Fashion-News der Woche (10.02.-16.02.´20) Eastpak x Raf Simons! Fashion has your back(pack)

E astpak & Raf Simons droppen die coolsten Rucksäcke der Saison

Eastpak / PR Ras Simons x Eastpak – links: Padded Double´R Backpack, um 260 € // rechts: Pocketbag Loop, um 260 €

11.02.2020 – Back to the roots! Mit der neuen Eastpak Kooperation lässt sich Raf Simons von seinen Wurzeln inspirieren. Er visualisiert mit den Slogans "STONE(D) AMERICA" und "OWN PRIVATE ANTWERP" seine Rückkehr von Amerika in seine Heimat nach Antwerpen. Außerdem feiert er mit roughen Silhoutten und plakativen, silbernen Ringen den Zeitgeist der Grunge- und Punk-Ära der frühen 80er Jahre. Keypiece, neben dem XXL-Rucksack, ist ein Backpack der sich aus mehreren kleinen Taschen zusammensetzt. Diese kannst du, dank der Ringe, ganz nach Bedarf individuell aneinanderhaken.

Die Handschrift der Kooperation von Raf Simons und Eastpak steht für subtile Statements und eine rebellische Attitüde, die sich Raf´s Jugend und dem Spirit der 80er Jahre widmet. Die Rucksäcke und Taschen sind ab sofort im Online-Shop erhältlich.

