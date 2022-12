Geschenkideen für Kinder Die 15 coolsten Weihnachtsgeschenke für Kinder

Von günstig bis teuer, von jung bis alt: Spielzeug ist so vielfältig wie deine Kinder. Wir zeigen dir, womit du sie am besten unter dem Weihnachtsbaum überraschst (einiges gefällt sicher auch vielen Vätern). Hohohoholt euch das!

Keine Idee, was du Sohnemann oder Töchterchen dieses Jahr zu Weihnachten schenken sollst? Kein Problem. Wir helfen dir auf die Sprünge. Und sorgen für große Augen unterm Christbaum. Neben Klassikern von Lego und Playmobil haben wir nämlich auch einige Geheimtipps, die nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen Spaß machen. So wird's garantiert eine schöne Bescherung. Das sind die 15 coolsten Weihnachtsgeschenke für Kinder:

1. Marvel-Puzzle mit 1000 Teilen von Clementoni

Marvel Puzzle bei Amazon kaufen, zirka 10 Euro

Ein Super(helden-)Geschenk: Das günstigste Spielzeug auf unserer Liste ist gleich eines der coolsten. Aus 1000 Teilen setzt du mit deinem Nachwuchs euer eigenes Marvel-Universum zusammen. Am Ende stellt sich die Frage: Ist es wirklich unmöglich, wie der Karton es behauptet?

2. Kugelbahn Profi Marble Competition von Fischertechnik

Jetzt bei myToys bestellen, zirka 80 Euro

Eine eigene Rennstrecke zu Hause? Das geht! Und zwar mit der Profi Marble Competition von Fischertechnik. Aus fast 700 Teilen können drei verschiedene Kugelrennbahnen mit unterschiedlichen Rennmodi und Startvorrichtungen gebaut werden. Bis zu vier Kugeln können an den Start gehen: Die erste Kugel im Ziel gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los!

3. Ferngesteuertes Auto Hot Wheels Tiger Shark 1:15 von Mattel

Bestellbar im Onlineshop von myToys, zirka 68 Euro

Natürlich darf auch ein Hot-Wheels-Flitzer auf der Weihnachtsliste nicht fehlen. Unser Tipp: Statt den bekannten kleinen Flitzern kann dieser große Truck hier durch jedes Gelände fahren und so für noch mehr Spaß sorgen. Seine großen Reifen ermöglichen ihm außerhalb oder auch im Haus, seine Runden zu drehen. Aber Achtung: Er kann bis auf eine Geschwindigkeit von 9,5 Km/h beschleunigen!

4. Avatar-Spieleset von Lego

Bei myToys bestellen, zirka 112 Euro

Passend zum Kinostart von "Avatar 2" im Dezember gibt es von Lego ein Bauset des Klassikers. So können die Lieblingsszenen des Films oder neue Szenen aus der eigenen Fantasie direkt nachgespielt werden. Drei Landschaftsmodelle und der Baum der Seelen entstehen aus den 1212 Teilen – inklusive Hauptcharaktere. Das Coole: Im Dunkeln leuchten die Elemente. So kann auch zu der dunklen Jahreszeit gespielt werden. Ho, Ho, Ho!

5. Modellbauset "Bat-Train" von Märklin

Direkt bei myToys bestellen, zirka 183 Euro

Alle DC-Fans aufgepasst: Jetzt gibt es den Bat-Train. Das Modellbauset besteht aus Lokomotiven und Waggons im coolen Bat-Man- und Joker-Look – inklusive eines Gefängniscontainers für Schurken. Die Lok hat einen Digital-Decoder, der die Richtungen und Routen der Loks bestimmen kann. Durch die verschiedenen Streckenteile können die Kinder ihr eigenes Streckensystem entwerfen. Volle Kraft voraus!

6. Brettspiel Zauberberg von Amigo

Direkt bei myToys kaufen, zirka 30 Euro

Hokuspokus: Der Magier Balduin ruft alle seine Zauberlehrlinge zu sich, um sie in Magie zu unterrichten. Aber auch die Hexen machen sich auf den Weg durch den geheimnisvollen Wald. Wer wird zuerst im Tal der Zauberer ankommen? Der Amigo-Zauberberg ist ein Brettspiel für alle kleinen und großen Zauberfans.

7. Spieleset Raumschiff Enterprise von Playmobil

Die Playmobil Enterprise bei Amazon kaufen, zirka 340 Euro

Du erzählst deinen Kindern gerne aus deiner Jugend? Die drei Staffeln Star Trek aus den 1960er-Jahren werden sie mit Sicherheit nicht kennen. Während ihr eine alte Folge anschaut, spielt ihr an Weihnachten gemeinsam mit Spock und Scotty. Faszinierend, nicht wahr?

8. Spiel "Chaos auf dem Mond" von Ravensburger

Bei myToys bestellen, zirka 25 Euro

Kluge Köpfe aufgepasst: Lust auf kniffliges Rätseln? Das Spiel von Ravensburger "Chaos auf dem Mond" kombiniert simples Puzzeln mit Aufgaben im Escape-Room-Stil. Der Bösewicht Dr. Mayhem kann die Vergangenheit manipulieren, um die Gegenwart zu seinen Gunsten zu verändern. Eure Aufgabe: Zurückreisen und die Manipulation rückgängig machen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Könnt ihr es schaffen?

9. Mindcraft-Bogen von Nerf

Bei myToys bestellen, zirka 52 Euro

Mindcraft-Dungeons im echten Leben? Mit dem von Nerf entwickelten Bogen kann der Kampf im echten Leben beginnen. Das Prinzip ähnelt dem vom Bogenschießen: Sehne nach hinten ziehen, wodurch der Motor startet und losgeschossen werden kann. Dafür gibt es acht offizielle Nerf-Elite-Darts, die sofort nacheinander abgeschossen werden können. Keine Sorge: Die Darts sind aus Schaumstoff, so besteht keine Verletzungsgefahr. Möge der Bessere gewinnen!

10. Singspaß-Mikrofon von VTech

Bei myToys kaufen, für zirka 22 Euro

Dein Kind trällert den ganzen Tag Lieder rauf und runter? Dann haben wir das perfekte Geschenk für dich: Wie wäre es mit dem "Magischen Singspaß-Mikrofon" von Vtech? 15 Lieder sind darauf zum Mitsingen vorinstalliert. Um dem Gefühl eines Stars näherzukommen, kann Karaoke gesungen und das Mikrofon per Bluetooth mit Musikplayern verbunden werden. Damit das Ganze noch mehr Spaß macht, gibt es Leucht- und Sound- und vier lustige Stimmverzerr-Effekte.

11. Rutschauto VW T1 von Big

Zu haben bei myToys, zirka 80 Euro

Rumcruisen wie die Erwachsenen? Ist möglich! Und zwar mit dem Rutschauto von Big. Im coolen Design des VW T1 kann im rot-weißen Retro-Look durch die Gegend gefahren werden. Unter der abnehmbaren Sitzfläche lässt ein Geheimfach Platz für Essen, Trinken oder etwas Zusatzkleidung. Keine Bange vor Lärm: Das Rutschauto ist mit lärmreduzierender Flüsterbereifung ausgestattet.

12. Kamera KidiZoom von VTech

VTech Kinderkamera bei myToys bestellen, zirka 67 Euro

Um bei der nächsten Familienfeier alle Gäste mit witzigen Fotoeffekten und -rahmen zu verzieren, braucht es unbedingt eine Kinderkamera. Das Modell Kidizoom Kid 4 von VTech ist robust und hochwertig, bietet sogar eine Vorder- und Rückkamera. Für die Profis: Die Kamera verfügt über 70 Effekte, Rahmen und Stempel, um die Bilder nachbearbeitet zu können. Um längere, schönere Momente aufzunehmen, verfügt die Kamera auch über eine Video-Funktion. Keine Sorge wegen des Speicherplatzes: Der interne Speicher kann per MicroSD-Karte erweitert werden.

13. 3D-Puzzle Marvel-Stark-Tower von Revell

Komplettset bei myToys kaufen, zirka 34 Euro

Keine Lust mehr auf langweile Bilderpuzzle? Für alle Marvel-Fans: Wie wäre es, den Avengers-Tower als 3D-Puzzle zu bauen? Er besteht aus 63 Kunststoffteilen und kann in etwa 3 Stunden zusammengebaut werden. Als Familienaktivität sicherlich noch schneller.

14. Bosch-Werkzeugkiste von Theo Klein

Bestellbar bei Babymarkt.de, zirka 30 Euro

Damit deine Kleinen dir nicht mehr das Werkzeug stibitzen, solltest du ihnen einfach ihre eigene Mini-Werkzeugkiste schenken. Im kleinen Bosch-Werkzeugkasten bringt Theo Klein unter anderem Bohrmaschine (batteriebetrieben), Schraubenschlüssel, Säge und Hammer unter. Perfektes Spielwerkzeug für kleine Schrauber. Übrigens der Hammer: Für 110 Euro gibt’s eine ganze Werkzeugbank von Bosch für deinen Handwerker-Nachwuchs.

15. Holzeisenbahn von Bino

Jetzt bei myToys bestellen, zirka 85 Euro

Zum Wohle der Natur soll es lieber ein Holzspielzeug sein? Mit dieser Holzeisenbahn von Bino kann ein dreiteiliger Zug durch die Gegend fahren. Für die Sicherheit auf der Strecke sorgt die Polizei mit eigener Polizeistation, Polizeiauto und -hubschrauber.

Hinweis: Gerade in der Vorweihnachtszeit kann die Verfügbarkeit in vielen Onlineshops natürlich knapp werden.

Nichts gefunden? Das kann natürlich passieren, jedes Kind mag eben anderes Spielzeug. Schaut euch doch selber nochmal um.

Fazit: Spiel und Spaß an Weihnachten

Kinder ticken in Sachen Geschenke ähnlich wie Erwachsene: Sie freuen sich, wenn du dir Gedanken machst und sie überraschst. Mit unseren 15 Spielzeug-Tipps wirst du deinen Kleinen ganz bestimmt eine riesengroße Freude bereiten. Aber natürlich ist das schönste Geschenk immer noch Zeit, die du mit dem Nachwuchs verbringst. Perfekt also, dass die meisten der aufgelisteten Spielzeuge auch dir viel Freude bereiten werden. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und viel Spaß beim Spielen!