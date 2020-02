Fashion-News 07.02.2020 Persol & A.P.C. Throwback mit neuem Klassiker

A .P.C. und Persol interpretieren Sonnenbrillen-Klassiker neu

Persol / PR Das Klassiker-Modell 649 von Persol x A.P.C. (ca. 255 €) gibt es ab sofort

07.02.2020 – Die italienische Eyewear-Marke Persol präsentiert nach vielen Dekaden ihre erste Kollaboration und hat sie niemand geringeren als das französische Label A.P.C. an Board geholt, um einem Klassiker einen neuen Look zu verpassen. Ursprünglich wurde das legendäre Modell 649 von Persol 1957 für Straßenbahnfahrer entwickelt. Zum Kult-Objekt wurde die Brille, als Marcello Mastroianni sie 1961 in "Scheidung auf italienisch" trug. Über 60 Jahre später haben sich Persol und das französische Label A.P.C. den Klassiker erneut vorgenommen und in drei Acetat-Colourways neu interpretiert. Unser Favorit ist das weiße, von Kurt Cobain inspirierte Modell.

Persol / PR Jean Touitou gründete 1987 das französische Label A.P.C.

"Ich trage sehr gern Sonnenbrille, wenn es draußen sonnig ist. Diese Modelle hingegen, begleiten dich bei jedem Tageslicht: so wie Kurt Cobain damals. Er war die Inspiration für das weiße Gestell, welches die Traditionsmarke Persol gemeinsam mit uns entwickelt hat." – Jean Touitou, Gründer von A.P.C. Die Neuauflage der Persol x A.P.C. 649 ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

