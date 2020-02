Fashion-News der Woche (03.02.-09.02.´20) MILK Moisturizer: vegane Gesichtspflege geht auch cool!

D o it the Milk Way! Diese vegane Gesichtspflege steht wirklich jedem

MILK / PR Den neuen MILK Moisturizer gibt es exklusiv bei Sephora.de

04.02.2020 – Hast du schon mal von MILK gehört? Nein, wir meinen nicht die Milch im Tetra-Pack, sondern das New Yorker Label, das es geschafft hat, vegane Gesichtspflege cool zu machen. Mazdack Rassi (Co-Founder der berühmten MILK-Studios in NYC) hat 2016 mit seinem Team die Pflege und Make-Up-Linie auf den Markt gebracht und einen Riesenhit gelandet. Alle Produkte sind 100% vegan, tierversuchsfrei und natürlich frei von Parabenen. Das neueste Member der MILK-Family ist der Vegan Moisturizer für Männer und Frauen, der deine Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit versorgt. Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Desert Milk, Traubenkernöl und Hafermilch wirken nicht nur pflegend, sondern bieten auch einen antioxidativen Schutz gegen umweltbedingte Stressfaktoren. Besonders auffallend ist das coole Packaging – vegane Pflegeprodukte können auch stylish aussehen!

Tierversuchsfrei – Parabenfrei – Silikonfrei – Parfümfrei – Glutenfrei –Milchfrei. Den MILK Moisturizer gibt es in Deutschland exklusiv bei Sephora und im Online-Shop.

G-Star "Denim Icons" bringt Nachhaltigkeit auf die nächste Ebene

G-Star / PR Die 4-teilige Denim Icons-Kollektion ist ab Februar erhältlich

03.02.2020 – Das niederländische Label G-STAR RAW ist für seinen Einsatz für Nachhaltigkeit bekannt und geht mit großen Schritten voran. Die neue Kollektion "Denim Icons" bringt Nachhaltigkeit auf die nächste Ebene! Alle Styles sind zu 100% recycelbar, was ein endloses Upcycling ermöglich und zu der bisher höchsten Denim-Produktzertifizierung führt, die das Cradle to Cradle™ Products Innovation Institute vergeben hat. Das führende Institut für kreislaufbasiertes Design wendet das weltweit strengste Zertfizierungsverfahren an. 2020 intensiviert G-STAR RAW seine Bemühungen auf höchster Stufe und wendet sie bereits auf den Bestsellern an, z.B. der 3301 und D-Stay Jeans und der Scutar Jeans-Jacke (gibt es ab sofort im Online-Shop.)

"Durch die kontinuierliche Erweiterung des nachhaltigen Angebots in unseren Kollektionen und die Bereitstellung von mehr verantwortungsvollen Entscheidungen machen wir es unseren Kunden leichter, sich den Wandel anzuschließen." – Sofie Schop (Direktorin für Nachhaltigkeit bei G-Star RAW)

