Männerpullover Die 5 wichtigsten Trend-Pullover dieses Frühjahr

1 . Strickpullover in Knallfarben

HOPE / PR Strick-Pullover von HOPE, um 170 €

Einen klassischen Strickpullover mit Rundhalskragen kannst du immer tragen und er lässt sich simpel stylen. Aber: Dieses Frühjahr wird alles anders. Anstatt Schwarz oder Grau trägt Mann dieses Frühjahr knallige Farben und auch der Fit ändert sich. Der Trend, Strick lang und "oversized" zu tragen, verabschiedet sich und weicht einer entspannter Passform mit einer Länge auf etwa Hosenbundhöhe. Unser Favorit ist der Rundhalsstrick von HOPE, der diesen Trend perfekt auf den Punkt bringt.

2. Hoodies

Closed / PR Hoodie von Closed, um 150 €

Den Hoodie als großen Trend zu bezeichnen, wäre einfach falsch. Das sportliche Teil ist inzwischen in fast jedem Kleiderschrank zu finden. Trotzdem gibt es immer wieder neue Hoodie-Trends, die sich durchsetzen. In den letzten Saisons waren es Oversized-Kapuzenpullover, mit großen (Logo-)Prints und Patchwork-Elementen. Dieses Frühjahr wird es ruhiger: Der XL-Style bleibt erhalten, aber die auffälligen Prints verschwinden. Wenn Font- und Logo-Prints eingesetzt werden, dann cool und überlegt, wie bei unserem Favoriten, dem Closed-Hoodie.

3. Sportsweater im Retro-Style

Umbro / PR Retro-Sweater von Umbro, um 60 €

Der 90er-Sportswear-Trend ist einer der größten Fashion-Hypes der letzten Jahre. Der Trend hält auch weiterhin an, aber: Wir verabschieden uns langsam von den großen Logos und gehen über zu 80/90er-Prints und Elementen. Typisch dafür sind großflächige Farbflächen und Accessoires, wie aufgesetzte Brusttaschen. Brustbeutel waren in den 80ern irre hip und feiern in neuer Variation auf Pullis ein Comback. Unser Favorit ist das Teil von Umbro: Diese Marke bringt Retro-Sport auf den Punkt.

4. Der Troyer feiert ein großes Comeback

Filippa K / PR Strick-Troyer von Filippa K, um 195 €

Wen du auf Rollkragen-Pullover stehst, dann wirst du einen Troyer lieben. Der alte Seemannspullover feiert gerade ein Comeback. Typisch für diese Strickpullover ist der Stehkragen mit dem halben Zipper. Er hat ein etwas angestaubtes Opa-Image, aber genau das ist es, was ihn wieder cool und stylisch macht. Vor allem, wenn du ihn mit einer schicken, weitgeschnittenen Bundfaltenhose oder dem Gegenteil, einer Sweatpants, kombinierst. Dieser Style-Bruch verpasst dem Troyer Coolness.

5. Pullover mit Military-Details

C.P. Company / PR Rundhalspullover von C.P. Company, um 250 €

Camouflage, Schulterklappen, Fliegerjacken: Eine der wichtigsten Referenzen in der Männermode ist seit Jahrzehnten der "Military"-Style. Ein Design-Element, das seit einiger Zeit die Runde macht, sind große, aufgesetzte Taschen, die sich auf Jacken, Hosen und natürlich auch auf Pullovern wiederfinden. C.P. Company setzt den Trend mit angesagtem Stilbruch um. Der Strickpullover bekommt eine Military-untypische Farbe und dank der Nylon-Brusttasche auch noch ordentlich Streetwear-Coolness.

