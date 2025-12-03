Die coolsten Weihnachtsgeschenke für Kids

Weihnachten rückt so langsam näher und du hast noch keine Ideen, was du einem Nachwuchs dieses Jahr schenken sollst? Kein Problem! Wir helfen dir auf die Sprünge. Und sorgen für große Augen unterm Christbaum. Neben Klassikern von Lego und Playmobil haben wir nämlich auch einige Geheimtipps, die nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen Spaß machen. So wird's garantiert eine schöne Bescherung.

1. LEGO® Star Wars™ Todesstern – möge die Baukraft mit dir sein!

Hersteller Die dunkle Seite der Macht – zum Zusammenbauen und Spielen.

Möge die Macht unter dem Weihnachtsbaum sein! Mit dem neuen LEGO® Star Wars™ Todesstern bauen kleine Jedi (und große Fans) das ultimative Imperium mitten im Kinderzimmer. Über 3.800 Teile, legendäre Szenen aus dem Filmklassiker und 25 Minifiguren – dieses Set ist nichts für Ungeduldige, aber perfekt für kreative Köpfe mit galaktischem Ehrgeiz.

Der Clou: Jede Kammer des Todessterns birgt eine neue Überraschung – vom Thronraum bis zur Müllpresse. Detailverliebt, filmgetreu und einfach ein Statement. Ein Geschenk, das stundenlangen Bau- und Spielspaß verspricht – und auch bei Erwachsenen spontane „Ich helf mal kurz mit“-Impulse auslöst.

2. "Die magischen Schlüssel" von Game Factory - Kinderspiel des Jahres 2024

Hersteller / PR Geh auf Schlüsseljagd mit dem Kinderspiel des Jahres 2024.

Spielspaß für die ganze Familie? Dann schau dir dieses bezaubernde Würfelspiel an. Würfle dich mit Wagemut tief in den Wald und sammle möglichst viele Schlüssel! Aber aufgepasst: Nicht alle Schlüssel im magischen Schlüsselwald halten ihr Versprechen! Öffnet dein Schlüssel die große Schatztruhe? Nur der goldene Schlüssel entriegelt die Truhe mit Sicherheit. Dieser findet sich jedoch erst am Ende des riskanten Pfades und belohnt wagemutige Spieler mit einem Schatz voller Edelsteine! Wer sammelt mit einer Prise Glück und viel Mut die meisten Kristalle? Spannung ist hier garantiert!

3. "Asterix: Großes Dorffest" von Playmobil

Hersteller Feier mit Asterix und Obelix ein großes Dorffest!

Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein kleines Dorf voll unbeugsamer Playmobil-Gallier hört nicht auf, den Römern Widerstand zu leisten. Nach jeder Reise kehren das Gallier-Trio Asterix, Obelix und Idefix in ihr friedliches Dorf zurück und erholen sich bei einem Festessen von den Kämpfen mit den Römern. Bei diesem Playmobil-Spielset ist die Festtafel mit Platz für 18 Gallier schon gedeckt und am Spieß über dem Feuer brutzelt ein leckeres Wildschwein. Obelix stellt seinen Winkelstein vor Asterix Hütte ab und für Idefix liegen die Knochen in der Schale bereit. Mit 310 Teilen bietet dieses Set viele Details zum Nachspielen eines großen Gallier-Dorffestes, für die es jetzt heißt: Ran an das Wildschwein!

4. "Sky Team - Bereit zur Landung?" von Kosmos - Spiel des Jahres 2024

Hersteller Zeig deine Flugkünste mit dem Spiel des Jahres 2024.

Bereit zur Landung: Mit diesem kooperativen Spiel für zwei Personen fliegst du zusammen mit deinem Partner oder Partnerin deinen eigenen Jumbo-Jet zu den bekanntesten Flughäfen dieser Welt. Als erfahrene Pilot:innen wisst ihr genau, dass jeder Flughafen, jede Landebahn neue Hindernisse und Herausforderungen für euch bereithält: Ausreichend Kerosin im Tank, starker Schneefall in Island oder totale Überfüllung auf dem Flughafen London Heathrow? Zeige deine Fähigkeiten als Pilot:in und erlebe den Nervenkitzel des Fliegens hautnah!

5. Minecraft-Bogen von Nerf

Hersteller Bogen schießen für Kinder mit dem Minecraft-Sabrewing-Bogen von Nerf.

Minecraft-Dungeons im echten Leben? Mit dem von Nerf entwickelten Bogen kann der Kampf im echten Leben beginnen. Das Prinzip ähnelt dem vom Bogenschießen: Sehne nach hinten ziehen, wodurch der Motor startet und losgeschossen werden kann. Dafür gibt es 8 offizielle Nerf-Elite-Darts, die sofort nacheinander abgeschossen werden können. Keine Sorge: Die Darts sind aus Schaumstoff, so besteht keine Verletzungsgefahr. Möge der Bessere gewinnen!

6. Ferngesteuertes Auto Hot Wheels Tiger Shark 1:15 von Mattel

Hersteller Dank den riesen Reifen des Trucks durch jedes Gelände fahren!

Natürlich darf auch ein Hot-Wheels-Flitzer auf der Weihnachtsliste nicht fehlen. Unser Tipp: Statt der bekannten kleinen Flitzer kann dieser große Truck hier durch jedes Gelände fahren und so für noch mehr Spaß sorgen. Seine großen Reifen ermöglichen ihm außerhalb oder auch im Haus, seine Runden zu drehen. Aber Achtung: Er kann bis auf eine Geschwindigkeit von 9,7 Km/h beschleunigen!

7. Magic Mixies von Moose

Hersteller Großartiger Zauberspaß mit Magic Mixies.

Sich einmal ein eigenes Plüschtier zaubern - das geht mit Magic Mixies. Mit diesem Produkt zaubert sich dein Kind seinen neuen flauschigen Freund mit Hilfe eines selbstgebrauten Zaubertrankes. Folgt dabei der Anleitung, mischt alle Zutaten richtig zusammen und staunt über die vielen magischen Momente. Und vergesst dabei niemals, den wichtigen Zauberspruch zu sagen: "Magicus Mixus!"

8. Für kleine Logistik-Profis

Hersteller Stapeln wie die Großen – mit dem HECHT Elektro-Gabelstapler für Kids

Ein Gabelstapler für Kinder? Ja, richtig gelesen! Mit dem HECHT Elektro-Gabelstapler erleben Kids ab drei Jahren echten Fahrspaß mit Power. Dank 2 × 40-Watt-Motoren und einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h sausen kleine Fahrer:innen durch Haus und Hof – und fühlen sich dabei wie echte Staplerfahrer auf dem Werksgelände.

Besonders cool: Das Gefährt wird mit einer kleinen Palette geliefert, die wie bei den Großen per Gabel aufgenommen und transportiert werden kann. Und falls Papa oder Mama lieber die Kontrolle behalten möchten – die Fernbedienung macht’s möglich. Traglast? Satte 35 Kilogramm!

Ein Geschenk, das nicht nur coole Moves bringt, sondern auch ganz nebenbei motorische Fähigkeiten und Rollenspiel fördert. Weihnachten kann kommen!

9. Toniebox 2

Hersteller Spielend lernen – mit der neuen Toniebox 2

Die neue Toniebox 2 ist das perfekte Geschenk für kleine Entdecker mit großen Ohren. Einfach Tonie draufstellen und los geht’s – ganz ohne Kabel, Knöpfe oder komplizierte Technik. Ob Geschichten, Lieder oder Lerninhalte: Die intuitive Bedienung macht Kids selbstständig, während Eltern sich über kreative Pausen vom Bildschirm freuen dürfen. Neu: mit verbessertem Sound, mehr Speicher und noch mehr Spielraum für Fantasie.

10. 3D-Puzzle Ferrari SF 90 Stradale von Ravensburger

Hersteller Für alle Rennfahrer: Puzzle mit deiner Familie einen Straßenflitzer!

Alle Rennfahrer aufgepasst. Mit diesem 3D-Puzzle kannst du ein originalgetreues Modell des italienischen Straßenflitzers nachpuzzeln. Es besteht aus 108 Kunststoffteilen und 53 Zubehörteilen und sorgt somit für ein unvergleichliches Modellbau-Feeling. Auf die Plätze, fertig, looos!

11. Micro Roller Maxi von Affenzahn

Hersteller Im Affenzahn saust du mit diesem Roller durch die Spielstraße.

Bewegung macht einfach Spaß! Insbesondere mit einem Leichtgewicht wie diesem Roller von Affenzahn. Die Lenkerhöhe ist höhenverstellbar, das rutschfeste Trittbrett sorgt für einen guten Stand und die LED-Rollen machen jeden Ausflug zu einer Lichtshow. Auch das Design ist affenstark, vom farbenfrohen Tiger bis zum rosafarbenen Einhorn-Roller! Mit diesem Vehikel saust du garantiert im Affenzahn los!

12. Marvel-Puzzle mit 1000 Teilen von Clementon

Amazon Großer Puzzlespaß mit 1000 Teilen aus dem Hause Clementoni.

Ein Super(helden-)Geschenk: Das günstigste Spielzeug auf unserer Liste ist auch eines der coolsten. Aus 1000 Teilen setzt du mit deinem Nachwuchs euer eigenes Marvel-Universum zusammen. Am Ende stellt sich die Frage: Ist es wirklich unmöglich, wie der Karton es behauptet?

13. Dinosaurier Deluxe Set von BRIO World

Hersteller Alle einsteigen und auf mit dem Zug ins Tal der Dinosaurier!

Tut, tuuuut! Mit diesem 45-teiligen Zugset erkundest du das Tal der Dinosaurier. Ausgestattet ist das Set mit einem Vulkan, der mit Licht, Sound und realistischen Dampfeffekten ausbricht, sowie acht Dinosauriern in verschiedenen Farben mit beweglichen Gliedmaßen und Magneten. Nach Aufbau heißt es dann: Alle einsteigen, auf geht's in die Welt der Dinosaurier!

Hinweis: Gerade in der Vorweihnachtszeit kann die Verfügbarkeit in vielen Onlineshops natürlich knapp werden.

Nichts gefunden? Das kann natürlich passieren, jedes Kind mag eben anderes Spielzeug. Schaut euch doch selbst noch einmal um. Bei Amazon gibt es einige coole Spielzeuge. Eine kleine und exklusive Auswahl an Spielsachen gibt’s bei Tchibo, für die Kleinsten wird man auf babymarkt.de mit Sicherheit fündig.

14. GraviTrax Action-Set Death Star von Ravensburger

Hersteller Alle Fans von Star Wars aufgepasst! Mit dieser Kugelbahn katapultierst du dich direkt in die Star Wars Galaxie!

Deine Kinder sind totale Star-Wars-Fans? Und du vielleicht ja auch? Dann schau dir diese Kugelbahn von GraviTrax in Form des legendären Todessterns an! Die Höhenplatten in Form der legendären Raumschiffe und die Kurvensteine mit den charakteristischen Formen des Todessterns lassen dich in die faszinierende Star-Wars-Galaxis eintauchen. Die vielfältig kombinierbaren Elemente ermöglichen es, ganz unterschiedliche Kugelbahnwelten zu erschaffen, und bieten viel Raum für kreatives und freies Bauen. Diese Kugelbahn ist mit allen Grafitgrau-Produkten und -Linien kompatibel und kombinierbar. Nach dem Aufbau heißt es dann Eintauchen ins Abenteuer: Katapultiere die Kugeln in die Tiefen der Star-Wars-Galaxis, wo sie sich ein actiongeladenes Duell um den Todesstern liefern, und lege mit den 6 Gravi-Trax-Actionsteinen beeindruckende Kugel-Stunts hin!