Runway-Trends 2020 Diese 5 neuen Designer-Trends musst du kennen

Auf den Runways der Fashion Weeks in Paris, Mailand und New York zeigen Designer ihre Ideen, wo die modische Reise nächste Saison hingeht. Unsere Top 5:

Alle 6 Monate ist es wieder so weit: Die Fashion Week ruft und Mode-begeisterte Redakteure, Stylisten und Influencer aus der ganzen Welt pilgern zu den Shows, um zu sehen, was sich die Designer an modischen Highlights ausgedacht haben. Die Looks, die auf den Laufstegen präsentiert werden, sind die Must-haves und die Style-Inspiration der kommenden Saison. Wir haben uns die Trends für Herbst/Winter 2020/2021 genauer angeschaut und unsere Top 5 ausgewählt.

1. Trend: Kord-All-Over

PR Kord - Designer-Trends Winter 2020 (v.l.n.r.: Dolce & Gabbana / MSGM / Salvatore Ferragamo)

Damit hat wohl niemand gerechnet, dass dieser Stoff so ein Comeback hinlegt. Als Miucca Prada im Herbst 2017 Kord als den neuen Mega-Trend ausgerufen hat, beschränkte sich der Style auf 70er-inspirierte Looks in verschiedenen Braun- und Beigetönen. Der Trend hat sich über die Jahre nicht nur gehalten, sondern sogar weiterentwickelt. Von knalliger Streetwear, bis hin zu gedeckten Anzügen: Der weich-samtige Stoff deckt inzwischen alle Styles und Looks ab. Ein Style-Element, welches diese Saison alle Kord-Styles verbindet, ist der monochrome All-Over-Look von Kopf bis Fuß. Hier kannst du angesagte Kord-Teile shoppen.

2. Trend: New Denim

PR Denim - Designer-Trends Winter 2020 (v.l.n.r.: E.Tautz / Ami / Lanvin)

Die großen Designer greifen in regelmäßigen Abständen verschiedene Denim-Styles erneut auf und interpretieren diese zeitgemäß. Diesen Winter ist es der weite Loose-Fit oder Baggy-Fit, den Fashion-Designer als den großen Jeans-Trend ausrufen und über die Laufstege schicken. In den 90er-Jahren war diese Passform Markenzeichen der Street- und Hip-Hop-Kultur und wurde zu Sports- und Streetwear im Oversized-Style getragen. Der neue Baggy-Look wird schick und puristisch interpretiert und mit Mode-Klassikern wie einem Peacoat (siehe Lanvin) gestylt. Hier kannst du den angesagten Denim-Fit shoppen.

3. Trend: Chunky-Knit-Schals

PR Schals - Designer-Trends Winter 2020 (v.l.n.r.: Dolce & Gabbana / Fendi / E.Tautz)

Der Accessoire-Trend der kommenden Monate: auffällige, dicke Strick-Schals, wie selbstgestrickt. Diesen Winter wird die wärmende Halsbekleidung zum absoluten Statement-Kleidungsstück, das dein Outfit zum Hingucker macht. Je länger und dicker der Strick-Schal, desto modischer setzt du das Teil in Szene. Unser Styling-Tipp: Halte dich beim Styling deines restlichen Outfits etwas zurück oder passe es farblich an den Schal an (etwa wie bei E.Tautz). Hier kannst du das angesagte Accessoire shoppen.

4. Trend: Roter Anzug

PR Rot - Designer-Trends Winter 2020 (v.l.n.r.: Ami / Berluti / Givenchy)

Dieser Trend ist nichts für Farbmuffel. Mit einem roten Anzug ziehst du alle Blicke auf dich. Daher solltest du wissen, wann und wo du dieses Teil trägst. Für den Alltag oder im Büro empfehlen wir den knalligen Trend nicht. Eher nach 18:00 Uhr, wenn es zu einer Dinner-Party oder einem Event geht. Falls dir ein roter Anzug etwas zu auffällig ist, dann findest du hier weitere Anzug-Trends, die dieses Jahr angesagt sind. Wir empfehlen im Alltag den Broken-Suit-Trend – sportlich-entspannt und schick zugleich. Hier kannst du die knalligen Anzüge shoppen.

5. Trend: shiny Leather

PR Leder - Designer-Trends Winter 2020 (v.l.n.r.: Berluti / Dolce & Gabbana / Fendi)

Von schützender Funktionskleidung bis hin zu Fetischklamotte: Kaum ein Material ist so vielseitig wie Leder. Das beliebteste und coolste Leder-Teil ist unbestritten die Biker-Jacke, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollte. Diese Saison wird die robuste Tierhaut auf den Laufstegen schick statt cool interpretiert und bekommt einen glänzendes Finish. Dominierende Farben sind Schwarz, Braun- und Beigetöne, die Klassikern wie Sakko, Macintosh-Mantel und gerade geschnittene Hosen, einen neuen Style verpassen. Angesagte Leder-Pieces kannst du hier shoppen.

Der Runway ist die Formel 1 der Fashion-Welt – laut, schrill und manchmal etwas überdreht. Nimm die Looks nicht zu ernst und lass dich von einzelnen Elementen und Styles inspirieren. Schlichtes Outfit oder Statement-Look: Ob und wie du diese Highlights trägst, ist dir überlassen.