

Wie verhindere bzw. behandele Reiseübelkeit? Durch Speyer fahren – schön. Mit Speiern im Auto fahren – nicht so schön. Darum beachte auch diese Ratschläge.

Ursachen: "Manche Kinder und Erwachsene neigen einfach zu Reiseübelkeit", sagt der Göttinger Kinderarzt Tilmann Sachsse. Übelkeit beim Autofahren entsteht durch das Gleichgewichtsorgan im Ohr. Wenn die Augen auf einen starren Punkt schauen, das Auto sich aber bewegt oder wackelt, signalisiert das Gleichgewichtsorgan, dass du dich bewegst. Deine Augen signalisieren, dass du stehst, was das Gehirn irritiert – es entsteht Übelkeit.

Tipps: Für Kinder, die zur Übelkeit neigen, ist es besser, aus dem Fenster zu schauen und ein Hörspiel zu hören, statt ein Buch zu lesen oder aufs Handy zu starren. "Wenn möglich, sollte das betroffene Kind auf dem Beifahrersitz sitzen", rät der Kinderarzt. "Im Zweifel: rechts ranfahren, Pause machen und sich etwas bewegen."

Vorbeugung: Sebastian Renz rät bereits beim Autokauf, das Thema Reisekrankheit im Hinterkopf zu behalten. "Je größer das Auto und je tiefer die Scheiben, umso besser können die Kleinen hinaussehen. Wir haben beispielsweise auch ein Panoramadach in unserem Bus." Was lernen wir daraus? Überlege dir beim Kauf, ob du später mal in dem neuen Auto mit deiner Familie verreist.

Podcast-Tipp: Das Thema "Urlaub mit Kids" haben wir auch schon mal in unserem Papa-Podcast besprochen, hier geht's zum Gespräch:

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Wie vermeidet man Streit auf der Rückbank? Dieses Mal kein Abstecher nach Bad Kloppenburg oder Festdruff-Raufel!

Regeln: Das Geheimnis bei der Vermeidung von Rückbank-Prügeleien ist die Sitzordnung. Mach es bei Geschwistern wie in der Businessclass: Lass den Mittelplatz frei. Bei 3 Kindern sitzt das Jüngste in der Mitte. Bei 4 Kindern und 2 Rücksitzbänken sitzen die Kinder am friedlichsten altersgemischt. Zum Beispiel in der Mitte Kind 2 und 4 und hinten Kind 1 und 3.

Tipps: Weil der Beifahrersitz ja immer so heiß umkämpft ist, hier noch eine Idee: Wechsel doch einfach nach jeder Pause den Beifahrer. Erst darf das jüngste Kind vorn sitzen, dann die älteren und am Schluss wieder die beste aller Beifahrerinnen: Mama.

Wie halte ich das Auto sauber, trotz Kindern? Jede Reise hinterlässt Spuren. Damit es bei euch nur schöne Erinnerungen sind, beachte diese Reinhalte-Tipps

Vorbereitungen: Wer vorausschauend war, hat kein Auto mit hellen Polstern gekauft. Der Tipp kommt zu spät? Dann sorge wenigstens dafür, dass du Folgendes immer griffbereit hast, etwa im Seitenfach der Beifahrertür: Haushaltsrolle, Eiskratzer und Textilerfrischer. Wann das zum Einsatz kommt? Verraten wir dir gleich.

Schnelle Maßnahmen: Nicht jedes Malheur muss sofort bearbeitet werden (schließlich bist du im Urlaub), schnell handeln solltest du aber bei Urin auf dem Polster, denn läuft der durch die Bezüge in den Schaumstoffkern, kann es im Sommer bei Hitze zu unangenehmen Gerüchen kommen. Also am besten gleich mit der Haushaltsrolle abtupfen. Noch mehr stinkt übrigens Erbrochenes, weshalb du auch hier sofort zur Haushaltsrolle greifen solltest für die grobe Reinigung. Gegen den Gestank hilft nur eine chemische Polsterreinigung. Tötet alle Bakterien ab: eine aktive Sauerstoffbehandlung (Ozonbehandlung).

Tipps für die Reinigung danach: Der Urlaub war super, aber das Auto braucht jetzt dringend eine Erholung? So machst du alles ungeschehen:

Brötchenkrümel in Ritzen: Bei Stoffpolstern einfach wegsaugen. "Bei empfindlichem Leder darauf achten, dass die Düse nicht beschädigt ist", rät der Fahrzeugaufbereiter Peter Bock aus Hamburg.

Schokoladenflecke auf dem Sitz: Mikrofasertuch nur mit Wasser gut feucht machen und mehrmals großflächig über die dreckige Fläche wischen. Danach mit einem trockenen Tuch trocken tupfen.

Wachsmaler an Rücklehne: Bei Kunststoff und Leder Scheibenreiniger auf ein Mikrofasertuch sprühen und abreiben, bei Stoff helfen Löschblatt und Bügeleisen – nicht zu heiß einstellen, sonst verbrennt’s.

Kaugummi auf Stoff: Mit dem Eiskratzer vorsichtig von der Oberfläche runterschaben. Wenn es schon länger klebt, hilft meist nur eine chemische Reinigung beim Profi (pro Sitz ab 25 Euro).

Fettflecken am Sitz: Da kann nur der Fachmann helfen, weil man mit viel Wasser und Reiniger arbeiten muss. Experte Bock: "Es sei denn, man hat einen Nass-Trockensauger im Keller."

Checkliste: Autofahrt mit Kindern stressfrei planen Den Kindern sagen, wie lange ihr realistisch unterwegs seid

Vorher überlegen, wie sich die Kinder auf der Rückbank beschäftigen können

Kluge Sitzordnung im Auto festlegen

Mittel gegen Reiseübelkeit und Haushaltsrolle einpacken

Am besten über Nacht fahren

Am Tage etwa alle zwei Stunde eine kurze Rast einlegen

Google Maps im Blick haben